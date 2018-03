»Unser Bewusstsein revolutionieren«

»Veränderungen gehen manchmal schnell« – Arnulf Rating Foto: Sven Teschke/ Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons

Bei der Eröffnung des Kongresses der Neuen Gesellschaft für Psychologie am 8. März in Berlin werden Sie Auszüge Ihres aktuellen Kabarettprogramms zeigen. Was hat Sie bewogen, die Einladung anzunehmen?

Ich gehe dahin, um Fröhlichkeit zu verbreiten. Das ist nötig. Der Titel des Kongresses »Die Paralyse der Kritik: eine Gesellschaft ohne Opposition« beschreibt doch treffend die Lage, in der wir uns befinden; auch wenn das Zitat aus den 60er Jahren von Marcuse stammt. Wir erleben wieder eine bleierne Zeit. Die Zunahme von Depressionen bei jungen Menschen etwa ist doch alarmierend. Da ist es gut, wenn Psychologen die Gesellschaft als Störfaktor und Ursache einbeziehen und nicht nur auf das Individuum schauen nach dem Motto: Wenn jemand eine Schraube locker hat, dann liegt es an der Mutter.

Sie haben die 68er-Bewegung miterlebt. Glaubten Sie damals, die Studenten könnten eine Revolution anstoßen?

Es ging ja nicht nur um Studenten und Revolution. Wir wollten anfangen mit Veränderung. Es gab zu der Zeit eine ganze Reihe von Bewegungen, die gegen herrschende Normen in sozialen, kulturellen und politischen Bereichen auftraten. Da waren Leute dabei, die protestierten gegen den geplanten Bau einer Autobahn, eines Flughafens oder eines Atomkraftwerks. Dass Menschen damals aus ihrer individuellen Situation heraus gesagt haben »Wir wollen hier und jetzt etwas ändern!«, das hat sehr viel bewegt. Diese Art von Veränderungswillen ist heute noch viel mehr erforderlich als in den 60ern und 70ern.

Momentan ist davon wenig zu sehen. Im Gegenteil.

Da gebe ich Ihnen recht. Mich nervt zum Beispiel die Debatte um die Autoindustrie. Die ganze Zeit geht es immer nur um VW und Daimler. Die Autos wurden aber von uns gekauft. Selbst SUV werden immer noch gekauft, und man fährt damit als ökologisch Strenggläubiger zum Biomarkt. Dabei kann sich jeder ein Fahrrad oder E-Bike zulegen und die Feinstaubemissionen reduzieren. Wir tun dies aber oft nicht. Wir verhalten uns selbst wie der von Marcuse beschriebene eindimensionale Mensch. Wir leben allerdings sehr gut und bequem mit unserem aufwändig gespaltenen Bewusstsein.

Sie stehen schon so lange auf der Bühne mit Programmen, die zum Denken und Handeln anregen. Deprimiert es Sie manchmal, wie wenig man als Künstler ausrichten kann?

Veränderungen gehen manchmal schnell, manchmal brauchen sie lange. Als ich angefangen habe, war Schwulsein noch gesetzlich verboten, und Kinder zu schlagen galt als Pädagogik. Atomkraft war Zukunftshoffnung und wird heute selbst von ihren Anhängern nur noch als Brückentechnologie angesehen. Es hat sich also einiges geändert, auch wenn es noch längst nicht genug ist. Wir müssen unser eigenes Bewusstsein revolutionieren. Dafür ist der Kongress der Psychologen eine gute Gelegenheit. Ich nutze sie mit meinem Programm. Denn: Die schärfste Waffe des Pazifisten ist das Wort.