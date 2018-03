Alles drin, nur schlecht

Leider gibt es bei der Post noch nicht das beste Tarifangebot Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Mitgliederbefragungen scheinen im Trend zu liegen: Nun wird es auch eine unter den Verdi-Mitgliedern der rund 130.000 nach Tarif Beschäftigten bei der Deutschen Post AG geben. Sie sollen letztgültig entscheiden, ob sie das vom Unternehmer in der vierten Verhandlungsrunde Mittwoch früh vorgelegte Angebot annehmen.

Nach zweitägigen Verhandlungen präsentierte die Post AG am Morgen des 28. Februar erstmals ein ernsthaftes Tarifangebot, das sowohl Entgelterhöhungen als auch die von Verdi geforderte Variante der Umwandlung dieser Erhöhung in zusätzliche Freizeit vorsieht. Doch die Gewerkschaft ist nicht zufrieden. »Es ist ein schwieriges Angebot, das zwar zu allen unseren Forderungen Elemente enthält, zugleich aber auch hinter unseren Erwartungen zurückbleibt«, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und -Verhandlungsführerin, Andrea Kocsis. »Das betrifft vor allem den zweiten linearen Erhöhungsschritt von 2,1 Prozent im Jahr 2019. Deshalb hat unsere Tarifkommission entschieden, eine Mitgliederbefragung über die Annahme des Angebotes durchzuführen.«

Verdi hatte sechs Prozent höhere Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen für eine Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Die Post bietet nun eine lineare Entgelterhöhung von drei Prozent zum 1. Oktober dieses Jahres sowie von 2,1 Prozent zum 1. Oktober 2019 an. Im April 2018 soll es zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro geben. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll nach Vorstellungen des Unternehmens 28 Monate betragen. Auch dem Wunsch nach Umwandlung der tariflichen Entgelterhöhung in Freizeit trägt die Post in ihrer Offerte Rechnung: Die dreiprozentige Erhöhung im Oktober 2018 würde danach einer Entlastungszeit von 60 Stunden, also fast acht Tagen, entsprechen. Die 2,1 Prozent Erhöhung im Jahr 2019 wäre für 42 zusätzliche freie Stunden, entsprechend etwa sechs Tagen, gut. Darüber hinaus sieht das Angebot die Wahlmöglichkeit vor, beide Entgelterhöhungen in eine kumulierte Entlastungszeit von 102 Stunden umzuwandeln.

Die leistungsbezogene variable Jahresprämie soll rückwirkend zum 1. März zu einem festen Bestandteil des Monatseinkommens werden, womit eine der gewerkschaftlichen Forderungen eins zu eins umgesetzt würde. In der Entgeltgruppe 3 wären das monatlich 128 Euro mehr. Die Vergütungen der Auszubildenden und Studierenden an den Berufsakademien sollen überproportional erhöht werden; zunächst bekommen sie laut Angebot der Unternehmer in diesem März eine Einmalzahlung von 100 Euro. Die Postzulage für die rund 32.000 Beamtinnen und Beamten bei der Post AG soll bis zum 31. Mai 2020 fortgeschrieben werden. Für diese Gruppe ist zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 350 Euro im Oktober 2019 vorgesehen.

Die Tarifverträge bei der Post AG waren Ende Januar ausgelaufen. In den zuvor drei Verhandlungsrunden hatte die Gegenseite kein Angebot präsentiert. Daraufhin hatte Verdi nach der ergebnislosen dritten Runde in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks mobilisiert. Unter dem Eindruck dieser ersten Arbeitskampfmaßnahmen war auf seiten der Post AG offenbar die Bereitschaft gestiegen, ein verhandelbares Tarifangebot auf den Tisch zu legen.

Die Verdi-Konzerntarifkommission beschloss am Mittwoch, die Mitglieder bei der Post über Annahme oder Ablehnung des Angebotes zu befragen. Sie werden in der ersten Märzhälfte sowohl das ausführliche Tarifangebot des Unternehmens wie auch alle erforderlichen Unterlagen für die Mitgliederbefragung erhalten. Bis zu welchem Termin das abschließende Votum vorliegen soll, hat Verdi noch nicht bekanntgegeben.