Nachschlag: Emotionaler Beruf

Foto: Bundeswehr/dpa

Propagandaoffizier trifft mediale Truppenbetreuerin. Ohne eine kritische Nachfrage von Elke Durak gestellt zu bekommen, darf Major Marcel Bohnert in einem langen Interview das Klagelied über seine angeblich ungeliebte Truppe anstimmen. »Wir sind das Stiefkind der Nation«, barmte der Leiter des Bereichs Neue Medien im Generalstab der Bundeswehr, der u. a. für die Youtube-Werbeserien »Die Rekruten« und »Mali« verantwortlich ist. Im Gespräch geht es vor allem um Kriegseinsätze, die, so Bohnert, seit einer Äußerung von Verteidigungsminister Guttenberg wieder so heißen dürfen, um, natürlich, mangelhafte Ausrüstung sowie den fehlenden Rückhalt an der Heimatfront, die den Kämpfern am Hindukusch und in der Sahara zu schaffen macht, denn: »Der Soldatenberuf ist ein sehr emotionaler Beruf.« Immerhin, die Medien seien es gewesen, die ein realistisches Bild von der »Generation Einsatz« gezeichnet hätten. Sie sind auch künftig gefordert, »an der östlichen Peripherie Europas gegebenenfalls, weil wir da jetzt wieder einen russischen Feind haben«. (shu)