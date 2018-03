Organisation unter Einfluss

»Über die Medien in Hysterie versetzt«: H1N1-Impfung in Mexiko Stadt Foto: Tomas Bravo/Reuters

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine ehrwürdige Institution. 1948 wurde sie als Unterorganisation der Vereinten Nationen gegründet, um das öffentliche Gesundheitswesen weltweit zu verbessern. Sie hat durchaus Erfolge erzielt. Doch in den vergangenen Jahren geriet die WHO immer öfter in die Kritik. Nähe zu Wirtschaftslobbys war ein Vorwurf, ein anderer Überzeichnung von Gefahren bis hin zur Panikmache. Es ging aber auch um Verharmlosung von Gefahren und Untätigkeit, wo Handeln erforderlich gewesen wäre, wie im Fall der Atomkatastrophe von Fukushima.

Die auf Gesundheitsthemen spezialisierte Filmemacherin Lilian Franck wollte wissen, was an diesen Vorwürfen dran ist. Mit »Trust WHO« ist nun das beeindruckende Ergebnis ihrer Recherchen ins Kino gekommen. Normalerweise geben WHO-Vertreter keine Fernsehinterviews, höchstens der Pressesprecher. Franck ist es mit großer Beharrlichkeit gelungen, mit allen für ihr Thema wichtigen Verantwortlichen der WHO intensive Gespräche zu führen.

Ihr Dokumentarfilm zeigt: Die Weltgesundheitsorganisation steckt in einer tiefen Krise. Ihr fehlt es an Geld und Handlungsmöglichkeiten, an klar formulierten Zielen und an Transparenz. Ihre Entscheidungen helfen oftmals weniger Patienten oder Katastrophenopfern als vielmehr Pharmafirmen oder der Atomindustrie. Das hat System, wie der Film anschaulich belegt. Die WHO kann heute, anders als in ihrer Gründungszeit, nicht frei über ihre Finanzen verfügen. Rund 70 Prozent des Budgets sind an bestimmte Projekte in ausgewählten Regionen gebunden. Was das genau bedeutet, macht Bill Gates, der mit seiner »Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung« der zweitgrößte Finanzier der WHO ist, deutlich. »Unsere Prioritäten sind eure Prioritäten«, sagte er in einer Rede bei der Weltgesundheitsorganisation.

Die Regisseurin schildert anhand von Beispielen, wie die Industrie Einfluss auf die Organisation nimmt. Da geht es etwa um die sogenannte Schweinegrippe (H1N1), deren Erreger 2009 eine Pandemie ausgelöst haben soll, was schlichtweg Theater war. Hierzulande hat das Virus weniger Opfer gefordert als die ganz normale Grippe Jahr für Jahr. Über die Medien wurde die Welt damals aber in Hysterie versetzt. Franck zeigt: Viele Regierungen hatten geheime Verträge mit Chemiekonzernen abgeschlossen. Für den Fall, dass die Weltgesundheitsorganisation eine H1N1-Pandemie ausrufen würde, waren die Regierungen verpflichtet, im großen Stil Impfstoff einzukaufen. Die »Schweinegrippe« nahm allerdings einen relativ harmlosen Verlauf. Deshalb änderte die WHO kurzerhand ihre Definition einer Pandemie.

Der Filmemacherin gelingt es, den Schleier vor diesen Machenschaften etwas zu lüften. Germán Velasquez, der damals an verantwortlicher Stelle in der WHO tätig war und 2010 wegen der Strategie im Umgang mit H1N1 zum Kritiker der Organisation wurde, berichtet über geheime Gespräche zwischen Vertretern von Chemiekonzernen und WHO-Chefin Margaret Chan. Ausführungen des SPD-Politikers Wolfgang Wodarg, der die Korruptionsvorwürfe 2010 im Europarat vortrug, bringen weitere Details ans Tageslicht.

Wie im Film auch anhand eines Tabakskandals deutlich wird, ist die WHO auf externe Experten angewiesen ist. Und diese werden, wie Franck beweist, teilweise von der Industrie bezahlt – ohne dass die Institution sich daran stören würde.

Ein sehenswerter Dokumentarfilm mit klarer Aussage: Die WHO muss um ihre Zukunft als internationale Organisation kämpfen. Zurzeit dient sie eher den Industrieländern bei der Erweiterung der Märkte und der Erschließung neuer Wachstumsfelder für ihre Chemie- und Pharmaindustrie. Das kostet Menschenleben.