Leningrad Symphonie

Eine Stadt kämpft um ihr Leben

Im Sommer 1941 genießt die 17jährige Olga Kvade ihre von Musik und Theater geprägte Jugend in Leningrad. Doch wenige Wochen später steht die deutsche Wehrmacht vor den Toren der Stadt. Während der folgenden, 872 Tage andauernden Blockade Leningrads werden mehr als eine Million Zivilisten den Tod finden. Mit der Strategie des Aushungerns begeht die deutsche Wehrmacht auf Befehl Hitlers eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Eine Quelle des Lebens in diesen schweren Tagen sind das Radio und die Musik von Karl Eliasberg und seinem Rundfunkorchester. Unermüdlich kämpft er mit den Mitteln der Kunst gegen die Grausamkeit des Krieges an. Gerade als Eliasberg verzweifelt aufhören will, bekommt er den Auftrag seines Lebens. Er soll die 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch aufführen. Doku-Drama, mit allen Schwierigkeiten des Genres.

Arte, 21.45

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Stoff gibt es ja nun weiß Marx genug!

ZDF, 22.15

Leschs Kosmos

Durchgefallen? Schule auf dem Prüfstand

Was sagt die Wissenschaft zu unserem Schulsystem? Studien zeigen: Im Vergleich zu anderen Industrienationen sind deutsche Schüler in Mathematik, Lesen und logischem Denken nur Mittelmaß. Was möglicherweise schlicht bedeutet, dass noch immer Dinge gelehrt werden, die nicht direkt zur Aufhübschung der Außenhandelsbilanz beitragen.

ZDF, 23.00

Zwischenbilanz mit 17

Das Filmteam begleitet sieben französische Jugendliche bei einem einwöchigen Kurs, um das sogenannte BAFA-Zertifikat abzulegen. Dieses gibt ihnen Zugang zu Jobs als Betreuer bei Kinder- und Jugendfreizeiten. Manche sehen in dem Jugendleiterschein eine Chance zum sozialen Aufstieg, die Hoffnung auf eine Arbeit als Tagesmutter oder Erzieher nach einer missglückten Schullaufbahn; andere wollen Freizeiten betreuen, um einen Ferienjob zu haben oder in ihrer Unibewerbung ein Ehrenamt angeben zu können. Der Dokumentarfilm setzt sich mit der Frage auseinander, wie es um die soziale Durchmischung in der französischen Gesellschaft steht, deren Förderung seit mehr als 30 Jahren auf der politischen Tagesordnung steht.

Arte, 23.15