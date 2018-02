Belohnung durch Wiederholung

Entwicklungslieder mit Schlagzeug und Soul: Joan Wasser alias Joan As Police Woman Foto: hatcher Keats/dpa

Joan Wasser zeigt mit ihrer Band Joan As Police Woman seit ihrem famosen Debütalbum »Real Life« (2006), dass Soul mehr als Retro oder Pomp bedeuten kann. Auf »Real Life« geschah das noch auf sehr musikalisch sparsame Weise. Genau zu diesem zurückgenommenen, unterdrückt pulsierenden Spiel kehrt sie nun auf ihrem neuen Album »Damned Devotion« zurück: Verschleppte Beats, wenig Uptempo, vertrackte Melodiösität sorgen dafür, dass man die Platte sowohl morgens (träge schlafblinzelnd) als auch spät (wach konzentriert) hören kann. Diese sperrigen Songs können wachsen und sich entfalten. Wiederholtes Hören belohnt. Dazu singt Wasser nie nur lasziv oder nur süß und hell oder nur schneidend aggressiv – aber von allem steckt seit jeher etwas in ihrer Performance.

Freunde sagten ihr einmal eine Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Angie Dickinson in der Siebzigerjahre-US-TV-Serie »Police Woman« nach, weshalb sie ihrer Band diesen nicht ganz so eingängigen Namen gab. Und so wurde aus dieser klassisch ausgebildeten Violinistin eine aggressive Violinistin in Indierockbands. Sie war die Lebensgefährtin von Jeff Buckley, der 1997 im Mississippi ertrank. Es gibt ereignisärmere Biographien.

Sie hatte zwei Väter: einen biologischen und einen sozialen. Beide starben nach ihrem vorletzten Album »The Classic« (2014), weshalb sie die neuen Lieder der »Memory of the Dads« gewidmet hat, auch dem verstorbenen Lou Reed, einem von vielen Künstlern, mit denen sie zusammenarbeitete. In dem Song »What Was It Like« singt sie von Dankbarkeit, aber auch von ungestellten Fragen: »You were always there for me / But what was it like to be you?«

Doch auch wenn düstere Sujets und Stimmungen immer mitschwingen bei Wasser, spätestens seit »The Classic« sind sie nicht mehr dominant. Schon so mancher Künstlerin, manchem Künstler stürzte, kaum war das Leben schön, die Kunst ab, doch Wasser vermochte es, ihr neugewonnenes freies Lebensgefühl in euphorisierende Musik zu transportieren, Widersprüchlichkeit und Schönheit des Lebens zu feiern.

Wir werden alle älter, und reifer, lässt sich auf dieser Platte hören, und auch Sinnlichkeit kann so wachsen und bleiben, verdammt ist aber, wer sie der Nützlichkeit opfert. Die Songs sind persönlich, aber wirken auch politisch, etwa wenn sie in »The Silence« live von ihr aufgenommene Sprechchöre des »Women’s March«, der im Januar vergangenen Jahres durch Washington führte, einfügt.

Dass all dies musikalisch hier so erfahren werden kann, hat unbedingt mit dem Schlagzeugspiel von Parker Kindred zu tun. Seit 2007 arbeiten die beiden zusammen. »Die Musik ist immer nur so gut wie der Drummer«, meint Wasser. Bei ihren Live-Auftritten ist es beeindruckend zu hören, wie unermüdlich Kindred die Songs unterfüttert. Einige Songs von »Damned Devotion« entwickeln sich direkt aus seinen Schlagmustern. Kindreds verschachtelt perkussives Spiel, seine synkopische Rhythmik: Das ist tatsächlich der Puls dieser lange nachhallenden, in Musik gegossenen Feier der Hingabe.