Das Gute und Schwere

Nagen vom Geistigen, vom Gedanklichen und auch vom Formalen her: Fritz Cremers Marx-Porträt von 1954 Foto: © schurian.com

Dürfen Kommunisten träumen?« fragte Fritz Cremer 1974 etwa 20 Künstlerkollegen und lud sie ein, sich mit einem großformatigen Bild an der Ausgestaltung des Palastes der Republik in Ostberlin zu beteiligen. Am Ergebnis, der Palast-Galerie, hatten und haben die Definitionsmächtigen der beseitigten DDR genauso wie die der größer gewordenen BRD zu knabbern: den einen wie den anderen ist es zu wenig Propaganda und zu viel Kunst, nur die Vorzeichen haben sich verkehrt. Dass auch Cremers Werk selbst, stets nur mit dem Zusatz »Staats- und Auftragskunst« versehen, gewürdigt wird, verdient kaum eine Kommentierung – wann war Bildhauerei im öffentlichen Raum nicht staatlich (bzw. kirchlich) beauftragte Kunst?

Gegen solche ideologische Ignoranz hilft kein Palaver, aber die kontinuierliche Kunstpräsentation, die unvoreingenommener Kunstanschauung Gelegenheit gibt, wie derzeit in der Berliner Galerie »Ostdeutsche Kunstauktionen«. Plastiken von Cremer sind rar im Kunsthandel, um so beeindruckender das Dutzend Werke aus den Jahren 1936 bis 1975, das in der Ausstellung zu sehen ist – allesamt in vom Künstler autorisierten Originalgüssen der Zeit. Wir können hier gleich vier der berühmten Mütterfiguren aus Cremers Frühzeit betrachten: Besonders hervorzuheben sind der seltene Bronzeguss der »Arbeitermutter I« aus dem Jahre 1936 und der Steinguss der »Soldatenmutter« von 1943. Die »Soldatenmutter« gibt nicht nur die Möglichkeit, das Zusammenspiel von Material und Form im Vergleich zu den Bronzen zu untersuchen, sondern auch Einblick in die Bildhauerwerkstatt: Cremer hatte nach Fertigstellung der Figur zwei Steingüsse angefertigt, in einer Fassung steht die Figur lotrecht, in der anderen leicht geneigt. Die geneigte, stark an Barlach erinnernde Variante, die erstmals gezeigt wird, wurde für den Bronzeguss letztlich verworfen.

Höhepunkt der Schau ist zweifellos das monumentale Porträt von Karl Marx (1954). Hier in der Karl-Marx-Allee, unweit des Pendants von Cremers Freund Will Lammert am Strausberger Platz, ist die Urfassung dieses Kopfes zu sehen, die auf jedes Beiwerk verzichtet. Mit der vorwärtsdrängenden Stirn, unter der eine der mächtigen Augenbrauen skeptisch, aber nicht unfreundlich gehoben ist, wird Marx zum Urbild eines zweifelnden Denkers. Dagegen sind alle im öffentlichen Raum zu sehenden Güsse des Porträts (in Frankfurt/Oder, Neuruppin und Trier) mit einem nachträglich hinzugefügten Bruststück versehen, welches den Kopf zwar denkmalstauglicher macht, aber auch historisierend abschwächt.

Cremers Kunst ist oft keine leichte Kost, er selbst sagte dazu 1959 in einer Umfrage des Sonntag: »Die Bildhauerkunst hat, soweit sie sich nicht in einer unsinnigen Ausstellungskunst erschöpft, ihrem ursprünglichen Wesen […] nach noch die Aufgabe, sich mit dem Guten und Schweren zu beschäftigen«. Cremer verlangte viel von sich, aber auch viel vom Betrachter. Die Aufgabe, »Kunst fürs Volk« zu schaffen, war für Cremer auch eine Herausforderung an die Bildung der Rezipienten: »Das wirklich Interessante ist für mich, was ich als einen Knochen bezeichnen könnte, an dem ich herumnage – vom Geistigen, vom Gedanklichen und auch vom Formalen her. Daher weiß ich dann, dass ich dem Betrachter etwas übergebe, an dem er auch nagen muss und sich festbeißen kann, wenn er die Voraussetzungen mitbringt. […] Wir sind doch schon in dem Zustand, wo wir jetzt nicht von dem ›einfachen Menschen‹, von dem ›Mann auf der Straße‹, von dem ›Nicht-Kunstkenner‹ sprechen, sondern wir sprechen schon von dem Partner«, sagte er 1972 im Gespräch mit Rolf Liebmann in dem ihm gewidmeten Fernsehfilm »Fritz Cremer im 66. Jahr«.

Nichtsdestotrotz bietet diese Berliner Ausstellung mit der »Sinnenden« (1960er Jahre), dem »Liebespaar, liegend« (1976) oder dem anrührenden »Lesenden chinesischen Mädchen« in Böttgersteinzeug (nach 1954) Augenschmaus, ergänzt durch großformatige, farbige Arbeiten auf Papier, Zeichnungen und zahlreiche Druckgrafiken (zu erwerben ab 100 Euro).