Um sich mit aktuellen Nachrichten zu versorgen, schalten manche das Radio ein. Ein Fehler? Mehr als fünf Minuten »Schlagzeilen« zur vollen Stunde sind bei den meisten Stationen nicht drin, aber es gibt ja die »Infowellen«. Das sind allerdings nur wenig gehaltvolle Newsticker in Dauerschleife. In den vergangenen Wochen gab es auf diesen Wellen ein beherrschendes Thema: Deutschland bei den Olympischen Winterspielen. Die nationale Begeisterung sprengte alle Grenzen. Das ging vom inflationären »unsere Jungs/Mädels« bis zu Sonderanfertigungen wie »Schwarz Rodel Gold«. Man mochte am liebsten auswandern, aber wohin? So richtig cool sind die Leute ja zur Zeit anscheinend in keiner Weltgegend drauf. Also ab auf den Mars! Das sagen sich zumindest die in Raphael Smarzochs Feature »Mission Mars« (WDR/NDR 2018; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) porträtierten Versuchsteilnehmer. Marsexpeditionen gelten ja als Geheimrezept gegen das Aussterben der Menschheit. Ob das gutgeht? Gegen die eigene Sterblichkeit kann man jedenfalls nicht viel machen. Elias Canetti verlegte sich aufs Schreiben »Gegen den Tod« (DKultur 2016; Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur).

Schwarze Löcher werden ständig größer. Und auch die Wirtschaft soll stetig wachsen. Um diesen apokalyptischen Dauerboom geht es in Luise Vo igts »The Black Hole Radio« (SWR 2015; Do., 22 Uhr, SWR 2). Der spacige Titel von Nieves de la Fuente Gutiérrez’ »Marslandung in Riotinto« (DLF 2018; Ursendung Fr., 20 Uhr, DLF) ist etwas irreführend. Die vorgestellte Kraterlandschaft ist eine Bergbauregion in Andalusien.

Sie sind langsam, essen Schokolade und bauen Uhren. Klischees über die Schweizer strotzen vor beschaulicher Harmlosigkeit. Dass damit etwas nicht stimmen kann, zeigen in jüngerer Zeit die Erfolge der rechten SVP. Peter-Jakob Kelting dekonstruiert den helvetischen Gemütlichkeitsmythos in seinem Hörspiel »Der letzte Henker« (DRS 2001; Fr., 20 Uhr, SRF 1) mit Blick auf die mehr als hundert Freiwilligen, die 1938 die letzte eidgenössische Todesstrafe vollstrecken wollten.

Am 4. April jährt sich der Todestag von Martin Luther King zum 50. Mal. Aus diesem Anlass wird die 2009er Produktion »Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Eine Lange Nacht über Martin Luther King jr.« (Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) von Christian Blees wiederholt. Mit dem deutschen Kolonialismus und seinen Nachwirkungen beschäftigt sich dann Lorenz Rollhäuser in »Haus der weißen Herren – Humboldt Forum, Shared Heritage und der Umgang mit dem Anderen« (DLF Kultur 2017; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3). Vornamensvetter Lorenz Schröter widmet sich Fake News aus der Popwelt der 90er: »Tom Kummer – Händler der vielen Wahrheiten« (DLF Kultur 2018; Ursendung Sa., 18 Uhr, DLF Kultur).

Um einen hochtechnisierten Staat im Baltikum kümmert sich Jochen Marmit im Feature »Tallinn 100 – Estland und die Suche nach seiner europäischen Zukunft« (SR 2017; Sa., 9 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur). Klangkünstlerische Provinzforschung betreibt Frauke Eckhardt mit »Das Rauschen von Lorch« (HR 2018; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur). Wortreicher beschäftigt sich Mareike Maage mit dem deutschen Hinterland in »Sieben Trappen – Ein deutsches Panorama« (DLF Kultur/RBB 2018; Ursendung So., 14 Uhr, RBB Kulturradio). Und sonst? Plagt Schlaflosigkeit die Charaktere in Christine Wunnickes »Alles Rumi« (RB 2018; Ursendung So., 18 Uhr und Mo., 21 Uhr, RB 2), untersucht Sabine Fringes den Zeitgeist in »Wut – Über ein explosives Gefühl« (DLF 2018; Ursendung So., 20 Uhr, DLF).