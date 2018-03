»Vielleicht erleben wir das Ende schon am Montag«

Nach deutschem Willen soll der Staat nicht mehr investieren: Wahlplakate in einem Vorort von Rom (28. Februar) Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Heiner Flassbeck war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Chefvolkswirt der UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung (UNCTAD). Er ist Herausgeber der Online-Zeitschrift Makroskop.de

In Italien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage machen sich Investoren überhaupt keine Sorgen. Beruhigt Sie das?

Nein, überhaupt nicht. Es kann durchaus sein, dass wir am Montag morgen dastehen, mit einer Kombination aus Kräften, die wirklich alle gegen den Euro sind. Es kann auch sein, dass diese Koalition, auch wenn sie ansonsten ideologische Meinungsverschiedenheiten hat, sich zusammenrauft, um erst mal gegen Brüssel zu kämpfen. Und dann wird es ganz heftig in Europa. Insofern bin ich schon sehr gespannt, was da passiert. Der wahrscheinliche Ausgang ist, dass es eine wilde Gemengelage gibt, in der keine Partei eine Mehrheit hat. Am Ende könnte Silvio Berlusconi die große Hoffnung für die EU sein.

Rom verfolgt eine Wirtschaftspolitik der sogenannten internen Abwertung, weil es über keine eigene Zentralbank verfügt. Können Sie diese Strategie erläutern?

Das geschieht unter deutschem Druck. Deutschland hat in der Euro-Währungsunion mit dem Prinzip der internen Abwertung angefangen. Die Löhne wurden im Verhältnis zur Produktivität gesenkt. Damit hat Deutschland unter seinen Verhältnissen gelebt. Nun sind die anderen Länder gezwungen, auch unter ihren Verhältnissen zu leben. Frau Merkel sagt: Alle müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das heißt, alle müssen ihre Lebensverhältnisse verschlechtern, dann geht es ihnen gut. Das ist der entscheidende Irrtum.

Es gibt keine Möglichkeit, sich über die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das einzige, worauf die EU hoffen kann, ist, dass der Euro wie durch ein Wunder schwach bleibt, der Dollar nicht abwertet und die EU dann einen so großen Überschuss erzielt, dass sie alle ihre Probleme in den Rest der Welt verschiebt. Doch das ist eher unwahrscheinlich, angesichts dessen, was US-Präsident Donald Trump die ganze Zeit von sich gibt.

Sie fordern, dass in Deutschland die Löhne steigen müssen. Wie bewerten Sie den Tarifabschluss der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie, eine der wichtigsten Branchen hierzulande?

Im Durchschnitt erhalten die Beschäftigten drei Prozent mehr Lohnzuwachs über den gesamten Zeitraum gesehen. Das ist nur eine kleine Verbesserung zum Vorjahr. Da lag der Anstieg der Tariflöhne im Schnitt bei 2,3 bis 2,4 Prozent. Dann kommen noch die anderen Branchen dazu, die schwächer abschließen werden. Eine große Veränderung in die richtige Richtung ist das nicht. Wenn Deutschland vier bis fünf Prozent Lohnsteigerungen durchsetzen würde, könnte man sagen, in fünf, sechs Jahren haben die anderen Länder eine Chance, ein paar Marktanteile zurückzugewinnen

Italienische Banken sitzen auf Krediten im Wert von fast einer Billion Euro, die zum größten Teil nicht zurückgezahlt werden können. Was wurde in Rom falsch gemacht?

Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht die Folge des schlechten italienischen Wirtschaftens ist, sondern an der Rezession liegt, die seit sechs Jahren im Lande herrscht. Wann immer von einem Aufschwung in Europa die Rede ist, handelt es sich um eine maßlose Übertreibung. Italien hat immer noch mehr als zehn Prozent Arbeitslosigkeit, Frankreich neun und Spanien 15. Da kann mir keiner sagen, dass irgendetwas gelöst ist – und das sieben Jahre nach Beginn der Krise.

Welche Ziele verfolgen Brüssel und Berlin, um der Euro-Krise Herr zu werden?

EU-Kommission und Bundesregierung zünden Nebelkerzen. Die Bankenunion ist völlig falsch konzipiert. Deswegen ist sie auch in Italien nicht angewendet worden, als Institute zahlungsunfähig wurden. Die Einleger, also die Sparer, werden von Brüssel als Gläubiger bezeichnet. Sie sollen jetzt ab einer Einlage in Höhe von 100.000 Euro dafür zahlen, dass die gesamte Wirtschaftspolitik Fehler gemacht hat – von Brüssel angefangen. Die Gläubiger sollen die Banken kontrollieren. Haben Sie schon mal versucht, ihre Bank zu kontrollieren? Es ist absurd.

Es gibt ein Papier von französischen und deutschen Ökonomen, Marcel Fratzscher vom DIW und Clemens Fuest vom Ifo-Institut sind unter anderem mit dabei. Die haben nichts anderes im Sinn als zwei Dinge zu tun: Staatshilfen, sogenannte Bailouts, sollen explizit nochmal abgeschafft werden – obwohl sie bereits durch die Regeln der Bankenunion untersagt sind. Und zweitens darf es nach deren Vorstellung niemals passieren, dass die Notenbank eingreift. Der Staat muss unmittelbar pleite gehen können, deshalb dürfen Banken keine Staatsanleihen halten. Das heißt, jemand, der in die Währungsunion kommt, ist vollkommen hilflos dem Stärksten ausgesetzt – in der EU ist das Deutschland. Die Währungsunion kann aber nur funktionieren, wenn jedes Land eine Zentralbank hat. Die EZB ist die Zentralbank aller Euro-Mitglieder. Wenn das im Fall Griechenland gegolten hätte, dann wäre die Krise nicht so ausgegangen. Aber was die EZB damals gemacht hat, war unglaublich. Sie hat den Griechen die Daumenschrauben angelegt.

Die Bundesregierung will Bundesbankpräsident Jens Weidmann an der Spitze der EZB sehen. Was halten Sie vom Kandidaten?

Gott behüte. Weidmann ist der größte Leugner der Euro-Krise. Ihn an die Spitze der EZB zu stellen, wäre eine Katastrophe. Wenn die Länder in Südeuropa das mitmachen, kann ihnen keiner mehr helfen. Der kürzlich zum Vizepräsidenten berufene Spanier Luis De Guindos ist schon extrem konservativ. Zwei Konservative an der Spitze der EZB ist vollkommen undenkbar. Egal ob Nord- oder Südländer.

Wie lange wird es die Euro-Zone noch geben?

Wir werden sehen. Vielleicht erleben wir das Ende schon am Montag.