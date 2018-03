Atomanlagen als Terrorziele

Ständiges Risiko: Atomkraftwerk in Grundmemmingen bei Günzburg in Bayern Foto: Sven Hoppe/dpa

Atomalarm in der Luft. Besteht kein Funkkontakt zur Maschine, steigen Kampfflugzeuge der Bundeswehr auf. Der Verdacht: An Bord könnte ein Terrorkommando einen Anschlag planen. Die Folge: In sechs norddeutschen Atommeilern wird umgehend das Personal bis auf Mindeststärke evakuiert. Zuletzt geschah dies am vorletzten Montag – ein Fehlalarm, wie sich herausstellte.

Wie gut sind Atomanlagen gegen Anschläge geschützt? Klar ist, den (gezielten) Einschlag einer schweren Passagiermaschine würde kein deutsches Atomkraftwerk überstehen. Ein weiterer Grund, warum diese unverantwortliche Technologie sofort abgeschaltet gehört.

Doch nicht nur die Atommeiler, auch die vielen Zwischenlager mit dem in Castor-Behältern verpackten hochradioaktivem Atommüll, zwölf davon direkt neben den AKWs, vier weitere in Ahaus, Jülich, Gorleben und bei Lubmin, bergen mit ihrem enormen radioaktiven Inventar Katas­trophenpotential.

Neue Terrorszenarien haben die Bundesregierung 2011 veranlasst, die bestehenden Zwischenlager, in denen der hochaktive Atommüll in Castor-Behältern aufbewahrt wird, nachzurüsten. Von »Härtungen« ist die Rede. Einzelheiten sind jedoch streng geheim, Genehmigungen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit erteilt.

Bislang werden erst an wenigen Zwischenlagern neue Schutzwände errichtet, um Angriffe mit panzerbrechenden Waffen abzuwehren. Es wird noch Jahre brauchen, bis für alle Zwischenlager diese Nachrüstungen umgesetzt sind, und selbst dann bleibt die Frage: Reichen diese Maßnahmen aus? Für die Öffentlichkeit, für unabhängige Experten und sogar Richter ist das kaum mehr nachprüfbar.

Mit seinem 2015 rechtskräftig gewordenen Urteil hob das Oberverwaltungsgericht in Schleswig die Genehmigung für das Zwischenlager in Brunsbüttel auf: »Die Beklagte hat bei der Erteilung der Genehmigung für das streitgegenständliche Standortzwischenlager das erforderliche Maß des Schutzes gegen terroristische Einwirkungen in Gestalt eines gelenkten Absturzes eines Verkehrsflugzeuges auf das Zwischenlager fehlerhaft ermittelt und bewertet.«

Bei Lubmin an der Ostsee muss jetzt sogar ein neues Zwischenlager für Atommüll gebaut werden. Das derzeitige Gebäude kann nicht an die baulichen Anforderungen des Terrorschutzes angepasst werden. Bereits seit Sommer 2015 werkelt der staatliche Betreiber EWN an Konzepten für einen Neubau. Woran genau? Die Antwort der Bundesregierung auf meine jüngste Nachfrage dazu ist an Einsilbigkeit kaum noch zu überbieten. Atomenergie, Information, Transparenz und Demokratie, dass passte noch nie zusammen!

Bis Anfang 2019 geht die gesamte Atommülllagerung in staatliche Hände über. Die Atomkonzerne haben per Bundestagsbeschluss durch Grüne, CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Linksfraktion mit der »Neuordnung der Entsorgungsverantwortung« diese Ewigkeitslast abgenommen bekommen. Sie wurden von der Haftung für die zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Atommülllagerung befreit. Ob jenseits der Kostenbelastungen wenigstens eine verbesserte Information und Beteiligung der Bürger erfolgen wird? Bis jetzt jedenfalls ist davon nichts zu merken.

Der Atommüll ist da – ob wir wollen oder nicht. Und es gibt Gründe, gewisse Details geheimzuhalten. Es kann aber nicht angehen, dass deshalb die Gefahren der öffentlichen Debatte entzogen werden. Im Gegenteil: Auch weil inzwischen klar ist, dass diese oberirdischen Zwischenlager nicht – wie bislang genehmigt – 40 Jahre halten müssen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit 100 Jahre in Betrieb bleiben werden, braucht es endlich eine öffentliche Diskussion um die Sicherheitsanforderungen der Atommüllagerung.