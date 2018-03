Eine traurige Buntheit

Depressive Stimmung: »Gitmo on the Platte« (2008, Öl, Mischtechnik und Collage auf Leinwand) Foto: © Marcus Jansen; Artist Rights Society (ARS), New York; VGBild-Kunst, Bonn

Knalligbunt leuchten die Gemälde von Marcus Jansen. Diese Farbigkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bilder trostlose Kriegslandschaften zeigen, in denen vereinzelte Menschen herumirren – nachdem sie dem Bombenhagel des »Wars on Terror« ausgesetzt waren. Brennende Ölquellen, aufgetürmte Ruinen und Militärschrott arrangiert Jansen zu beeindruckenden Tableaus, in die er ebenso sarkastisch wie kontrapunktisch US-Comicfiguren einfügt. Sie werden aktuell in der Zitadelle in Berlin-Spandau in der Galerie Kronprinz gezeigt, es ist Jansens erste Einzelausstellung in einem deutschen Museum.

Der 1968 in New York City geborene, in Florida lebende Künstler hat eine von den Westindischen Inseln stammende Mutter und einen deutschen Vater. Bereits als Jugendlicher war er stark von der New Yorker Graffitiszene beeindruckt, deren Spuren sich in Jansens Werk bis heute ebenso nachweisen lassen wie der Einfluss des ihm verehrten und Jean-Michel Basquiat (1960–1988).

1989 trat Jansen in die US-Army ein, wie so viele andere hoffte er auf Ausbildung und soziale Sicherheit. Stationiert im saudiarabischen Dhahran, nahm er unter Präsident George Bush sen. am »Desert Storm« genannten ersten Irak-Krieg gegen den ehemaligen US-Verbündeten Saddam Hussein teil. Danach wurde er aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung therapiert und zusehends desillusionierter über die US-Politik des Regime-Change für eigene geopolitische Interessen. 1997 schied er aus der Armee aus und widmete sich fortan seiner Kunst. Zu Beginn verkaufte er seine Bilder auf den Straßen Manhattans.

Vor allem Jansens großflächigen Gemälde bewegen sich stilistisch zwischen Figuration und Abstraktion mit schwer zu definierenden Partien. Gerne wird sein Stil als Modern Urban Expressionism definiert. Neben eindeutigen Motiven wie Ruinen, Flugzeugwracks und zerstörten Panzern offenbaren manche Gemälde Szenen der Depression. Die heruntergekommenen Scheunen und die schiefen oder geknickten Strommasten darauf erinnern an ärmere Gegenden der USA. Dem für die Militärindustrie hochprofitablen »War on Terror« wird der Zerfall ländlicher Räume in den USA gegenübergestellt. Im Gespräch mit der jungen Welt erweist sich Jansen als kenntnisreicher und alerter Kritiker des militärisch-industriellen Komplexes; einer Branche, die längst die »Sicherheit« und die Gefängnisse im eigenen Land zu Geschäftsfeldern erklärt hat. Jansen setzt die Endzeitstimmung in den kriegszerstörten Ländern in Beziehung zu den von Depression heimgesuchten Regionen in den USA.

Auf einem Bild sieht man eine grüne Landschaft mit Scheunen – und absonderlich großen Fliegenpilzen, was die Assoziation einer atomar verseuchten Region heraufbeschwört. Über die ganze Leinwand zieht sich am oberen Rand ein schwarzer Streifen wie ein Negativfilm, der nur an einer Stelle eine städtische Ruinenszene zu erkennen gibt. Jansens Malerei vermittelt kein Wohlgefühl, sie verstört, irritiert und setzt die Assoziationsmaschinerie in Gang. »Creeping Obstacles in Kansas« heißt ein vorwiegend in Rottönen gemaltes Bild. Inmitten eines chaotischen Raumes, der von Schrott übersät ist, steht ein Mädchen mit weißer Bluse, blauem Kleid und roten Zöpfen. In der Hand einen Korb und vor dem Gesicht eine grüne Gasmaske, als wäre das eine Szene aus dem Film »Der Zauberer von Oz« von 1939, in dem die junge Judy Garland durch eine von einem Wirbelsturm heimgesuchte Landschaft läuft. Neben wenigen figurativen Elementen gibt Jansen keine weiteren Hinweise zur Topographie.

Die einzigen Spuren eines früheren unbeschwerten Lebens in Jansens dystopischen Bildern sind Kinderbälle und Luftballons in Schuttlandschaften mit Autoreifen. In manchen Bildern nutzt Jansen Buchstaben, Zahlen und Gleichungen als Textur. Auf einem Bild stehen Gefangene in orangen Overalls wie in Guantánamo zum Appell aufgereiht. Darunter sind zwei falsche Additionen notiert: »8 + 3 = 10« und »1 + 1 = 3«. Eine Anspielung auf die »alternativen Fakten«, die schon lange vor Trump zum Arsenal der Desinformationspolitik der USA gehörten und den »War on Terror« begründeten.