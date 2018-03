Cheesecakes

Menschen mit Tourette-Syndrom verhalten sich für ihre Umwelt merkwürdig, weil sie plötzlich komische, schnelle Bewegungen machen, oft mehrmals hintereinander, und dabei auch erstaunliche Geräusche produzieren. Zum Beispiel schnalzen sie mit der Zunge oder bellen. Sie können nur bedingt Kontrolle darüber ausüben, der Drang dazu ist einfach zu stark. Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die bis heute unheilbar ist, man kann sie lediglich durch Psychopharmaka lindern, auch Verhaltenstherapie wird zur Behandlung eingesetzt. Menschen mit Tourette-Syndrom haben es beruflich und privat oft nicht leicht. Die Umwelt reagiert mit Unverständnis und Genervtsein.

»Tics – Meine lästigen Begleiter« (USA 2008) von Peter Werner ist die Verfilmung des Lebens von Brad Cohen (gespielt von James Wolk), der es trotz seiner Erkrankung geschafft hat, Lehrer zu werden. Diesen Wunsch verspürte er schon als Schüler, weil die Lehrer ihm gegenüber unfassbar ignorant waren und er sich schwor, es einmal anders zu machen. Auch der Vater verlor regelmäßig die Geduld mit dem auffälligen Jungen und schrie ihn an, »diesen Quatsch« (die Zuckungen und Geräusche) zu lassen. Die Ärzte, zu denen ihn seine Mutter brachte, waren stets ratlos, vertuschten dies aber und gaben unbrauchbare Tips. Erst als die Mutter selbst in Bibliotheken recherchierte, kam man auf das Tourette-Syndrom, was aber nicht heißt, dass es Cohen mit dieser Diagnose besser ging. Aber wenigstens wussten er und sein Vater jetzt, dass er an diesen Zuckungen nicht schuld hatte.

Später kann der erwachsene Cohen ein exzellentes Unizeugnis vorweisen, hat aber auf der Suche nach einem Arbeitsplatz als Lehrer große Probleme. Die Leute begegnen ihm nun schon mit Respekt, aber sie glauben nicht, dass er eine Schulklasse leiten kann beziehungsweise, dass ihn die Schüler akzeptieren würden. Nach etlichen Vorstellungsgesprächen und Absagen erhält Cohen doch noch die Chance, seinen Traumberuf auszuüben. Und natürlich stellt sich heraus, dass er ein supertoller Lehrer ist und dass ihn die Schüler über alles lieben. Er erzählt ihnen vom Tourette-Syndrom, und dann ist es für sie keine große Sache mehr. Manchmal sind Kinder eben doch die schlaueren Menschen.

Der Erfolg macht Cohen glücklich und selbstbewusst, so dass er sich nun auch traut, eine Frau kennenzulernen. Und zum Schluss wird er auch noch zum Lehrer des Jahres gekürt. Cohen wohnt in Nordamerika. Da machen sie an jeder Ecke verdammt leckere Cheesecakes.

