Foto der Woche

In der Demokratischen Republik Kongo ist es am Sonntag erneut zu Protesten gegen Staatschef Joseph Kabila gekommen. Dabei starben mindestens drei Menschen. Zu den offiziell untersagten Kundgebungen hatte unter anderem die katholische Kirche des Landes aufgerufen. Nach der Morgenmesse in der Kathedrale Notre Dame in der Hauptstadt Kinshasa wurden Polizeikräfte zusammengezogen, um das Demonstrationsverbot durchzusetzen. (dpa/jW)