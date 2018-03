Winnie Madikizela-Mandela auf der Beerdigung des ANC-Mitglieds Benjamin Moloise: »Winnie« Foto: Paul Weinberg/Arte

Re: Mach mich nicht an!

Auf der Straße, in der U-Bahn, in Pubs – Übergriffe und sexuelle Gewalt gehören in Metropolen wie London zum Alltag. 85 Prozent der britischen Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren geben an, schon einmal in der Öffentlichkeit belästigt worden zu sein. Die 22jährige Fotojournalistin Eliza Hatch gibt mit ihrem Projekt »Cheer up Luv« diesen Frauen die Möglichkeit, ihre Geschichte öffentlich zu machen und sich nicht länger als Opfer zu fühlen. Dafür fotografiert sie die Frauen genau an den Orten, wo sie belästigt und bedrängt wurden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.

Arte, 19.40

Ich will! Frauen im ­Topmanagement

Die Frauenquote löste zwar eine Debatte und eine neue Dynamik in den Aufsichts- und Verwaltungsräten aus, der revolutionäre Umbruch in den Chefetagen, insbesondere in den Vorständen, blieb jedoch aus. In Deutschland wurde 2015 die Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen verabschiedet, in Frankreich ist ein Frauenanteil von 40 Prozent bereits seit 2011 gesetzlich vorgeschrieben. Bei Nichteinhaltung dieser Maßgabe werden in Frankreich neuerdings bis zu 90.000 Euro Strafe fällig. In Spanien hingegen, dem Antiquotenland schlechthin, haben Karrierefrauen immer noch Seltenheitswert.

Arte, 20:15

Winnie

Pascale Lamche erzählt in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm Winnie Mandelas kontroverse Lebensgeschichte. Ihr Aufstieg zur Ikone des Befreiungskampfes gegen das südafrikanische Apartheidregime und der tiefe Sturz in den Übergangsjahren danach wird hier zum ersten Mal im historischen Kontext beleuchtet. F/NL/SA/FIN 2017.

Arte, 23.05

Vier gegen die Bank

Hartmut Wredel und die drei Kollegen eines Sportvereins eint ihr Schicksal: Alle vier waren einst in ihrem Beruf sehr erfolgreich, ihr Lebensstandard ist noch immer auf einem hohen Niveau, und ihre Ehefrauen sind anspruchsvoll. Jedoch sind sie alle, bedingt durch die allgemeine wirtschaftliche Lage, in finanziellen Problemen. Wolfgang Petersen hat den Stoff kürzlich noch mal fürs Kino verfilmt. TV war besser. D 1976. Mit Walter Kohut, Harald Leipnitz. Regie: Wolfgang Petersen. Drehbuch: Wolfgang Menge. Musik: Klaus Doldinger.

WDR, 23.40