Alles echt

Wie war es mit dem Lindwurm? – »Fanreporter« (l.) befragt Medailleneinheimserin, natürlich im Deutschen Haus Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Russenpeitsche kommt so langsam zu uns.

Sat.1-»Frühstücksfernsehen«, 21. Februar 2018

Das Endspiel zwischen der Sbornaja (der Dokumentarfilm »Red Army – Legenden auf dem Eis« sei bei der Gelegenheit noch einmal nachdrücklich empfohlen) und der im guten Sinne tüchtigen deutschen Auswahlmannschaft war seit Jahren das erste sogenannte Sportereignis, das ich mit Interesse, vielleicht sogar mit Anteilnahme verfolgt habe, denn vieles von dem, was den Sport ausmachen kann, durfte man in den langen siebzig Minuten gewahren: körperliche Kunstfertigkeit, Kraftentfaltung, Individualität, die Kontingenz und die Unwahrscheinlichkeit der Umschwünge, das Glück des Gelingens, das Ethos einer auf Freiwilligkeit beruhenden Sozietät, den Schmerz des Scheiterns.

In der Fränkischen Landeszeitung vom 20. Februar hatte ich gelesen, dass das Deutsche Haus in Pyeongchang eine beliebte »Party-Location« sei, in der »vor allem Ballermann-Songs und Après-Ski-Hits« zu hören seien, etwa »Johnny Däpp« und »Saufen, morgens, mittags, abends«. Das ist die adäquate Manifestation des »totalitären Charakters der Normalität«, den Pasolini in den siebziger Jahren als Ergebnis der kapitalistischen Konterrevolution beschrieben hatte, und mit dem »unerträglichen Siegerblick der Wirklichkeit« (Pasolini) geht heute mehr denn je die in, cum grano salis, jedem Nullitäteninterview sich artikulierende Idiotie des Sportlerdaseins einher: die Fixierung aufs Bezwingen und Haben und Selbstdarstellen und Vermarkten, bei Strafe des Verlusts all dessen, was das Leben sein könnte. Sport ist das Abscheuliche.

Oder eben, wie am Sonntag in der frischen Früh, das Gegenteil – in solch seltenen, aus der verschweinten ewigen Gegenwart herausgeschnittenen Momenten, in denen man nur mehr zu denken in der Lage ist: Das gibt es nicht; und in denen man mit dem herausragenden Reporter Norbert Galeske beschenkt wird, der beinahe zart die Worte spricht: »Man kann sich die Augen reiben, wie man will – das ist alles wahr, das ist alles echt hier.«

Wahr ist allerdings auch, dass der Große Geist der olympischen Idee, Thomas Bach, am Schlusstag geruhte zu verkünden, die Veranstaltung in Südkorea sei »in jeder Hinsicht ein großartiger Erfolg«, und für diese ganz und gar überraschende Bilanzierung sollen er und das IOC fürwahr den lachhaften Friedensnobelpreis beziehen.

Wahr ist außerdem, dass DOSB-Präsident Alfons Hörmann das aus der PR-Güllegrube gefischte »Team D« »zur starken Marke« ernannte und dass mir mein alter Nürnberger Spezi Günther Koch, der für alle Zeiten unerreichbare Fußballradioreporter, um die Mittagszeit auf die Mailbox sprach: »Das waren keine Olympischen Spiele, das war eine Sportartikelmesse und ein Dopingkongress.«

Und wahr bleibt, was sich ungefähr seit der Fußball-WM 2006 abgezeichnet und nun im Sinne Pasolinis totalitär vollendet hat: die Erosion des Sportjournalismus, die Akkommodation der Sprache an die schäbige Wirklichkeit, ihre semantische, grammatikalische und stilistische Auszehrung, ihre schamlose Indienstnahme, ihre anpreisungssüchtige Schreihalsig- und Besinnungslosigkeit, ihre mit dem objektiven Geist korrespondierende kraftmeierische Verkindung und Verblödung.

Man denke an Bruno Moravetz (»Wo ist Behle?«), und man höre Jens-Jörg Rieck beim 50-Kilometer-Langlauf über »diesen verrückten Finnen an der Spitze« und »diesen verdammten Endspurt« salbadern. Man stelle die Löffel auf, wenn Ralf Scholt (HR, sowieso) im Zuge eines Eisschnellaufmassenstarts auf der Bahn einen »Lindwurm« entdeckt, also einen Drachen. Man greife zu Tabletten gegen Übelkeit, sobald inferiore Kasper Medailleneinheimser interviewen (»Wie war denn jetzt diese Siegerehrung?«, »Wie groß sind die Glücksgefühle jetzt im Körper?«, »Muttersprache ist noch vorhanden?«); sobald es aus Wilfried Hark heraussprudelt: »Sie hat die gute Laune immer noch zur Hand«; oder sobald der Slalomfahrer Fritz Dopfer vermutlich »den Intellekt hat, das in eine Linie umzudenken« (Michael Pfeffer, ZDF).

Dass wir eine »systematische Minderungsstrategie entwickeln müssen« (Rita Hagl-Kehl, SPD, am 22. Februar in der Bundestagsdebatte über den Einsatz von Pestiziden), steht zu guter Letzt im Fall der allzeit denkabstinenten Sonderstrudelsprachnudel Béla Réthy außer Zweifel. Der glänzende Völkerhermeneut (»Beim Langlauf kennt der Norweger keinen Spaß«) dozierte zum Beispiel, um mich kurz zu fassen, über einen »weitgefächerten Läufer«, und eine deutsche Langläuferin (entweder Nicole Fessel oder Sandra Ringwald, hab’s nicht notiert) sei »eher für die Distanz zuständig, also für das zeitsparende Laufen«, woraus im Umkehrschluss folgt, dass auf den Sprintstrecken Zeit angehäuft wird und ergo gewinnt, wer am längsten braucht.

In Anbetracht dieser kleinen Kehraussammlung bleibt deshalb wahr: dass das gewöhnliche Wirkliche für gewöhnlich das Unechte, das Grundfalsche ist. Und weg gehört.