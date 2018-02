Xerox-Ufo im Pentagon

Vertraut man der Presse? Meryl Streep als Katharine Graham Foto: © 2017 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO. LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Steven Spielberg hat es sich mit »Die Verlegerin« (Originaltitel: »The Post«) wahrlich nicht leicht gemacht. Er stand auch nicht als erster vor dem ernsthaften Problem: Wie macht man einen Film – »bewegte Bilder« –, der im wesentlichen von altem Papierkram handeln müsste? Geheime, brisante, folgenreiche Papiere, aber eben nur ein Haufen Papier. Das Rohmaterial der Geschichte, wenn man so will; Prozess ohne Subjekt, alle Geheimnisse der Welt liegen in den Aktenschränken begraben.

Bei den Papieren handelt es sich zunächst weniger um jenes Zeitungspapier, dem der Film seinen Titel verdankt, sondern um die »Pentagon-Papiere«, eine wissenschaftliche Studie von 7.000 Seiten Umfang zur Vietnam-Politik der USA vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart ihrer Erstellung (1967–69). In seinem Buch »In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam« (1995) erinnert sich Robert McNamara, im Juni 1967 als Verteidigungsminister einen Staatssekretär mit dem Zusammentragen von Dokumenten beauftragt zu haben, »die künftigen Historikern nützlich werden könnten (for future scholars to use). Er sollte dabei so umfassend wie möglich vorgehen und nicht nur Akten aus unserem Ministerium berücksichtigen, sondern auch solche aus dem Außenministerium, von CIA und Weißem Haus. Ich wollte eine Studie, die so objektiv ausfiel wie nur irgend möglich.«

McNamara erinnert sich natürlich auch daran, dass einer der vielen Autoren, Daniel Ellsberg, Kopien dieser zur Geheimsache erklärten und aus dem Aktenschrank übrigens nicht der Regierung, sondern eines Privatunternehmens (der Rand Corporation, eines »Thinktanks«, wie man heutzutage so sagt) entwendeten Studie zunächst der New York Times und später der Washington Post zukommen ließ, was in jenem Sommer 1971 zu rechtlichen und publizistischen Konflikten führen musste.

Zunächst steht im Film ein anderes Problem im Zentrum: Wie kommt man bloß an eine Kopie dieser Studie? In einer der seltsamsten Szenen geht Ellsberg mit zwei Mitstreitern durch einen mit Filmplakaten dekorierten Flur in ein (verdunkeltes) Hinterzimmer, in dem ein Fotokopierapparat so intensiv blau leuchtet wie in Spielbergs Filmen ansonsten nur landende Raumschiffe. Langsam und bedrohlich fährt die Kamera an diese Geheimtechnologie heran, um schließlich in Großaufnahme den gleichsam magischen Knopf zu zeigen: »Print«. Spielberg filmt das Fotokopieren von Akten im Hinterzimmer eines Filmgeschichtskuriositätenkabinetts ungefähr so wie eine Verschwörung, die mindestens eine Ufo-Landung vertuschen soll. Diese Sequenz gehört definitiv zu den lächerlichsten des jüngeren Kinos. Immerhin aber markiert sie das blaue Leuchten eines damals neuen Zeitalters:

»1965 kam die ›Xerox 2400‹ heraus, ein Arbeitstier, das 2.400 Bilder in der Stunde bewältigen konnte, 40 Seiten pro Minute, beinahe eine Kopie in der Sekunde. Anfang der 70er wurden in den USA 24.000.000.000 Seiten pro Jahr fotokopiert (xeroxed). Am Ende jenes Jahrzehnts waren es bereits etwa 90.000.000.000 Seiten. Die weltweiten Einnahmen der Fotokopierindustrie waren höher als die der Filmindustrie.« (Hillel Schwartz: »The Culture of the Copy«, Zone Books 2014)

Später im Film werden der damalige Chefredakteur der Washington Post, Ben Bradlee (Tom Hanks), und seine Kollegen nächtelang versuchen, sich einen Reim auf den Wust an losen kopierten Blättern zu machen. Die Studie verrät, dass man im Pentagon schon zu Beginn der 60er Jahre wusste, dass der Vietnam-Krieg nicht zu gewinnen war. Die Strategie bestand im Grunde in einer endlosen Verlängerung dieses Krieges (somit die zahllosen permanenten Kriege der Gegenwart antizipierend), der Öffentlichkeit wurde das über Wahlzyklen hinweg vorenthalten. Darf die Öffentlichkeit erfahren, dass sie belogen wurde? Wird dadurch verhindert, das sie fürderhin belogen wird? Vertraut oder misstraut man seiner Regierung? Und wie ist es mit der Presse? Sitzen Vertreter von Regierung und Presse nicht hin und wieder am selben Restauranttisch und prosten sich auf Empfängen zu? Zu Spielbergs Ehrenrettung darf man sagen, dass er die freundliche Atmosphäre solcher Empfänge diverse Male ins Bild setzt.

Am 13. Juni 1971 veröffentlichte die New York Times die ersten Auszüge aus den »Pentagon Papers«, fünf Tage später zog die Washington Post nach. Das Justizministerium untersagte die Veröffentlichung unter Strafandrohung. Die damalige Besitzerin der Post, Katharine Graham (Meryl Streep), entschied kurz vor dem geplanten Börsengang ihres Verlages durchaus wagemutig, die Veröffentlichung fortzusetzen (um sich, so die narrative Logik des Films, zur »engagierten Verlegerin« zu mausern.) Am Ende retten dann mal wieder die Gerichte die Demokratie, die Pressefreiheit und das alles. Bis zum nächsten Skandal (Watergate) und den dann entsprechenden Verfahren.

Ist »Die Verlegerin« nun ein Fanal für die Pressefreiheit, von der Präsident Donald J. Trump nicht viel zu halten scheint? Und ist Trump diesbezüglich wirklich der einzige? Die gewaltige Heuchelei dieser Lesart zeigt sich am Verschweigen einer schlichten Tatsache: Seit 2013 befindet sich die Washington Post nicht mehr im Besitz der Familie Graham, sondern gehört dem Amazon-Oli­garchen Jeff Bezos, vorgeblich der reichste Mann der Welt und nebenbei auch im Beratungsstab des Pentagon tätig.

Die Post gehört Jeff Bezos. Man kann’s nicht oft genug sagen. Und wie die Bezos-Post mit Whistleblowern wie Ellsberg umgeht, zeigt der Fall Edward Snowden. 2013 veröffentlichte die Zeitung noch die von diesem »geleakten« NSA-Akten. Drei Jahre später sprach sie sich gegen eine eventuelle Amnestie für Snowden aus. Die Washington Post dürfte eine der wenigen Zeitungen auf diesem Planeten sein, die sich explizit für die strafrechtliche Verfolgung einer ihrer ehemaligen Quellen stark gemacht hat.