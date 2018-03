ÖPP heißt nicht geheim

Stacheldraht vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Burg (Kreis Jerichower Land, aufgenommen im Sommer 2012) Foto: Rochus Görgen/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Mängel, explodierende Kosten: Der Betrieb der 2009 eröffneten Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg kommt Sachsen-Anhalt teuer zu stehen. Ein Grund ist die »Projektgesellschaft Justizvollzug Burg GmbH & Co. KG«. Sie betreibt das Gefängnis im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) gemeinsam mit dem Land. Schon früh kritisierten Rechnungsprüfer damit verbundene horrende Kosten. 2014 handelte das Land und entzog der Firma einen Teil der EDV-Betreuung, Reinigung und Verpflegung. Es berief sich dabei auf ein Gutachten der global agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Demnach waren mehrere Verträge mit dem Betreiber unwirtschaftlich. Doch über den genauen Inhalt konnten Journalisten bisher nur spekulieren. Das Justizministerium hielt sie geheim. Der Vorwand: »Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse Dritter« seien zu schützen. Doch das Verwaltungsgericht Magdeburg sieht das anders.

Nach Ansicht der Richter ist der Bericht von öffentlichem Interesse, weil er die Arbeit einer Behörde betrifft. Er sei damit an sich »bereits kein urheberrechtlich geschütztes Werk«. Wörtlich erklärt das Gericht in seinem jetzt publik gewordenen Urteil vom 23. Januar: »Die Kammer vermag eine besondere schöpferische und nicht alltägliche Originalität des Berichts nicht festzustellen.« Die mit den Prüfern vereinbarte Verschwiegenheit sei unwirksam. Ebenso dürften Informationen über private Mitbetreiber den Informationszugang nicht behindern, heißt es weiter. Ohnehin hätten diese Jahresabschlüsse und Bilanzen offenzulegen. Tauchten Einzelaspekte im Prüfbericht auf, die Firmen nicht öffentlich bekannt geben müssten, könnten sie geschwärzt werden. Das Land Sachsen-Anhalt soll jetzt neu über das Gesuch des Klägers befinden und dabei das Urteil berücksichtigen. Es könnte noch Berufung einlegen.

Geklagt hatte der Betreiber der Onlineplattform »Frag den Staat«, Arne Semsrott. Im Gespräch mit dem Internetradiosender detektor.fm nannte er das Urteil »sehr bedeutsam für die Informationsfreiheit«. Es komme häufig vor, dass Behörden Journalisten oder Politikern die Einsicht in Berichte aus fragwürdigen Geheimschutzgründen verwehrten, so Semsrott am Dienstag im Interview mit dem Sender. Zudem stelle das Urteil klar, »dass Unternehmen mehr Offenlegungspflichten haben, wenn sie mit dem Staat zusammenarbeiten«. Zudem, sagte er, trage es dazu bei, ÖPP-Projekte zu beleuchten. »Man könnte schauen, was eigentlich passiert, wenn eine JVA teilweise privatisiert wird und warum das vielleicht nicht so gut ist«, erläuterte er.

Semsrott hatte vor knapp zwei Jahren Akteneinsicht beantragt. Nach der Ablehnung durch das Justizministerium kritisierte der sächsische Landesdatenschutzbeauftragte Harald von Bose das Gebaren: »Die zwischen Ministerium und Prüfern getroffene Vereinbarung bezweckt nicht den Schutz des Urheberrechts, sondern zielt auf Ausschluss des Informationszugangs«, mahnte er schriftlich und verwies auf ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Doch Sachsen-Anhalts Regierung blieb stur.

Im Gefängnis Burg verbüßen aktuell rund 600 Gefangene ihre Freiheitsstrafen. Der Baukonzern Bilfinger Berger hatte es vor neun Jahren im Rahmen eines ÖPP-Konstrukts errichtet. Die insgesamt acht Verträge mit dem Betreiberkonsortium unter Führung Bilfinger Bergers betrafen damals die Reinigung, Entsorgung, Ausstattung, Verwaltungsdienste, EDV, Verpflegung, Gesundheits- und Sozialfürsorge sowie Sicherheitshilfsdienste. Für die meisten dieser Aufgaben ist die Firma auch nach der Teilkündigung zuständig, wie die Landesregierung Ende 2016 auf Nachfrage der Linksfraktion mitgeteilt hatte. Bis 2034 soll das Land alleine für Bau und Nutzung der JVA rund eine halbe Milliarde Euro aufbringen. Ärger gab es bereits häufiger, unter anderem mit überteuerten Telefonkosten und zu kleinen Zellen für die Sicherungsverwahrung.