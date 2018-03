Weißbuch SPD

Nach-Vorne-Erneuerer (alle im Bild) Foto: Christian Charisius/Reuters

Bis morgen läuft bei der SPD noch der Mitgliederentscheid zur erneuten Großen Koalition mit CDU und CSU und einer nochmaligen Kanzlerschaft Angela Merkels. Die Erneuerungsbeauftragten der SPD sind nach unzähligen Veranstaltungen, Regionalkonferenzen und der jüngsten »Anne Will«-Talkrunde guter Dinge. Andrea Nahles, Fraktionschefin der SPD im Bundestag und designierte Vorsitzende der jetzt 16-Prozent-Partei, will in den vergangenen Tagen erlebt haben, dass die Menschen »gemeinsam nach vorn schauen«. Der kommissarische SPD-Parteichef Olaf Scholz macht sowieso nur noch Politik »nach vorn« und ist überhaupt »sehr optimistisch, dass es ein positives Votum der Mitglieder geben wird, so dass wir den Auftrag bekommen, in die künftige Regierung einzutreten«. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, so die mantragleiche Maxime der Hamburger Phrasendreschmaschine.

Wenn die mehr als 463.000 Mitglieder bis Freitag mehrheitlich für den – von Nahles und Scholz mit ausgehandelten – Koalitionsvertrag votiert haben, soll von dem Duo der sogenannte Erneuerungsprozess der Partei in die Wege geleitet werden. Im Westendverlag in Frankfurt am Main kommt dazu pünktlich »Rückwärts! Das Strategiepapier zur Erneuerung der SPD« als kleiner Kompaktband auf den Markt. Das satirische Weißbuch in Rot versammelt die wichtigsten Leitgedanken der SPD-Führung zur überfälligen sozialen und ökologischen Erneuerung der Partei. Konsequenterweise bleiben die Seiten weiß, die Parteifibel kommt vollkommen ohne Worte aus und »mit ohne Nachwort von Willy Brandt«. Dafür ist es mit dem Leitgedanken von Wolfgang Neuss versehen: »Wenn man nicht haargenau wie die CDU denkt, fliegt man glatt aus der SPD.« Trefflicher sind die Nach-Vorne-Erneuerer als Nullnummern nicht auf den Punkt zu bringen. Realismus pur, da ist jede Hoffnung verloren.