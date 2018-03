Von der Debatte zur Aktion

Gegen »die militärische Strategie des deutschen Imperialismus«: Patrik Köbele (r.) setzte sich dafür ein, dass die DKP-Mitglieder bis September 30.000 Unterschriften für den Aufruf »Abrüsten statt aufrüsten« sammeln Foto: Thomas Brenner

Der 22. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei sei »ziemlich gut und erfolgreich« gewesen, meinte der wiedergewählte Parteivorsitzende Patrik Köbele etwas ironisch in seinen Schlussworten am Sonntag in Frankfurt am Main. Sein Bewertungsmaßstab: Es gibt keine andere deutsche Partei, die Überlegungen dazu anstellt, wie dieses Land an eine proletarische Revolution herangeführt werden kann – was nicht heiße, »dass alles stimmt«, was da überlegt werde. Weder die Partei Die Linke noch die neue Regierungskoalition stellten eine Losung auf wie: »Ran an die Klasse, an die Jugend, raus auf die Straße!« Köbele wies darauf hin, dass auf dem Parteitag eine Verjüngung der DKP spürbar geworden sei – auch in der kämpferischen Ungeduld mancher Delegierter. Da könne die Partei klein sein, aber welche andere habe so etwas? Die Atmosphäre auf dem Kongress, erklärte er, sei vor allem mit »souverän« zu charakterisieren. Dazu gehöre auch, dass dieser kein Ende der Parteidebatte gesetzt habe, sondern einen »Anfang des Handelns«. Dabei sei für die DKP nach den Ostermärschen, dem 1. Mai und der Aktion gegen die in Büchel gelagerten Atomwaffen das »Lieblingsfest ihrer Lieblingszeitung« Unsere Zeit vom 7. bis zum 9. September in Dortmund die wichtigste Aktivität. Köbele setzte sich erneut dafür ein, dass die DKP-Mitglieder bis dahin 30.000 Unterschriften für den Aufruf »Abrüsten statt aufrüsten« sammeln. Dieser wende sich gegen das Ziel, den deutschen Rüstungsetat auf zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Darin kulminiere »die militärische Strategie des deutschen Imperialismus«. Die DKP wolle dabei »Sand im Getriebe« sein.

Zwei prägende Eindrücke für Beobachter der Konferenz waren damit genannt: zum einen die relativ große Zahl jüngerer Delegierter und zum anderen die zumeist sachliche, konstruktive Atmosphäre. Das war noch auf dem 21. Parteitag, der im November 2015 und im Februar 2016 tagte, anders. Inzwischen ist offenbar eine Generation in der DKP herangewachsen, die ihre politischen Erfahrungen zumeist in der SDAJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, gesammelt hat. Nicht wenige arbeiten, wie zu hören war, in der IT-Branche (auch der Parteivorsitzende), in der es anscheinend möglich ist, eher als anderswo als Kommunist tätig zu sein. Allerdings warnten sowohl Köbele wie auch seine beiden wiedergewählten Stellvertreter, Wera Richter und Hans-Peter Brenner, davor, die Verankerung in der Arbeiterklasse zu vernachlässigen. Die Stärkung der Partei, die etwa 3.000 Mitglieder hat und mehr verliert als neue aufnimmt, wird, wie Richter formulierte, zu einer »Existenzfrage«. Nicht wenige Anträge von Basisgliederungen beschäftigten sich mit dieser Problematik.

So angespannt die Situation in dieser Hinsicht ist, so beeindruckend war die Ruhe und Klarheit, mit der die große Mehrheit der Delegierten – jeweils über 100 von 166 – den Standpunkt des Parteivorstandes zu internen Debatten unterstützte. Das betraf sowohl die Entscheidung zur Auflösung der Bezirksorganisation Südbayern der DKP mit Wirkung vom 18. Juni 2017 wie auch der Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem »Kommunistischen Netzwerk«. Letzterer läuft nicht auf einen pauschalen Ausschluss hinaus, sondern enthält die Aufforderung, zur Arbeit in der DKP gemäß ihrem Statut zurückzukehren.

Alles in allem: Die DKP zeigte in Frankfurt, dass sie in der Lage ist, über eigene Defizite und Grenzen sachlich zu diskutieren, aber sich ihrer Einzigartigkeit unter den deutschen Parteien bewusst ist – eine gute Grundlage für revolutionäre Realpolitik.