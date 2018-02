Rotlicht: Traditionserlass

Tradition auf dem Koppel, Tradition im Kopf – so geht’s voran in die Kriege des 21. Jahrhunderts Foto: Michael Reichel/dpa

Kaum war die Bundeswehr gegründet, da haben sie schon ungeduldig zu drängeln begonnen: die alten Kameraden aus der Reichswehr und der Wehrmacht, die ab 1955 mit dem Aufbau der neuen BRD-Truppe beschäftigt waren. Sich für einen möglichen Systemkrieg gegen die sozialistische Welt bereitzuhalten? Na klar, gerne, jederzeit. War denn wirklich alles so schlecht, was man in den Jahren vor der Gründung der Bundeswehr mit der Waffe in der Hand und dem Panzer unter dem Hintern getrieben hatte? Gab es nicht wertvolle alte Traditionen, die es zu pflegen galt? Die Bundeswehrführung konnte sich jahrelang nicht zu einer Stellungnahme durchringen, und daher kam es, wie es kommen musste: Die eine oder andere Einheit nahm die Dinge ab 1958/59 selbst in die Hand, stellte sich in die Tradition von Wehrmachtstruppenteilen, sammelte Devotionalien, hängte Wehrmachtswappen im Offizierskasino auf.

Nazigedenken in der Bundeswehr? Das kam vor allem im westlichen Ausland nicht so richtig gut an, und deswegen ist die Bundeswehrführung dann doch ein wenig unter Handlungsdruck geraten. Zeit hat sie sich trotzdem gelassen, bis Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel (CDU) am 1. Juli 1965 endlich den ersten Traditionserlass der Truppe unterzeichnete. Der Soldat bedürfe – Achtung! – »begründeter sittlicher Überzeugungen«, hieß es darin. Dann folgte fürchterliches Geschwurbel von »Vaterlandsliebe«, »Gehorsam«, »Pflichterfüllung«, »Ritterlichkeit«. Ganz konnte man das Problem aber doch nicht umschiffen, und so hieß es schließlich: »Symbole, die das Hakenkreuz enthalten, werden nicht aufgestellt und nicht gezeigt.« Weiter hieß es dann, »die Pflege der Tradition von Truppenverbänden« sei schon »sinnvoll«, wenn »ein sachlicher Zusammenhang, etwa eine ähnliche Aufgabenstellung, den früheren Wehrmachtverband mit dem heutigen Bundeswehr-Truppenteil verbindet«. Das öffnete der Wehrmachtstraditionspflege faktisch Tür und Tor.

Abgelöst worden ist der erste Traditionserlass von einem zweiten, den Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) am 20. September 1982 unterzeichnete. Die Neufassung trug der mittlerweile ein wenig kritischer gewordenen Öffentlichkeit Rechnung, schob vorzeigbarere Phrasen wie den »Staatsbürger in Uniform« oder »politisch-historische Bildung« stärker in den Vordergrund. Sie war aber dennoch nicht in der Lage, mehr als Banalitäten hervorzubringen: »Ein Unrechtsregime wie das Dritte Reich«, hieß es, »kann Tradition nicht begründen«. Hitlerkult ging also nicht in der Bundeswehr. Über die Wehrmacht hieß es nur, sie sei »teils schuldhaft verstrickt« gewesen; andere Elemente der Truppe hingegen seien »schuldlos mißbraucht« worden. Eine klare Absage an jeden positiven Bezug auf einzelne Wehrmachtsteile war das nicht.

Mit dem Skandal um Franco Albrecht, der Wehrmachtstraditionen in der Bundeswehr einmal mehr ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt hat, ging’s in die nächste Runde: Ein dritter Traditionserlass soll her. Der Entwurf, der aktuell diskutiert wird, hält immerhin fest, nicht nur die »Wehrmacht als Institution«, auch »ihre Truppenverbände« und »Organisationen« könnten »für die Streitkräfte eines freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates … nicht sinnstiftend« sein. Einzelne Wehrmachtssoldaten, heißt es weiter, könnten das aber durchaus. Und der jüngste Clou ist, dass womöglich auch noch das Militär des Kaiserreichs für traditionswürdig erklärt werden soll. Die Truppen vielleicht, die im heutigen Namibia den Genozid an den Herero und Nama begingen? Diejenigen möglicherweise, die im heutigen Tansania im »Maji-Maji-Krieg« die »Strategie der verbrannten Erde« und eine frühe Form des späteren Vernichtungskriegs praktizierten? Man darf äußerst gespannt sein, was die Bundeswehr sich für ihre legendäre Traditionsbildung noch so alles einfallen lässt.