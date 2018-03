Die Liebe zur Bühne

Als anlässlich seines 90. Geburtstags sein bester Film im Kino Toni in Berlin-Weißensee vorgeführt wurde, stellte sich Hans-Joachim Martens, der sich schon längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, noch einmal dem Publikumsgespräch. Kurt Jung-Alsens »Betrogen bis zum jüngsten Tag« nach einer Antikriegserzählung von Franz Fühmann war der erste DEFA-Film, der den Bonner Alleinvertretungsanspruch durchbrach und 1957 in einer Nebensektion in Cannes laufen konnte. Martens zeigte eindrucksvoll die seelischen Nöte eines jungen Wehrmachtssoldaten, der am Tod einer Zivilistin Mitschuld trug.

In seiner Heimatstadt hatte der Berliner Malerei, Kunstgeschichte und Schauspiel studiert, stand ab 1951 vor der Kamera, aber seine Leidenschaft war vor allem das Theater. Anderthalb Jahrzehnte war ihm die Volksbühne sein künstlerisches Zuhause, nach einem Zwischenspiel als Intendant in Senftenberg wurde es das Metropol-Theater. Am Metropol-Theater wurde Martens ein prägender Musicalregisseur, der nicht nur US-amerikanische Erfolge wie »Show Boat« und »Sweet Charity« an die Friedrichstraße holte, sondern auch DDR-Werke zu Hits machte, wie »Bretter, die die Welt bedeuten« und »Mein Freund Bunbury«. Daneben spielte er ab und an bei »Polizeiruf 110« und in anderen TV-Filmen mit. Kurz nach seinem 93. Geburtstag, den er in geistiger Frische beging, ist er am Sonnabend in Berlin-Hirschgarten gestorben. (fbh)