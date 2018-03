Zum Schutz der Seeleute

Gegen die Überlastung der Schiffsbesatzung: »Laschen« sollen die Hafenarbeiter (Hafen im spanischen Valencia) Foto: Heino Kalis/Reuters

Die neue Vereinbarung ist ein beachtlicher Erfolg für die Seeleute und ihre Gewerkschaft. Zu Recht freute sich Torben Seebold, Bundesfachgruppenleiter für »Maritime Wirtschaft« bei Verdi, am Freitag über den »Durchbruch in den globalen Tarifverhandlungen«.

Im philippinischen Manila haben sich Ende Februar Gewerkschaften und Unternehmer auf einen internationalen Rahmentarifvertrag für Seeleute verständigt, der zwar nur eine mäßige Erhöhung der Heuern – 2,5 Prozent ab 1. Januar 2019 – vorsieht. Dafür beendet die Vereinbarung aber absehbar eine langjährige Fehlentwicklung, indem sie feststellt: »Laschen ist Hafenarbeit«.

Verhandelt hatten auf der einen Seite die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF), die weltweit 670 nationale Gewerkschaften aus knapp 150 Staaten repräsentiert. Zuständig bei der ITF ist das sogenannte Fair Practice Committee (FPC), das sich aus 108 Mitgliedern der Einzelgewerkschaften zusammensetzt und die Kampagne gegen Billigflaggen koordiniert. Auf der anderen Seite des Verhandlungstischs beim International Bargaining Forum (IBF) genannten Tarifgespräch sitzt das International Maritime Employers' Council (IMEC), das nach eigenen Angaben mehr als 100 Schiffahrtsgesellschaften mit über 5.500 Schiffen und 145.000 Seeleuten repräsentiert. Allerdings: Diese Zahl macht auch deutlich, dass der Rahmentarifvertrag nur einem Bruchteil von Besatzungen zugute kommt, denn schließlich zählt die globale Handelsschiffahrt rund 50.000 Seeschiffe mit mehr als 1,2 Millionen Seeleuten.

»Laschen« ist der Fachbegriff für das Verzurren und Sichern bzw. Losmachen von Ladung an Bord von im Hafen liegenden Schiffen. Es ist eine Tätigkeit, die nicht nur körperliche Eignung voraussetzt, sondern auch spezifische Kenntnisse – nur so kann vermieden werden, dass sich einzelne Güter oder auch Container beispielsweise bei schwerem Seegang womöglich lösen, verrutschen oder gar über Bord gehen. Traditionell ist das Laschen immer eine Aufgabe dafür besonders ausgebildeter Hafenarbeiter gewesen – Seeleute kümmern sich ums Schiff und müssen sich auf die qualifizierte Arbeit ihrer Kollegen an Land verlassen können.

Um Geld zu sparen, sind indes immer mehr Reeder dazu übergegangen, ihre Seeleute zum Laschen heranzuziehen: Hafendienstleistungen müssen sie von kommunalen oder auch privaten Anbietern ankaufen – ihre Seeleute indes bezahlen sie sowieso. Warum also, so das Kalkül, sollten die während der Liegezeit mehr oder weniger pausieren dürfen? Die Sache hat nur einen Haken: Ungeübte oder unerfahrene Seeleute komplizierte Arbeiten verrichten zu lassen, beeinträchtigt deren Gesundheit.

Dabei sind rund 95 Prozent dieses Missbrauchs der Seeleute auf den sogenannten Feederschiffen anzutreffen – auf Großcontainerschiffen haben die Besatzungen oft gar nicht die technischen Möglichkeiten, selbst Hand anzulegen. Feederschiffe »kreiseln« häufig in den Häfen, laden oder löschen hier drei, dort 15 Container, was diese Arbeiten auch für die Laschfirmen uninteressant und damit für die Reeder besonders teuer macht. Auf der Elbe etwa sind Entlascharbeiten vielfach schon lange vor Erreichen des Hafens ausgeführt worden, um das Löschen zu beschleunigen – schwere Unfälle waren oft die Folge, auch tödliche.

Die neue Vereinbarung greift allerdings erst ab 2020. Denn sie ist ein Rahmentarif, der erst durch nationale Abkommen umgesetzt werden muss.