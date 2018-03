Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Proteste von Beschäftigten gab es bereits am Tag der Verhandlungen in Potsdam (26. Februar) Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Am Donnerstag haben die ersten Warnstreiks im Zuge der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst stattgefunden. Deutlich mehr als tausend Beschäftigte haben in Niedersachsen und Bayern die Arbeit niedergelegt, in Hamburg fanden ebenfalls Aktionen der Gewerkschaft Verdi statt. Hintergrund des Arbeitskampfs ist das Ringen um den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Erhöhung um 200 Euro; die Gegenseite hat das Anliegen in einer ersten Verhandlungsrunde zurückgewiesen.

Nach Angaben von Verdi legten 1.050 Kolleginnen und Kollegen in den niedersächsischen Orten Peine, Göttingen und Salzgitter die Arbeit nieder. In Göttingen dauerte der Warnstreik den gesamten Tag, in Peine und Salzgitter je knapp vier Stunden, so ein Sprecher der Gewerkschaft am Donnerstag zu jW. Auch im bayrischen Augsburg traten 150 städtische Beschäftigte kurzzeitig in den Ausstand.

Eine andere Aktionsform wählten die Hamburger: Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr lud Verdi die Beschäftigten zum aktiven Frühstück im Gewerkschaftshaus ein. Etwa 300 Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich am Treffen, bei dem besonders aktive Gewerkschafter ausgezeichnet wurden. »Das war eine Aktionen unterhalb von Warnstreiks. Doch die werden folgen«, so ein Verdi-Sekretär zu jW.

Am Montag hatte Verdi erstmals mit den Vertretern von Bund und Kommunen in Potsdam verhandelt. Die Gegenseite wies dabei die Forderungen der Beschäftigten als unverhältnismäßig zurück und warnte vor Stellenvernichtung, sollte diese durchgesetzt werden. Die Gewerkschaft verweist hingegen auf die gute Lage, in der sich Bund und Kommunen befinden. In einer aktuellen Tarifinformation von Verdi heißt es etwa: »Schon seit 2015 nehmen Bund, Länder und Kommunen mehr ein, als sie ausgeben. 2017 wurde ein Überschuss von 28,4 Milliarden Euro erreicht, der weiter kräftig ansteigen wird.« Verhandelt wird für rund 2,3 Millionen Beschäftigte.