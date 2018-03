Antifeudale Erhebungen

Jubelnde Revolutionäre nach Barrikadenkämpfen am 18. März 1848 in der Breiten Straße in Berlin Foto: Gemeinfrei

Die Nachricht von den revolutionären Februarunruhen in Frankreich erreichte das Großherzogtum Baden am 1. März 1848. Am selben Tag demonstrierten vor dem Ständehaus des Landtags in Karlsruhe 20.000 Menschen für die Beseitigung der Adelsprivilegien und die Befreiung der Bauern. Einen Tag später verabschiedete die Ständekammer eine Gesetzesvorlage zur Abschaffung der Reste des Feudalwesens, zur Vereidigung des Heeres auf die badische Verfassung und zur religiösen Gleichstellung von Angehörigen nichtchristlicher Bekenntnisse. Die Ereignisse in Baden waren der Auftakt zur Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes.

Am 2. März kam es dann in München zu Volksversammlungen, gegen die das Militär blutig, aber letztlich erfolglos vorging. Überall in Süd- und Südwestdeutschland erhoben sich gleichzeitig die Bauern, wurden die alten, feudalen Minister gestürzt und durch die sogenannten »Märzministerien« ersetzt. Das Bürgertum drängte zur Macht. Die Zensur wurde aufgehoben, Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit durchgesetzt.

In Köln erfolgte der erste Schlag gegen das Haupt der innerdeutschen Reaktion, gegen Preußen. Am 3. März demonstrierten vor dem Kölner Rathaus Tausende Arbeiter und Handwerker für demokratische Grundrechte, angeführt von Mitgliedern des Bundes der Kommunisten. In Österreich konnte Metternich, der Architekt der postnapoleonischen Reaktion in Europa, Mitte März aus seinem Amt als Kanzler der Habsburgmonarchie vertrieben werden, in Berlin steuerte die Revolution am 18. März auf ihren Höhepunkt zu: Nachdem ein Protestmarsch von Studenten und Arbeitern von preußischen Soldaten beschossen worden war, kam es in der ganzen Stadt zu blutigen Barrikadenkämpfen. Trotz großen militärischen Aufgebots musste die Reaktion am Ende ihre (vorläufige) Niederlage eingestehen. Der Preußische König Wilhelm IV. sah sich gezwungen, den revolutionären »Märzgefallenen« die letzte Ehre zu erweisen. Mit dem einstweiligen Sieg der Berliner Arbeiter und Handwerker sowie der kleinbürgerlichen Demokraten endete die erste Etappe der Märzrevolution.

Kompromiss mit dem Adel

Das liberale Großbürgertum in Deutschland befand sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert hinein in einer schwachen Position. Erst ab den 1840ern kann in Deutschland von einer Industrialisierung die Rede sein. Zwar erfolgte die Gründung des Deutschen Zollvereins bereits 1834, dennoch blieb die deutsche Kleinstaaterei und damit das Fehlen eines einheitlichen Marktes eines der größten Hindernisse für den deutschen Kapitalismus. Langsam, aber unaufhaltsam wurden die alten feudalen Produktionsverhältnisse zu untragbaren Fesseln der neuen Produktivkräfte. Doch im Gegensatz zur selbstbewussten französischen Bourgeoisie, die bereits im 18. Jahrhundert die Köpfe des Absolutismus hatte rollen lassen, setzte ihr noch schwaches deutsches Pendant auf ein Arrangement mit der alten Ordnung. Das deutsche Bürgertum fürchtete, die radikal-egalitäre Phase der Französischen Revolution unter Robespierre stetig vor Augen, von Anfang an die von ihm nicht zu kontrollierenden aufständischen Volksmassen. Deshalb entschied es sich für einen Kompromiss mit der feudalen Reaktion und gegen die Arbeiter, Bauern und Kleinbürger.

Wie in vielen anderen Revolutionen zuvor und auch danach spielte die Agrarfrage in den europäischen Revolutionen des Jahres 1848 eine entscheidende Rolle. Die Bauern bildeten bis ins 20. Jahrhundert hinein in vielen Regionen das Gros der deutschen Bevölkerung. In vielen Teilen Deutschland befanden sie sich noch in Abhängigkeit von ihren feudalen Herren. In Preußen wurde zu Beginn des 19. Jahrhundert zwar die Leibeigenschaft aufgehoben, was allerdings zugunsten der Großgrundbesitzer und zu Lasten der armen Landbevölkerung ausging, da sie ohne eigenen Boden weiterhin auf den Gütern der Junker arbeiten musste.

Das deutsche Proletariat war noch kaum zu einer zahlenmäßig relevanten Größe herangewachsen. Trotzdem stellten die Arbeiter in der 1848er Revolution in vielen Städten die Avantgarde im Kampf um bürgerlich-demokratischen Rechte. Oft genug bewegten sie sich noch im Fahrwasser der kleinbürgerlichen Demokraten, begannen aber schon bald, erste genuin proletarische Zusammenschlüsse zu bilden, darunter auch schon Gewerkschaften. Mit der am 23. August 1848 unter Führung des Buchdruckers Stephan Born gegründeten »Arbeiterverbrüderung« formierte sich erstmals in Deutschland eine gesamtnationale Arbeiterorganisation. Der 1847 entstandene »Bund der Kommunisten« und ab Juni 1848 die eng mit ihm verzahnte Neue Rheinische Zeitung, mit Marx als Chefredakteur, waren aktive Streiter in der deutschen Revolution.

Spätestens nachdem sich die liberale Bourgeoisie vom revolutionären Weg abgewandt hatte, übernahm vielerorts das radikale Kleinbürgertum die Führung der Massen. In den Städten wurden seine politischen Clubs zu den Zentren der demokratischen Bewegung. Diese stand für die radikale Abschaffung aller feudalen Verhältnisse, litt aber unter organisatorischer Schwäche und politischen Illusionen, wie dem Festhalten an einem föderalen System statt einer zentralistischen demokratischen Republik.

Ende der Erhebung

Die zweite Etappe der Märzrevolution, von Mitte März bis Ende 1848, war geprägt vom Kampf um den Erhalt der zuvor errungenen demokratischen Rechte. Doch zeigte sich schnell, dass die liberale Bourgeoisie nicht an einer konsequenten Fortführung des revolutionären Prozesses interessiert war. Die Rückkehr der feudalen Reaktion wurde geduldet. Als im Herbst der preußische Oberbefehlshaber Friedrich von Wrangel in das revolutionäre Berlin einmarschierte, übergaben die örtlichen Bürgerwehren, bewaffneter Arm des Großbürgertums, kampflos ihre Waffen. Fortan ging es um Abwehrkämpfe gegen die überall vorpreschende Reaktion. Als am 23. Juli 1849 die preußischen Truppen Rastatt in Baden einnahmen, endete die Revolution dort endgültig, wo sie begonnen hatte.

Doch dem Lauf der Geschichte konnte sich auch kein Preußenkönig entgegenstellen: Nach 1848/1849 sah sich die feudale Klasse zu immer weitreichenderen Zugeständnissen an die Bourgeoisie gezwungen, die kapitalistische Entwicklung beschleunigte sich unaufhaltsam. Sollten feudale Muttermale der alten Gesellschaft auch noch bis in das 20. Jahrhundert überdauern, so besteht kein Zweifel daran, dass Deutschland sich spätestens ab den 1850er Jahren zu einem der kapitalistischen Zentren Europas entwickelte.