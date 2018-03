Endlich regieren

Auf dem Stuhl der Bundeskanzlerin darf Angela Merkel (CDU) dank der SPD die nächsten Jahre sitzen bleiben Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Mit einem Brief an den Deutschen Bundestag schlug am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Parlament offiziell Angela Merkel (CDU) für die Wahl zur Bundeskanzlerin vor, wie es das Grundgesetz im Artikel 63 vorsieht. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles (SPD) und Volker Kauder (CDU) gaben am Sonntag abend in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin« gemeinsam bekannt, dass sie sich auf den 14. März als Tag der Kanzlerwahl geeinigt hätten.

Einen Tag nachdem die SPD das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung bekanntgegeben hatte, wonach ein Drittel gegen die Koalition aus Union und SPD gestimmt hat, wurde von Spitzenvertretern beider Parteien Einigkeit demonstriert. Im ARD-»Morgenmagazin« betonte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag: »Es ist ja keine Liebesheirat, die da stattfindet.« Seine Partei wolle sich an den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag halten und die dort enthaltenen Punkte umsetzen. Das gleiche will der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Montag im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte, wer auch immer Finanzminister werde, müsse sich an das halten, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist: Vier Jahre keine neuen Schulden aufnehmen, vier weitere Jahre Steuern senken, den Solidaritätszuschlag abbauen und auch in der Euro-Politik solle es keine großen Kursänderungen geben.

Wie die CSU ihre Ministerposten in der neuen Bundesregierung besetzt, gab die Partei am Montag in München bekannt. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (Onlineausgabe) vom Montag zufolge, wird Horst Seehofer dem Ministerium des Inneren vorstehen und einen Tag vor seiner Vereidigung als Minister, also am 13. März, sein Amt als bayerischer Ministerpräsident niederlegen. Neuer Verkehrsminister wird demnach Andreas Scheuer, Generalsekretär der CSU, während Gerd Müller weiterhin Entwicklungsminister bleiben soll. Zudem soll Dorothee Bär Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt werden. Die SPD will sich für die Bekanntgabe ihrer Ämterverteilung bis zum Ende dieser Woche Zeit nehmen.

Nach dem SPD-Mitgliedervotum will sich die Parteispitze um die Einbindung des Nein-Lagers bemühen und setzt weiter auf das, was sie Erneuerung nennt. Der SPD-Generalsekretär Klingbeil zählte im ARD-»Morgenmagazin« am Montag auf, was für ihn dazu gehört: »Wir brauchen ein neues Programm, wir brauchen strukturelle Reformen. Wir müssen gucken, wie wir Beteiligung stärken.« Er sprach dabei nicht von einer personellen Neuausrichtung, obwohl diese zu den wichtigsten Forderungen der Gegner einer Neuauflage der »großen Koalition« gehört. Es stehe jetzt an, jungen Mitgliedern und Neumitgliedern der SPD aufzuzeigen, wie vielfältig die Partei sei, sagte Klingbeil am Montag im SWR2-»Tagesgespräch«.