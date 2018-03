Hilfe, ich bin in der SPD

Da bahnt sich was an – mit Gottes Segen: Andrea Nahles (SPD) und Alice Weidel (AfD), vierte und fünfte von links, beim Gottesdienst für den neuen Bundestag im ­Französischen Dom am 24.10.2017 Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Das ist nun auch schon einige Zeit her. Am frühen Morgen nach dem Bonner SPD-Parteitag vom 21. Januar schrieb ich unmittelbar vor Redaktionsschluss und nichtsahnend, was mit mir bis zum Erscheinen des Artikels geschehen würde, für unser Zweiwochenblatt Ossietzky dies:

»Es ist – seit Gerhard Schröder die SPD mit Hartz IV und mit dem Krieg gegen Jugoslawien an den Abgrund führte, der wichtigste Tag in der neueren Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Sie muss entscheiden, ob die ›Endlosschleife‹ (Jusovorsitzender Kevin Kühnert) der andauernden großen Koalition mit immer weniger Wählern sich jetzt zuzieht und die SPD erwürgt. Oder ob das Wort des Parteivorsitzenden Martin Schulz vom Wahlabend – Schluss mit der Groko – noch immer gilt. Doch Schulz nimmt sein Wort zurück. ›Ich habe es mir nicht leichtgemacht‹, sagt um 12 Uhr mittags auf dem Parteitag der Große Vorsitzende und macht es sich federleicht. ›Dass wir der Bitte des Bundespräsidenten folgten, dafür bestand für mich kein Zweifel.‹ Des Bundespräsidenten, der als Außenminister – so lange ist das nicht her – energisch mitgeholfen hat, in der Ukraine einem halb­faschistischen Regime zur Macht zu verhelfen. Und der zuvor als Chef des Kanzleramts die verheerende Hartz-IV-Infusion in die deutsche Sozialdemokratie einbrachte.

Die Rede des Vorsitzenden Schulz ist schwach, er bittet, er fleht, um sein gebrochenes Versprechen vom Wahlabend vergessen zu machen. Umso stärker ist das Wort seiner Stellvertreterin, Andrea Nahles, die nach einem Urteil des Spiegel anders als Schulz das uneingeschränkte Vertrauen der Union genießt. Sie droht, ihre ›Liebe zur SPD‹ sei ›ungebrochen groß‹, und setzt vorsorglich, obwohl davon keine Rede war, den Fluch drauf: ›Ein Linksbündnis, das ist doch Blödsinn, verdammt noch mal.‹ Und verspricht: ›Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite.‹ Doch der Groko-Strick liegt um den Hals der SPD. Er wird sich zuziehen, bis sie nicht einmal mehr quietschen kann.

Der Parteitag hat sich mit knapper Mehrheit entschieden. Es gilt das gebrochene Wort. Der Eintritt in eine neue große Koalition wird das Ende der deutschen Sozialdemokratie sein.«

Fan der SPD?

So schrieb ich am Montag, dem 22. Januar. ­Titel: »SPD – der Nachruf«. Am Samstag darauf, als Ossietzky mit diesem Nekrolog erschien, hatte die Ratte längst schon das sinkende Schiff betreten. Am Mittwoch bekam sie mit freundlichen Grüßen die Mail des Tobias Keim vom SPD-Parteivorstand: »Lieber Köhler (sic), Dein Antrag ist erfolgreich bei uns eingegangen. Vielen Dank! Jeden Monat treten mehr als 1.000 Mitglieder neu in die SPD ein. Nun gehörst auch Du zu den engagierten Menschen, die für Freiheit, Gleichheit und Solidarität eintreten und die Demokratie in unserem Land beleben.«

Herr im Himmel, wie konnte mir das geschehen? Was belebe ich? Wo gehöre ich hin? Ich lese weiter: »Du wirst feststellen, dass die Menschen in der SPD so unterschiedlich und interessant sind wie die Geschichte der Partei selbst. Und dass es Dir Freude bereitet und Spaß macht, in der SPD mitzumachen!« Und auch das noch: »Apropos mitmachen: Bist Du schon Fan der SPD auf Facebook?« Ich, Fan? Bei der zwielichtigen Vereinigung Facebook? Die alles über mich wissen will, um mich dem Kapital und den Geheimdiensten zugänglich zu machen? Wie war das alles nur möglich?

Mein Kopf hat mildernde Umstände. Am Dienstag war ich etwas zu hastig zum Briefkasten am Gartentor gelaufen. Stolperte über eine Stufe, fiel. Und knallte mit meiner Stirn auf einen großen mächtigen Frosch. Von den Meistern des Borobodur aus javanischem Lavastein gehauen. Mein Blut lief mir über das rechte Auge, über das Gesicht. Gehirnerschütterung? Wohl nicht, aber …

Als ich mich etwas später gepflastert auf dem Sofa wiederfand, griff ich zur Zeitung und las, was der Vorsitzende der Jungsozialisten Kevin Kühnert verlangt: »Tritt ein, sag nein.« Ach ja, Frosch, Königssohn, Prinz Kevin. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, endlich einmal nein zu sagen zu dem, was ein SPD-Vorstand beschließt – davon hatte ich schon vor länger als einem halben Jahrhundert geträumt. Damals noch unmündig war ich als Schüler 1952 eingetreten, 1962 schließlich trat ich aus. Die SPD-Gewaltigen unter dem Vorsitz Erich Ollenhauers hatten auf Betreiben Herbert Wehners und gegen den Widerstand Willy Brandts beschlossen, die Professoren aus der Partei auszuschließen, die weiterhin den verfemten Sozialistischen Deutschen Studentenbund unterstützten – keiner von ihnen hieß Thilo Sarrazin. Die Mitglieder des Ortsvereins in Berlin-Dahlem schrien auf, als ich mein Mitgliedsbuch hinwarf und meinen Austritt erklärte, weil sich der Genosse Brandt nicht gegen den »stalinistischen Kurs Herbert Wehners« durchsetzen konnte. Ich selbst war – jetzt wird es kompliziert, aber so war das damals – lange zuvor schon zum zweiten Mal aus dem SDS ausgeschlossen worden. Geschichten waren das. Aber ich bin nur rot und kein Großvater, genug damit.

Tritt ein, sag nein. Besser konnte eine sozialdemokratische Partei nicht für sich werben. Ich, hoch von der Chaiselongue, renne, fast wäre ich noch mal gestolpert, zum Computer und fülle im Internet meinen Antrag aus. Und gehöre, ach, schon am nächsten Morgen zu den Menschen, die die Demokratie in unserem Land »beleben«.

Befreites Lachen. Man ist sich einig. Es könnte so schön sein Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Von nun an bekam ich viele Mails und einige Briefe. Am 13. Februar schrieben mir Olaf Scholz und Andrea Nahles: »Lieber Otto, wir haben heute im Parteivorstand die Grundlage dafür geschaffen, dass wir uns nach den Turbulenzen der vergangenen Tage als SPD wieder richtig aufstellen können.« Nämlich: »Zu Beginn des heutigen Tages hat Martin Schulz mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Parteivorsitzender erklärt. Der Parteivorstand musste daraufhin die Handlungsfähigkeit der Partei in den kommenden Wochen sicherstellen.« Die Fraktionschefin und entschieden ehemalige Jusovorsitzende Nahles, die sich bis zur Wahl durch einen Parteitag schon als kommissarische Nachfolgerin sah, musste sich vom Restvorstand sagen lassen, dass das einfach nicht geht. Kommissarisch kann kein Nichtmitglied des Vorstands den Vorsitz der Partei übernehmen. Also konnte der beste Mann im Vorstand ran: Olaf Scholz, der als Hamburgs Bürgerkriegsmeister vom G-20-Gipfel herab bewiesen hat, wie man mit aufrührerischen Massen fertig wird und der bei seiner Wahl in den Parteivorstand die niedrigste Zahl der Stimmen zu erzielen vermochte. Und, großes Versprechen, bei den anstehenden Regionalkonferenzen sollen »alle Stimmen in der SPD zu Wort kommen, auch die, die eine zukünftige Regierungsbeteiligung ablehnen. Schon am Wochenende geht es los!«

Otto entscheidet!

Richtig, auch der liebe Otto bekam die Einladung »zu unserer Dialogveranstaltung« in den Hamburger Messehallen, bei der Presse nicht zugelassen war. Darum nur soviel: auf dem Podium vier Leute, die ein einverständiges Gespräch führten: Scholz, Nahles, Lars Klingbeil und die Hamburger Jusovorsitzende, die sich von ihrem Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert distanziert. Er, der Groko-Gegner war nicht geladen. In Hamburg nicht. Und zu den sieben weiteren »Dialogveranstaltungen« in der ganzen Republik auch nicht. Als aber Kühnert selbst am vergangenen Dienstag auf Kampnagel in Hamburg auftrat, brachte er den Gegner gleich mit: den Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft Andreas Dressler, der bereits als Scholz-Nachfolger ausgedacht ist, weil er sich bei den Hamburger Polizeiunruhen auf dem G-20-Gipfel bewährt hatte.

An meinem Tisch seufzt eine Ortsvorsitzende: »Vor einem Jahr, da standen wir noch ganz anders da.« Richtig, vor einem Jahr, als Martin Schulz hundertprozentig zum Kanzlerkandidaten und SPD-Vorsitzenden gewählt war, als er von einer »rot-rot-grünen« Regierung sprach und im Wahlkampf »Mehr Gerechtigkeit« forderte, als CDU und SPD in den Umfragen gleichauf lagen, da hätte er nur zugreifen müssen. Die Union hatte die meisten Punkte des Koalitionsvertrags von 2012 nicht erfüllt. Im Bundestag gab es – schon seit 1998 – eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen, mit der die SPD Sozialgesetze und damit »mehr Gerechtigkeit« hätte durchsetzen können, wenn sie denn gewollt hätte. Doch die deutsche Sozialdemokratie stand in Nibelungentreue zur Union. Und da steht sie noch, obwohl sie, nachdem im September die »rot-rot-grüne« Mehrheit verlorenging, dringend einer Reha in der Opposition bedarf. Schon, um der AfD die Oppositionsführerschaft nicht zu überlassen.

Und dann gab es noch einmal die Riesenchance im November nach der Wahl. Die Union hatte die Regierungsdisziplin gebrochen, als der CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt mit seinem »Ja« zu Glyphosat im Kadavergehorsam zu Monsanto und Bayer dem Krebs für uns alle zustimmte. Das war das Gebot für eine lebendige SPD, sofort aus der geschäftsführenden Bundesregierung auszuziehen. Neuwahlen? Mit diesem Thema hätte die SPD die zur Union abgewanderten Grünen wieder auf ihre Seite bekommen, die Linke ohnedies. Doch die deutsche Sozialdemokratie zog es vor, sich in ihrem Siechbett auf die andere Seite zu legen.

Sie hat mich nicht angesteckt. Als Andrea Nahles bei der »Dialogveranstaltung« zu uns an den Tisch kam, versicherte sie, sie sei zwar schwer erkältet, könne uns aber – sie habe Antibiotika genommen – nicht anstecken. Mich kann sie schon gar nicht: Kurz zuvor habe ich in Konkret zwei Fotos gesehen vom Eröffnungsgottesdienst für den neuen Bundestag im Französischen Dom: Andrea Nahles fröhlich schäkernd mit ihrer Kollegin Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende von der völkischen AfD. Bändelt sie da schon für die nächste große oder kleine Koalition an?

Vorerst appellierten Scholz und Nahles in ihren Mails noch an mich, der ich ihnen ein »lieber Otto« sein soll: »Ob die SPD in eine Regierung mit CDU und CSU eintritt, entscheidest am Ende Du. Wir haben hart verhandelt und dabei viel erreicht, um das Leben u. a. von Familien, jungen Menschen, Beschäftigten sowie Rentnerinnen und Rentnern spürbar zu verbessern.« Nahles solo teilte mir mit: »Ich freue mich, dass Du Dich entschlossen hast, Mitglied der SPD zu werden.« Alle drei, Scholz, Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil haben beschlossen, so setzten sie mich unmissverständlich in Kenntnis: »Jetzt entscheidest Du, Otto! Du entscheidest, ob die SPD für diese Inhalte in eine Bundesregierung eintritt.«

Wunderbar. Bevor ihr dieses Versprechen zurücknehmt, sage ich euch, lieber Olaf, liebe Andrea, lieber Lars, lieber schnell und entschieden nein. Vergangenen Samstag habe ich den Briefumschlag samt eidesstattlicher Versicherung, dass ich ganz gewiss ich bin, mit einem dick unterstrichenen Nein in den Briefkasten gesteckt.

Groko mit Lungenkrebs

Warum auch sollte ich ja sagen? Ja dazu, dass man meine Abgeordneten auch weiterhin bequem bestechen kann? In einer neuen großen Koalition wird es wieder kein Lobbyregister geben. Die SPD hatte es zaghaft verlangt, die Union hat sich energisch widersetzt. Und so verschwand es aus den »harten« Verhandlungen über den Koalitionsvertrag. Im Interesse der Groko. Das Lobbyregister hätte offenlegen müssen, wer da im Berliner Reichstag und in den Ministerien herumschleicht, um abseits der Wahlen Dinge durchzusetzen, die der Bürger nicht zu wissen braucht. Im Entwurf zum Koalitionsvertrag hieß es noch: »Wir wollen mit einem verpflichtenden Lobbyregister Transparenz schaffen, ohne wirksames Regierungshandeln oder die freie Ausübung des parlamentarischen Mandats einzuschränken.« Jetzt wollen wir nicht mehr, weil zumindest die Union so etwas Indiskretes nicht will.

Ohne die Lobbyisten wäre der Groko-Vertrag nur halb so schön, nur halb so lungenkrebshaltig. Im Entwurf gab es noch den Vorsatz: »Wir werden das Tabakaußenwerbeverbot umsetzen.« Gestrichen. Wie wäre das ohne die aufopfernde Arbeit der umsichtigen Lobbyisten möglich gewesen? Und so bleibt Deutschland das einzige Land in Europa, in dem man an den Litfaßsäulen für den Tod durch Bronchialkarzinom werben darf.

Falls es mit den SPD-Stimmen allein nicht reicht: Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender der CDU, freut sich auf die ganz große Groko Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Und wie steht es mit dem Wohlstand für alle im Groko-Vertrag? »Armut kommt elfmal vor, Reichtum gar nicht«, hat der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege im Neuen Deutschland gezählt. Das ist eine sehr einseitige, undifferenzierte Sicht – aber Butterwege ist noch nicht wieder in die SPD zurückgekehrt, die er 2005 schon zum zweiten Mal verlassen hatte. Reichtum darf schon deshalb nicht im Koalitionsvertrag 2018 vorkommen, weil dort das Wort Vermögenssteuer streng vermieden werden muss. Ein Armutsforscher sollte das wissen.

Ich aber sehe die Dinge im korrekten Zusammenhang: Anfang September, während des Wahlkampfes, besuchte Martin Schulz eines Interviews wegen die Redaktion der Lübecker Nachrichten. Das Gespräch wurde für die Leser des Blattes per Video übertragen. Plötzlich platzte Stefanie Hauer, die Verlagsgeschäftsführerin des zur reichen und mächtigen Madsack-Gruppe gehörenden Blattes in die Redaktionsrunde mit Martin Schulz und begann, gegen den Mindestlohn zu wettern, er müsse insbesondere bei den Zeitungszustellern herabgesetzt werden. »Für die Redakteure war die Situation zum Fremdschämen, der gesamte Auftritt irritierend«, berichtete der Branchendienst Meedia, bei Madsack sei es »Insidern zufolge ein No-Go, dass Manager sich in Redaktionsgespräche einmischen«.

Meedia kolportierte penibel, wie der Kanzlerkandidat reagierte: »Schulz war sichtlich irritiert, schaute zwischenzeitlich zur Seite, richtete sich auf, kratzte sich an der Stirn – und fand schließlich eine bestimmende Antwort: ›Wenn Sie von dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erwarten, dass er Ihnen etwas zum Mindestlohn sagt, der unterhalb des Mindestlohnes liegt, ist die Antwort nein‹, antwortete Schulz.« Bravo!

Doch dann muss der Kanzlerkandidat ein Erweckungserlebnis gehabt haben. »Die SPD erneuern. Was nun passieren muss.« So steht es vorn auf dem Vorwärts-extra, der eine zuverlässige Edition des Koalitionsvertrages enthält, der von dem inzwischen verehemaligten SPD-Vorsitzenden als erstem unterzeichnet wurde. Auf Seite 43 findet sich unter der Großbuchstabenüberschrift »Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten« im kleiner Gedruckten das Ergebnis der Lübecker Unterrichtsstunde wieder: »Zur Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen für alle Haushalte – in Stadt und Land gleichermaßen – wird bei Minijobs von Zeitungszustellerinnen und Zeitungszustellern der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu tragen haben, befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2022, von 15 auf 5 Prozent abgesenkt.«

Das ist ein bedeutender sozialer Fortschritt, den die Partei, in der ich jetzt wieder Mitglied bin, zugunsten der notleidenden Zeitungsverleger errungen hat. Ein Zeitungsbote, der bisher stolze 450 Euro im Monat verdient hat, wobei er Schnee und Eis in den dunklen Winterstunden gratis hat, muss davon nur 45 Euro abziehen, bekommt also immer noch, rechnete der Deutschlandfunk aus – 405 Euro im Monat. Das ist – auf sozialdemokratisch – gerechte und verlässliche Gestaltung der sozialen Sicherheit

Letale Entnahme

Mein Genosse Stephan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, ist Freund einer klaren Sprache voller bedeutender Fußballerweisheiten: »Wer nicht auf dem Platz steht«, so rechtfertigte er auf dem Parteitag sein Ja zum Koalitionsvertrag, der »kann keine Tore schießen«. Schießen, hier spricht er es deutlich aus. Es handelt sich hier ja nicht um totschießen. Aber Weil hat für Niedersachsen das Groko-Bündnis mit ausgehandelt. Und das hinterließ deutliche Spuren.

Am 28. April 2016 hatte das niedersächsische Umweltministerium informiert: »Wolf MT6 ist tot«. Tot? Abgeschossen? Geschlachtet? Nein: »Entsprechend der Anordnung des Ministeriums wurde das Tier am Mittwoch abend im Landkreis Heidekreis im Rahmen einer Maßnahme zur Gefahrenabwehr letal entnommen.«

Letal entnommen. Hatten Theodor W. Adorno, Dolf Sternberger und Victor Klemperer ihre Zeit vertan, als sie uns nach Hitlers Tod unsere Nazisprache abzugewöhnen versuchten? Die SS etwa benutzte die Tarnwörter »Sonderbehandlung« oder »Euthanasie«, wenn sie Menschen in Gaskammern ermordete. Gewiss, solange es fleischfressende Menschen gibt, ist das Töten von Tieren ein normaler Vorgang. Und natürlich auch dann, wenn ein Wolf einen Menschen angreifen sollte. Aber den Vorgang des Tötens als letale Entnahme zu verschleiern, das erinnert an die Denkart von mörderischen Nazibürokraten. Sie ist – mutmaßlich durch den niedersächsischen Verhandlungsführer – in den Koalitionsvertrag für eine neue Bundesregierung eingedrungen. Im Kapitel VI »Erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen« steht in der Unterabteilung 5 zum Thema einer »notwendigen Bestandsreduktion« von Wölfen: »Dazu erarbeiten wir mit der Wissenschaft geeignete Kriterien für die letale Entnahme«. Martin Schulz erläuterte zusammen mit Stephan Weil dem »liebe[n] Otto«, damit er mit Ja stimme: »Der Koalitionsvertrag trägt eine klare sozialdemokratische Handschrift.« Das macht mir angst.

»Deutschlands Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit« heißt das Kapitel XII – Verantwortung, das ist das Schafspelz für uns deutsche Lämmer, die anderen Wölfe aus dieser Welt letal zu entnehmen. Schon unser einstiger Bundespräsident Joachim Gauck sprach vor Jahren auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« (früher hieß das mal Wehrkundetagung) von der – »Verantwortung«, die wir für die ganze Welt tragen. Dieses Jahr erklärte dort mein Genosse Sigmar Gabriel – er weiß Bescheid, schließlich kommt er auch aus Niedersachsen: »Als einziger Vegetarier werden wir es in in der Welt der Fleischfresser verdammt schwer haben.« Wir müssten »in dieser Welt prägend« sein. Da war es nur gerecht, dass Oberst Klein, der gleich mehr als hundert Feinde – Männer, Frauen und Kinder – auf einen Streich letal entnommen hat, dafür alsbald zum General ernannt wurde. Trotzdem mahnt der Koalitionsvertrag, zu dem ich ja sagen soll, die Ausgaben für solche Verteidigung zu erhöhen und zwar zur »Schließung der Fähigkeitslücken der Bundeswehr«. Die soll noch nicht zu allem fähig sein? Ich will nicht der Helfershelfer unserer Soldatinnen und Soldaten sein.

Der SPD-Vorstand, der bei meinem Eintritt mutmaßte, dass ich damit die Demokratie in »unserem Land« belebe, schrieb mir auch: »Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deinem Engagement in und mit der SPD.« Das ist sehr freundlich. An diesem Sonntag, am 4. März, entscheidet sich auch, ob ich in der SPD bleiben kann. Oder ob ich diese Partei – das wäre schade, aber ich bin erst 83 – überlebe.