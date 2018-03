Alles im Topf

Eduard Gärtner: Blick vom Dach der Friedrich-Werderschen Kirche, 1835, Öl auf Leinwand Foto: © Stadtmuseum Berlin / Reproduktion: Michael Setzpfandt

Berlin gilt als die deutsche Metropole schlechthin. Spätestens seit Walter Ruttmanns Film »Berlin – Die Sinfonie der Großstadt« von 1927 brodelt es in der Gerüchteküche. Alles Extreme findet man demnach hier, Massenbewegungen und Trends ebenso wie Isolation und Vergessenheit. Berlin aber Schönheit anzudichten, ist eher originell, da die Stadt doch für Bausünden aus allen Epochen bekannt ist.

Sei’s drum: Im Museum Ephraim-Palais in Berlin-Mitte widmet man sich jetzt »Der Schönheit der großen Stadt«, der Titel stammt von einem 1908 erchienenen Buch des Philosophen und Architekten August Endell, und zeigt »Berliner Bilder von Gaertner bis Fetting«. Verantwortlich zeichnet das Stadtmuseum Berlin, aus dessen Bestand die meisten Exponate stammen.

Eduard Gaertner malte um 1835 meisterhaft elegische Stadtansichten mit romantisch inspiriertem Horizont. Allerdings bildet sein Werk nicht den Beginn, sondern das Ende der Ausstellung. Deren Macher, Paul Spies und Dominik Bartmann, wollen nämlich nicht chronologisch vorgehen, sondern mit »Themenräumen« von Berlin erzählen. So kommt es, dass Rainer Fettings »Potsdamer Platz« von 1993/95 als Eingangs- und Leitmetapher präsentiert wird und trotz der nicht so guten, wenn auch farbschonenden Beleuchtung im Palais im Gedächtnis haften bleibt. Der »P-Platz«, die damals größte Baustelle Berlins, findet sich vom ehemals »jungen Wilden« Fetting expressiv verklärt: Rot leuchten die Kräne wie Skulpturen vor der östlichen Stadtsilhouette mit dem Fernsehturm, während der Himmel weit und blau ist und die Baugruben grün und schlammig vor sich hin gären.

Dabei hat Fetting abgekupfert, er zitiert ein Bild von 1973, das Karl Oppermann »Am Potsdamer Platz« nannte. Es zeigt vorn die Mauer und die Grenzanlagen, die DDR dahinter wirkt wie ein Gefängnis – ein simples Propagandabild aus dem Kalten Krieg. Doch der Osten hielt damals dagegen, mit Werken von Willi Sitte und anderen, die hier nicht zu sehen sind. Dafür darf man von Harald Metzkes die Tristesse der »Knaackstraße im Morgenlicht« von 1974 sehen und vom kürzlich verstorbenen Hans Vent die »Berliner Idylle« von 1978: ein Sonnenbad im Häusermeer in Ostberlin.

»Berlin ist eine Stadt, verdammt dazu, ewig zu werden, niemals zu sein.« Dieses Bonmot des Feuilletonisten Karl Scheffler von 1910 gewann überzeitliche Bedeutung, es nährt den Mythos der Großstadt. Dass im Pressetext der Ausstellung aber auch Hitlers Plan, aus Berlin die »Welthauptstadt Germania« zu machen, mit Schefflers lakonischer Ironie unterfüttert wird, ist geschmacklos. Denn Größenwahn hat mit Zivilisation nichts zu tun, diese Erkenntnis müsste so eine Kunstschau unbedingt vermitteln können, sie müsste lehren zu differenzieren, statt nach AfD-Muster alles in einen Topf zu werfen.

Ob Realismus oder Gegenwart: Unter den 117 Gemälden sind Juwelen der Kunstgeschichte, etwa von Adolph Menzel, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Wolf Vostell, aber auch Trash. Gold trifft auf viel Blech. Dass nur Bilder und keine einzige Skulptur, keine Fotografie, kein Film, keine Installation zu sehen sind, ist ein weiteres Manko. Die Themeninseln sind zudem nur oberflächlich ausgedeutet: »Die Großstadtnacht« zeigt tatsächlich nur Nachtbilder, »Am Rande der Stadt« nur historische Speckgürtel. Viele »schöne« Stadtinhalte finden gar keinen Platz, weder die Mode noch das Rotlichtmilieu, weder der Hinterhof noch das organisierte Vergnügen. Bilder von George Grosz, Max Liebermann, Otto Dix oder Emil Nolde fehlen ganz. Das macht die Anhäufung von vielen mittelmäßigen Werken nicht wett.

Aber manche Gemälde sind so überwältigend, dass der Besuch schon ihretwegen lohnt. So der »Bahnhof Nollendorfplatz bei Nacht« von Lesser Ury, 1925 gemalt. Hell leuchtet es da aus dem Lindwurm U-Bahn von den hoch gebauten Gleisen herab, während unten Menschen in entspannter, sommerlicher Stimmung plaudern und flanieren. Eine solche mediterran und doch städtisch anmutende Atmosphäre gibt es heute noch in Berlin, auch in Mitte oder in Kreuzberg – wo immer sich Leute lässig und doch wach im Kopf miteinander beschäftigen.

Die Touristenpulks, die man durch diese Ausstellung schleust, haben davon vielleicht so eine Ahnung. Eine wandbildgroße Zeichnung von Klaus Vogelgesang sollte man den Massen in diesem Kontext allerdings besser vorenthalten: Das Bild »Ein Männlein steht im Walde« von 1979, dessen Titel auf die Erektion des geil gemachten Konsumenten anspielt, zeigt blitzende Frauenbusen und übertriebene Männermuskeln neben Emblemen bürgerlichen Lebens. Der verwirrte Konsument leckt sich im Bildvordergrund mit Schlafzimmerblick die Lippen. Hier wird Sexismus eher benutzt als angeprangert.