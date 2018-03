Nachschlag: Volkes Stimme

Alle froh: Nahles froh, Wahlvolk froh, SPD froh, AfD froh Foto: Kay Nietfeld/dpa

Erleichterung über das »Ja« der SPD-Basis zur großen Koalition. Die Tagesthemen schauten dem Volk deshalb am Sonntag mal aufs Maul. Na ja, zumindest den Passanten im Berliner Regierungsviertel. Komischerweise gab es von diesen nur Zustimmung zu hören. Kritik? Fehlanzeige. Sei direkt nach der Bundestagswahl im Willy-Brandt-Haus noch »ohrenbetäubender Jubel« ausgebrochen als die Parteiführung eine Regierungsbeteiligung »kategorisch« ausschloss, sei die Reaktion in der SPD-Zentrale diesmal »eine ganz andere« gewesen: Es gab keinen Beifall, »um jeweils die Gefühle des anderen zu schonen«, so die sichtlich gut gelaunte Fraktionsvorsitzende, Andrea Nahles, im Interview. Ständig am Grinsen und Kichern (fast so, als würde sie sich mit Alice Weidel von der AfD unterhalten; siehe jW-Thema vom 3. März) erklärte sie, »in die Partei reingehört« zu haben. Alle seien froh mit dem Ergebnis. Froh dürfte auch die AfD sein: Sie ist nun künftig die »führende Oppositionspartei« im Bundestag. Danke, Nahles! (sth)