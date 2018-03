Religion ohne Gnade

Nicht von dieser Welt: Jesus-Imitator übt Frömmigkeitshaltung (San Francisco, 2007) Foto: Kimberly White/Reuters

In seinem dreibändigen Werk »Kapital und Christentum« behandelt Eugen Drewermann drei Dimensionen des Kapitalismus: Handel, Finanzwesen und Krieg. Der letzte der drei Bände, »Von Krieg zu Frieden«, erschien Ende vergangenen Jahres. Gestützt auf Marx und Lenin, insbesondere auf dessen Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« (1916), beschreibt er darin den Kriegskapitalismus. Dessen wichtigste Aufgabe ist das Herbeischaffen von Rohstoffen. Denn der globale Rohstoffverbrauch ist beängstigend hoch, besonders in Nordamerika und der EU: von Nahrungsmitteln, einschließlich der »Bürgerdroge Kaffee«, bis hin zu Grundstoffen für die Hochtechnologie, zu denen beispielsweise Coltan gehört, für dessen Abbau Kinder im Kongo sterben.

Drewermann geht ausführlich auf die drei Arten von Krieg ein, die das Pentagon unterscheidet: Kriege »hoher Intensität«, wie sie heute offenbar wieder gegen Russland und China in Erwägung gezogen werden, Kriege »mittlerer Intensität« wie im Irak und »niedrigschwellige« Kriege bzw. Konflikte, etwa in Südamerika. Anschließend führt er aus, wie die USA um das Jahr 1990 unter dem Vorwand des »Aufbaus der Demokratie« den wirtschaftlichen Neoliberalismus durchzusetzen versuchten. »Man muss ein Land nicht militärisch erobern und ihm eine eigene Verwaltung aufzwingen; im Finanzkapitalismus verfügt man allemal über hinreichende Machtmittel, um die örtliche Oberschicht sich gefügig zu halten und die systemkonformen Kräfte an die Macht zu bringen – wo nicht, lässt man putschen oder morden, während die Bevölkerung sich durch ein drakonisches Ausbeutungs- und Verschuldungsregime in die Botmäßigkeit pressen lässt.« Nicht nur im zivilen Leben, auch im Militär privatisiert der Kapitalismus öffentliche Aufgaben, beispielsweise durch Schaffung von Privatarmeen, die in den USA eine knappe Million Soldaten umfassen. Noch viele andere Instrumente des Kriegskapitalismus beschreibt Drewermann gründlich im Detail und überzeugend im Zusammenhang. Dadurch ist das Buch auch für gut Informierte eine lohnende und aufschlussreiche Lektüre.

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der Frage, wie Gewalt und Krieg überwunden werden können. Er ist verblüffend, ja befremdlich: Drewermann schreibt über den Marxismus, den er als hervorragendes analytisches und praktisches Arbeitsinstrument lobt, dass dieser »als Anthropologie oder als philosophische Totalanschauung von Grund auf versagt, ja, in seinem materialistischen Reduktionismus nicht minder gefährlich ist als die zynische Ausbeutung des Menschen bereits im Kapitalismus«, da »er auf der Ebene eines reinen (nur dialektisch gemilderten) Materialismus verbleibt«. Das Attribut »dialektisch« schiebt Drewermann also beiseite; das zweite Attribut »historisch« hat er gar nicht im Blick und gelangt so zu einem sehr engen Materialismusbegriff, dem er die Religion bzw. das Christentum als rettende Alternative gegenüberstellt.

Im Grunde geht es hier um die alte Auseinandersetzung zwischen Religion und Aufklärung, Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie. Mit der Bibel und der Psychoanalyse beschreibt Drewermann den Menschen als bedürftig, geängstigt, vom Kapitalismus in Abhängigkeit getrieben und also angewiesen auf »Erlösung (existentiell), Heilung (psychologisch) und Befreiung (sozial und ökonomisch) (…), wie es (…) in der Frömmigkeitshaltung Jesu wesentlich angelegt ist. Die Überwindung des Kapitalismus als einer Religion ohne Gnade kann einzig so gelingen«. Literarische Beispiele und viele biblische Texte zieht Drewermann heran, die er zum Teil predigtartig kommentiert.

Bevor Drewermann die Religion bzw. das Christentum als einzige Möglichkeit zur Überwindung des Kapitalismus darstellt und den Marxismus als »materialistischen Reduktionismus« abtut, wäre eine Auseinandersetzung mit marxistischer Philosophie zu erwarten gewesen, beispielsweise mit Antonio Gramsci, Hans Heinz Holz, Georg Lukács, oder auch mit der Kunst im Sozialismus. Die junge Sowjetunion hat eine Kunst hervorgebracht, die noch heute fasziniert. Welch reiche Literatur, welch reiches Kulturleben hat es in der DDR gegeben! Von all dem kommt bei Drewermann nichts vor. Neben der Analyse des Kapitalismus und Bündnissen für gemeinsame Aktionen brauchen wir auch einen christlich-marxistischen Dialog; den gab es in der DDR. Heute haben wir ihn nötiger denn je. Ob Eugen Drewermann dazu bereit wäre?