Die vorausschauende Kanzlerin

Im »Kabinett Merkel III« war immerhin noch die »Ossa« Manuela Schwesig (SPD, links) Bundesfamilienministerin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Dass Angela Merkel ihre ostdeutsche Mentalität am Checkpoint Charlie abgelegt hat, ist bekannt. Die eiserne Kanzlerin bezeichnet sich seither wahlweise als Gesamtdeutsche, mit Blick auf die EU-Osterweiterung gern auch als Großdeutsche oder – das aber nur unter Einfluss von Kirschlikör und mit Anspielung auf die Witwe – als Kohls eigentliches Mädchen.

Als es am vergangenen Wochenende darum ging, Ministerposten für ihr viertes Kabinett zu vergeben, musste die Kanzlerin auf so einige Befindlichkeiten eingehen – die der Partei natürlich, nicht des Landes. Die CDU wollte die Frauen, die Jungen und die Rechten in die Regierungsarbeit eingebunden sehen. Und die Kanzlerin sieht es sicherlich gern, wenn sich ihr schärfster Kritiker im Amt des Gesundheitsministers verschleißt. Auch das Ernährungsministerium gilt eher als Abstellgleis denn als Karrieresprungbrett für weibliches Führungspersonal – siehe Ilse Aigner. Nun wird der Kanzlerin vorgehalten, dass nicht einmal für so einen läppischen Posten eine Ostdeutsche oder ein Ostdeutscher nominiert wurde.

Fairerweise muss an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich auch unter den Anwärtern der SPD für einen Platz im Kabinett kein Ossi befindet. Haben die Volksparteien das ostdeutsche Volk vergessen? Wurde der Osten aufgegeben und der AfD überlassen?

Enttäuschung macht sich breit zwischen Ostsee und Erzgebirge. Wie viele Sachsen und Anhalter wären froh gewesen, ihre Spitzenpolitiker nach Berlin abzutreten! Wer aber ganz genau in so manches ostelbische Landeskabinett schaut – ganz eklatant jenes in Magdeburg – erkennt, dass es da vor Rheinländern und Niedersachsen nur so wimmelt. Es wäre also eigentlich kaum ein profilierter Ossi da, der in die Bundesregierung einziehen könnte.

Die mangelnde Repräsentanz der Ostdeutschen in ihren eigenen Landesregierungen lässt nur zwei Schlussfolgerungen zu. Erstens: Auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wende sind die durch Planwirtschaft und Sozialismus Deformierten demokratisch zu ungebildet, um sich selbst zu verwalten. Zweitens: Es gibt gar keine Ossis mehr. Was sich da in Leipzig und auf dem platten Land tummelt, das sind alles westdeutsche Hipster und Ökobauern.

Wo aber sind die wahren Ossis geblieben? Die Mehrzahl führt ein Zigeunerleben als Pendler oder lebt verstreut im Westen. Die Ostdeutschen in der Diaspora siedeln in Doppelhaushälften isoliert voneinander und drohen durch eine wohlstandsbewahrende Ein-Kind-Politik auszusterben. Die Zurückgebliebenen leben in kleinen Reservationen wie der Altmark oder der Prignitz – da, wo Westdeutsche nicht mal wegen der billigen Bodenpreise hin wollen. Mit der Ausweitung angrenzender Truppenübungsplätze und der Mecklenburger Seenplatte – Stichwort Klimawandel – werden diese letzten Kolonien bald restlos verschwunden sein.

Der Ossi wird also in naher Zukunft zu den ausgestorbenen Populationen des Homo sapiens gehören. Wer also auf ihn setzt, setzt auf einen evolutionären Verlierer. Dass die vorausschauende Kanzlerin diesen Umstand bei der Kabinettsbildung berücksichtigt hat, beweist, wie erfolgreich sie sich durch Adaptation von ihrer Herkunft befreit hat.