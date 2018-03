Jana steht unter großem Druck, sie hat Angst zu versagen: »Bad Banks« Foto: ZDF/Ricardo Vaz Palma

Bad Banks

Ein Film aus Luxemburg, mal was Neues. Die erfolgreiche – was immer das in diesem miesen Business bedeuten mag – Jungbankerin Jana hat ein Problem, das viele Menschen kennen: Ihr wird fristlos gekündigt. Doch sie bekommt eine Chance – von der mächtigen Investmentbankerin Christelle Leblanc, die Jana einen Job bei der Frankfurter Global Invest verschafft. Obwohl Jana eigentlich so schnell wie möglich zurück zu ihrem Freund und dessen Tochter möchte, steigt die junge Frau voll ein. Doch da ist noch Luc Jacoby, der Sohn des Chefs … Weitere Folgen im Anschluss. Mit Paula Beer, Désirée Nosbusch, Tobias Moretti. Regie: Christian Schwochow. BRD/LUX 2018.

Arte, 20.15

Ihre Meinung

Ist das noch Politik für uns? Was sich in den Parteien ändern muss, mit Bettina Böttinger. 90 Minuten lang haben hier 100 Zuschauerinnen und Zuschauer das Wort und diskutieren mit Politikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und Experten.

WDR, 20.15

In der Glut des Südens

USA 1916: Der Stahlarbeiter Bill hat unabsichtlich einen Kollegen getötet. Um dem Gefängnis zu entgehen, flieht er gemeinsam mit seiner Freundin und seiner kleinen Schwester nach Texas. Dort finden die drei schließlich Arbeit auf einer Farm. Als Bill erfährt, dass der reiche Besitzer nur noch ein Jahr zu leben haben soll, drängt er seine Freundin, den Farmer zu heiraten. Doch der Mann stirbt nicht. Melodram. Mit Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard. Regie: Terrence Malick. USA 1978.

3sat, 22.25

Krause feiert Harald Schmidt

Viele Jahre war Pierre M. Krause Mitglied im Team der Harald Schmidt Show. Er erzählt von seinen eigenen Auftritten und natürlich seinem Impresario. Prima, danke.

Das Erste, 23.30

Schande

Kurz nach dem Ende der Apartheid muss Literaturprofessor David Lurie wegen einer Affäre mit einer Studentin seinen Lehrstuhl aufgeben. Er flieht aus Kapstadt und zieht zu seiner Tochter aufs Land, wo er sich mit dem Leben auf der Farm anfreundet. Doch die scheinbare Idylle wird zerstört, als Lucy von drei Männern vergewaltigt wird. Dennoch weigert sie sich, zur Polizei zu gehen. Mit John Malkovich, Jessica Haines. RBB, 23.40. Regie: Steve Jacobs. AUS/SA 2008.

RBB, 23.40