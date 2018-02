Alles wirkt zerhackt

»Unvergleichliche Art«: Nele und Angela Winkler als Tochter und Stiefmutter Foto: Andi Weiland | www.andiweiland.de

Das Theater RambaZamba in Berlin-Prenzlauer Berg ist als integratives Projekt für Menschen mit Behinderungen künstlerisch fest etabliert. Vor der laufenden Spielzeit wurde es umgebaut. Es gibt eine neue Bestuhlung und im Foyer einen rustikalen, in lila Licht getauchten Tresen. Ich vermisse Bilder der Schauspieler an den Wänden. Dafür wurden alte Kacheln freigelegt. Zeichen eines Generationswechsels. Im Sommer übergab Gisela Höhne die Gesamtleitung nach einem Vierteljahrhundert an ihren Sohn Jacob Höhne. Von dem hatte ich bis dahin nicht viel gehört, Höhnes zweiter Sohn Moritz aber gehört seit Jahrzehnten zum Ensemble, war Starspieler und -musiker in bahnbrechenden Stücken, die den »geistig behinderten« Darstellern eine ungeheure Würde verliehen. Und doch werden diese Menschen bis heute in Anstalten gesperrt oder vorgeburtlich ausgerottet.

Am 16. Februar wurde im runderneuerten RambaZamba »Die Frauen vom Meer« uraufgeführt. In dem Stück von Olga Bach nach Henrik Ibsen (»Die Frau vom Meer«) steht Schauspielerin Angela Winkler mit ihrer Tochter Nele auf der Bühne, die mit Trisomie 21 zur Welt kam und seit Jahren zum RambaZamba-Ensemble gehört. Es ist reizvoll, die beiden in ihrer unvergleichlichen Art spielen zu sehen, die Mutter oft scheu wie ein Reh, plötzlich stark und deutlich im Ausdruck, die Tochter immer wieder fröhlich auflachend, dann aber auch sehr wütend.

Angela Winkler spielt eine innerlich abwesende Stiefmutter, die noch an einer alten Liebe hängt, sich aber bemühen, sich fügen will. Sie wirkt unsicher, unklar, nie ganz bei sich, trauert um einen verstorbenen Sohn aus erster Ehe. Deutlich wird ihr Identitätsverlust in einer von der Gesellschaft aufgezwungenen Lebensweise. Der Clou ist wie im Original von Ibsen aus dem Jahr 1888, dass ihr Ehemann ihr schließlich freistellt, ihn zu verlassen, was damals sensationell war – sie entscheidet sich dafür, bei ihm zu bleiben, wählt die Gefangenschaft also selbst.

In der Inszenierung steht ein Bild am Bühnenrand: Frau vor blaugrünem Meer. Die in Neonlicht getauchte Szenerie erinnert an ein verfallenes Schwimmbad. In unförmigen Plastikbademänteln spielen die Frauen wunderbar: zärtlich, hingebungsvoll, wütend, selbstbewusst, stark. Mit Körper und Seele sind sie dabei, aber was sie sagen, bleibt in der Inszenierung von Lilja Rupprecht ohne erkennbaren Zusammenhang, zumindest für jene im Publikum, die den Stoff nicht kennen. Da ist von Kartoffeln mit Quark die Rede, dann davon, dass man nicht weiß, wer man ist. Die Sätze lassen sich nur schwer miteinander verbinden, alles wirkt zerhackt. Ich habe mich irgendwann nur noch auf Mimik und Gestik konzentriert, doch da haben mich das kalte Bühnenbild und die monotone elektronische Musik gestört.

Gut ist der Einfall eines rechteckigen Grabes in der Mitte, voller schwarzer Flocken, wie Asche, wo sonst das Wasser im Becken ist. Ab und an springen die Protagonistinnen hinein und versinken, wie die Frauen in ihren Ehen versinken, als Kindermädchen, Putz- und Hausfrauen, hinabgezogen wie in ein Grab.

Wer die Stückvorlage kennt, mag einen Handlungsverlauf ausmachen können, allen anderen kommt das Treiben auf der Bühne wohl bloß abgehoben vor, intellektualistisch, rein performativ, elitär. Ich frage am Ende eine junge Frau neben mir, ob sie etwas verstanden habe. Nein, sagt sie, aber das Spiel der Frauen, wie sie Emotionen ausgedrückt hätten … Es käme ihr gar nicht auf den Inhalt an. So ein Theater will ich nicht. Für mich ist Theater Ausdruck von Protest im weitesten Sinne. Es geht um Veränderung im Bewusstsein der Zuschauenden wie Spielenden. Um ein Theater, das Unrecht sichtbar macht, Unterdrückung, mit einer Botschaft an die Bürgerlichen: Verändert eure Gesellschaft, sie hat es nötig!