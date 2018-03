Truppenaufstockung in Mali

Foto: Susanne Hähnel/Bundeswehr

Die Bundesregierung will den gegenwärtig größten und gefährlichsten Auslandseinsatz der Bundeswehr ausweiten. Statt wie zuletzt mit maximal 1.000 Soldaten soll sich die Bundeswehr künftig mit bis zu 1.100 »Blauhelmen« an der UN-Mission im westafrikanischen Mali (Minusma) beteiligen. Dies berichtete am Dienstag die Deutsche Presseagentur (dpa) unter Berufung auf einen Brief von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen; das Schreiben liege dpa vor.

An diesem Mittwoch soll das Kabinett über die Truppenaufstockung entscheiden. Das letzte Wort hat der Bundestag. Seit 2013 ist die Bundeswehr an Minusma und an der EU-Trainingsmission EUTM in Mali beteiligt. Der Norden des Landes war 2012 in die Hände von teils islamistischen Rebellengruppen geraten, die Anfang 2013 zurückgedrängt wurden, als französische Streitkräfte intervenierten.

Seit 2016 ist die Bundeswehr in der nordmalischen Stadt Gao am Rande der Sahara stationiert. Die Beteiligung an Minusma wurde bereits zweimal ausgeweitet. Zu der UN-Truppe gehören zur Zeit insgesamt rund 11.700 Soldaten, 1.740 Polizisten und 1.180 Zivilisten. In dem Einsatz kamen bereits mehr als 100 Soldaten ums Leben. Hunderte wurden schwer verwundet.

Das Kabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit insgesamt sechs Bundeswehr-Einsätzen. In den vergangenen Tagen war bekanntgeworden, dass die Obergrenze für die Afghanistan-Truppe der Bundeswehr von 980 auf 1.300 Soldaten erhöht werden soll. Der Ausbildungseinsatz im Irak soll auf das ganze Land ausgeweitet werden. Bisher ist er auf die Kurdenregion im Norden des Landes beschränkt.

Der Ausbildungseinsatz im Irak wird nach den Regierungsplänen auf das ganze Land ausgeweitet. Bisher ist er auf die »Autonome Region Kurdistan« im Norden Iraks beschränkt. Künftig sollen bis zu 800 Bundeswehr-Soldaten im Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) eingesetzt werden können – auch im Rahmen von »Tornado«-Aufklärungsflügen von Jordanien aus. (dpa/jW)