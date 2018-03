In den Minen des Digitalen

Foto: ANDREW GOMBERT/EPA

Vor vier Jahren hatte Sascha Lobo den Begriff »Plattform-Kapitalismus« noch als gleichsam einsamer Wolf in den deutschen Sprachraum eingeführt, mit dem Erscheinen von Nick Srniceks gleichnamigem neuen Büchlein ist der Begriff nun da angekommen, wo er hingehört: im Zentrum aktueller Debatten um Kapitalismus, Daten und Überwachung. Für den »Plattform-Kapitalismus« werden Algorithmen und Daten ebenso zentral, wie Maschinen und Arbeiter es für den traditionellen Kapitalismus sind. Das sogenannte Data-Mining löst in diesem Modell die Förderung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen des industriellen Kapitalismus ab.

Plattformen sind eine neue Art von Unternehmen, die digitale Infrastrukturen für die Vermittlung zwischen verschiedenen Nutzergruppen bereitstellen und durch das Design dieser Strukturen, Schnittstellen und Algorithmen die Interaktionsmöglichkeiten steuern. Digitale Unternehmen, die ihre Infrastrukturen (Plattformen) anderen zur Verfügung stellen und mit den Transaktionen auf denselben Geld verdienen (Kapitalismus), sind zu den profitabelsten und mächtigsten der Welt geworden – Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft führen die Liste der am höchsten börsennotierten Firmen an.

Für den Kanadier Srnicek, der in London Digitale Ökonomie unterrichtet, haben Plattformen vier Merkmale. Erstens handelt es sich um digitale Infrastrukturen, die es verschiedenen Nutzergruppen ermöglichen, miteinander zu interagieren oder eigene Produkte und Dienste zu entwickeln. Zweitens bauen diese erfolgreich auf den Netzwerkeffekt: Je mehr Nutzer eine Plattform akkumuliert, desto größer wird einerseits der Nutzen für diese und andererseits das Potential für die Plattform, Daten zu kapitalisieren. Drittens können sie durch das Angebot kostenloser Produkte und Dienste mehr Interessenten finden und somit mehr Aktivitäten in ihrem Netzwerk ansammeln und so eine Querfinanzierung über vielfältige Geschäftsbereiche hinweg ermöglichen. Schließlich setzen Plattformen die Strategie der ständigen Benutzerbeteiligung, des perpetuierten Redesigns und der Optimierung mit Hilfe der Erfahrungen der Nutzer ein, um noch mehr Daten von ihnen zu extrahieren.

Srnicek untersucht diese neuen Geschäftsformen und verfolgt ihre Entstehung vom langen Abschwung der 1970er Jahre über den digitalen Boom (mit anschließendem Absturz) in den 90ern Jahre bis zu den Nachwirkungen der Finanzkrise 2008. Dabei zeichnet er bedeutende ökonomische wie auch organisatorische Veränderungen kurz und prägnant nach.

Bereits 2013 erregte Srnicek Aufsehen, als er zusammen mit Alex Williams das »Manifest für eine akzelerationistische Politik« veröffentlichte, das angesichts der nicht zu leugnenden Beschleunigung des Kapitalismus einen technikaffinen sozialistischen Ansatz verfolgte, der sich vom tendenziell technikfeindlichen Auftreten anderer Linker abhob. Dieses Manifest beschreibt ein historisches Problem des Kapitalismus: Seit Jahrzehnten wächst die Produktivität in seinen Fabriken langsamer, ganz so, wie es Karl Marx schon mit seinem »tendenziellen Fall der Profitrate« beschrieben hatte. Doch es gibt einen Ausweg: Data-Mining, das Fördern von Daten in den Minen des Digitalen und die Produktion von Informationen und deren Verwertung. Alte Geschäftsmodelle beruhten demgegenüber darauf, Waren zu produzieren und zu verkaufen, wobei die meisten Informationen verlorengehen. Über den Kunden und seine Art, das Produkt zu verwenden, war so gut wie nichts zu erfahren.

Vor einiger Zeit war die Linke noch ratlos, wie sie sich gegenüber dem Phänomen »Plattform-Kapitalismus« verhalten soll. Das Silicon Valley und seine »kalifornische Ideologie« standen im Zentrum der Debatte, begleitet von den Auseinandersetzungen über prekäre Arbeitsverhältnisse und die Auswirkungen zerstörerischer Geschäftsmodelle, auf den Wohnungsmarkt beispielsweise. Heute, und dazu leistet Srniceks Band einen hervorragenden Beitrag, geht es eher darum, das Gesamtbild in den Blick zu bekommen, den »Plattform-Kapitalimus« als neues Verwertungsmodell historischen Ausmaßes, gekoppelt an und verzahnt mit Datenextraktion, Überwachung und der Entstehung neuer Arbeitsregime zu begreifen.