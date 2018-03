Das beschädigte Fenster einer Flüchtlingsunterkunft in Jüterborg (Brandenburg) Foto: Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa

Geflüchtete sind in Deutschland weiterhin Angriffen ausgesetzt. Aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums, die Mittwoch veröffentlicht wurde, auf eine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag geht hervor, dass es 2017 offiziell mehr als 2.200 Attacken gab, darunter 1.906 Angriffe auf Personen und 313 Anschläge auf Unterkünfte. Mehr als 300 Menschen wurden dabei verletzt. Ein Rückgang im Vergleich zu den Jahren davor sei »kein Grund zur Erleichterung, denn durchschnittlich sind es immer noch mehr als fünf pro Tag«, mahnte die Innenexpertin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, in einer Mitteilung vom Mittwoch. Es handelte sich unter anderem um Körperverletzung, Brandstiftung und Sprengstoffexplosionen. Die Attacken auf Geflüchtete im vergangenen Jahr sind laut Jelpke »Ausdruck dieses vergifteten Klimas, das auch durch die flüchtlingsfeindliche Stimmungsmache der Unionsparteien befördert« worden sei.

Seit dem sprunghaften Anstieg der Zuwanderung vor knapp zwei Jahren werden möglichst viele Geflüchtete und Asylsuchende aus der BRD abgeschoben. Im vergangenen Jahr allein erfolgten knapp 24.000 »Rückrührungen«. Das geht aus einer ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine weitere Anfrage der Linksfraktion hervor. Ein Großteil davon (21.904) wurde auf dem Luftweg vollzogen. Betroffen waren insgesamt 12.370 Personen. Der Bild sagte der designierte Kanzleramtsminister, Helge Braun (CDU), am Mittwoch, dass Asylverfahren in Zukunft noch schneller bearbeitet werden müssten und dass in sogenannten Anker-Zentren, die der Internierung von Asylbewerbern dienen, die gesamte Antragsbearbeitung konzentriert werden soll.

Europäische Behörden arbeiten mit libyschen Kräften zusammen, um Geflüchtete im Mittelmeer abzufangen. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kam zu dem Schluss, dass die italienische Marine bei Kooperation mit der »Küstenwache« Libyens gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, indem sie Geflüchtete auf dem Mittelmeer stoppt und von libyschen Schiffen aufgreifen lässt.