Nachschlag: Stars und Sternchen*

Kulturhaus statt Herrenhaus: Mestlin sollte ein Beispiel für sozialistisches Leben, Wohnen und Arbeiten geben. Das ist Geschichte. 2017 erhielt der »Verein Denkmal Kultur Mestlin« den Deutschen Preis für Denkmalschutz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Pferdeschwanz statt Schenkelbürste: »Die Polizei, deine Freundin und Helferin« klingt wohl um einiges vertrauensbildender als der originale Slogan. Jedenfalls, bis dir geholfen wird. Wird unsere Sprache endlich weiblich?, fragt das Kulturjournal. Die Sprache vielleicht, doch auch dazu sind die Meinungen auf der Straße geteilt. Anne Adams geht auf Stimmenfang. Binnen-I, Unterstrich und Sternchen gehen gar nicht, findet sie. Ist ja auch augenkrebserregend. Lieber gleich weiblich. Könnte funktionieren, andersherum ging es ja auch. Doch selbst Damen zieren sich mit der Reform der Sprache. Ortswechsel dorthin, wo gleiche Verhältnisse für alle angepeilt waren. Den linientreusten Landeiern hatte die Arbeiter- und-Bauernmacht im mecklenburgischen Mestlin einst ruck-zuck ein »sozialistisches Musterdorf« hingezimmert, in dem man mit Konsumgütern zugeschmissen wurde. Berühmt sein Kulturhaus, in dem mit Schöbel und Co. die Post abging. Doch »hinter der schönen Fassade: Pfusch!« Nun kümmert sich der Verein »Denkmal Kultur Mestlin«. Vorwärts immer! (pst)