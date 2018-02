Rendite statt Rente

Das Zustellen von Zeitungen ist harte Arbeit. Politiker von Union und SPD interessiert das offenbar wenig, sie verteilen lieber Geschenke an die Verleger Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa

Wann endlich legt sich Verdi für die Zeitungsboten ins Zeug? Seit mittlerweile drei Wochen ist bekannt, dass Union und SPD den Verlegern laut Koalitionsvereinbarung einen Großteil der Rentenbeiträge für ihre minijobbenden Zusteller erlassen wollen (jW berichtete). Trotzdem hat die Dienstleistungsgewerkschaft bis heute nicht klar und öffentlich vernehmbar gegen die Pläne Position bezogen. Die Frage drängt sich auf: Wird der sozialpolitische Skandal unterdrückt, um die Zustimmung der SPD-Basis zum Eintritt in eine erneute große Koalition nicht zu gefährden?

Dass sich auch fast die komplette Presselandschaft in der Angelegenheit bedeckt hält, ist so traurig wie nachvollziehbar. Den Verlagshäusern verheißt der Rentenklau höhere Renditen, auch beispielsweise denen, die sich im Eigentum der SPD befinden. Wozu also dazu ein Fass aufmachen? Um so dringlicher wäre es in dieser Situation, dass die Beschäftigtenvertreter mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, gegen das Schweigekartell angehen. Bis auf einzelne Wortmeldungen war von Verdi bisher aber nichts zu hören. Vor allem wartet man vergebens auf eine offizielle Stellungnahme durch den Bundesvorstand, etwa in Form einer Pressemitteilung.

Dabei hat der Fall inzwischen sogar an Brisanz gewonnen. Am vergangenen Donnerstag hatte der Stern-Journalist Hans-Ulrich Jörges das Vorhaben unter dem Titel »Angriff auf die Schwächsten« in seiner Kolumne gebrandmarkt. Weil das Magazin bereits am Dienstag an wichtige politische Akteure geht, war man im Kanzleramt schon vorab alarmiert, zumal Jörges am Mittwoch abend zur ARD-Talkshow »Menschen bei Maischberger« eingeladen war. Dort konfrontierte er die geschäftsführende Arbeitsministerin Katarina Barley (SPD) und die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), mit dem Thema. Die beiden waren augenscheinlich vorbereitet: Wie auf Knopfdruck erwiderten sie, es sei stets geplant gewesen, dass der Staat die Beitragsverluste der Zeitungsausträger ausgleichen werde.

Zum Beleg führten Barley und Grütters einen Handzettel mit sich, in dem es heißt: »Es solle mithin nur der Beitrag gesenkt, der Anspruch im Leistungsfall aber in vollem Umfang erhalten bleiben.« Wie dies in der Praxis umzusetzen wäre, könne das Arbeitsministerium aber »kurzfristig nicht mitteilen«. Das Wörtchen »kurzfristig« passt indes nicht zu der Version, wonach die Kompensation des Rentenausfalls von Anfang an vorgesehen war. Vielmehr wirkt dies wie eine Schutzbehauptung, um dem Vorwurf zu begegnen, die künftige Regierung wolle die großen Verlegerfamilien mit einem weiteren Millionengeschenk auf Kosten der Zeitungszusteller beglücken. Zwischen 2015 und 2017 hatten diese drei Jahre lang nicht den vollen Mindestlohn erhalten, was der Branche Kosteneinsparungen von mehreren hundert Millionen Euro bescherte. Begründet wurde die gesetzliche Ausnahmeregelung seinerzeit damit, dass ein vermeintlich drohendes Zeitungssterben verhindert werden müsse.

Genauso lautet auch jetzt das Argument für das Zugeständnis an die Verlegerlobby, die Rentenbeiträge von 15 auf fünf Prozent zu reduzieren. Dass man die Lücken in der Rentenkasse nun offenbar sogar aus Steuergeldern schließen will, macht die Sache dabei keinen Deut besser. Warum soll die Allgemeinheit ein auf Ausbeutermethoden beruhendes Geschäftsmodell von Zeitungsmachern subventionieren? Jens Berger vom Internetportal Nachdenkseiten hat den Vorgang so kommentiert: »Wenn eine Regierung den großen Verlegerfamilien mit jedem Koalitionsvertrag Geschenke in dreistelliger Millionenhöhe macht, so ist dies ein Ausverkauf der Demokratie, der seinesgleichen sucht« und »weit über klassische Korruption« hinausgeht. Sollte so etwas nicht auch die deutschen Gewerkschaften auf den Plan rufen, ganz egal, ob man damit der SPD-Führung die Tour vermasselt?