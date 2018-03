SPD-Mitglieder besiegeln »Groko«

Foto: Markus Schreiber/AP Photo

Von einem »Fest der innerparteilichen Demokratie« sprach der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, als das Ergebnis des Mitgliederentscheids über die Neuauflage der großen Koalition im Bund bekanntgegeben wurde. Wie der Chef der Mandatsprüfungs- und Zählkommission, Schatzmeister Dietmar Nietan, am Sonntag in Berlin mitteilte, hatten rund 66 Prozent der Abstimmenden für ein Bündnis mit CDU und CSU votiert. Für »zusammengewachsen« erklärte daraufhin der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz seine Partei. Thomas Oppermann, SPD-Politiker und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, gab laut Nachrichtenagentur dpa zu, dass er mit einem knapperen Ausgang gerechnet habe. »66 Prozent für den Koalitionsvertrag: Das ist deutlicher, als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht«, so Oppermann. Er sei »stolz auf die Sozialdemokratische Partei«.

Die Wahlbeteiligung lag laut SPD-Schatzmeister Nietan bei 78,39 Prozent. In absoluten Zahlen gaben demnach von 463.722 dazu berechtigten Mitgliedern 378.437 ihre Stimme ab – 123.329 votierten gegen die neue »Groko«; 14.943 Stimmen waren ungültig. Aktiv gebilligt haben den Koalitionsvertrag mit offiziell 239.604 Ja-Stimmen knapp 52 Prozent aller teilnahmeberechtigten Mitglieder.

»Enttäuschung« räumte via Twitter der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert ein, der für ein klares »Nein« geworben hatte. »Kritik an Groko bleibt«, schrieb er. »Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir Jusos Sorge tragen.«

Nach Einschätzung von Linksparteichef Bernd Riexinger geht die SPD »geschwächt und teilweise gespalten« in die neue Regierung. Statt wieder als »Steigbügelhalter« für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Verfügung zu stehen, hätte sich die Partei für neue Mehrheiten einsetzen sollen, sagte Riexinger am Sonntag in Berlin.

»An die Arbeit jetzt! Deutschland & Europa«, forderte der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier (CDU) in einem Tweet mit Blick auf den Juniorpartner. (AFP/dpa/jW)