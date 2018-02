Ende eines Mythos

Österreichische Soldaten patrouillieren in einem Flüchtlingslager in Gaga, Tschad (9. April 2008) Foto: Peter Lechner/Reuters

Die Habsburgermonarchie ist nicht gerade als Kolonialmacht bekannt: Zu unbedeutend, zu wenig spektakulär waren die Bemühungen, am kolonialen Wettrennen teilzunehmen. Trotzdem waren sie vorhanden. So gründete etwa Karl VI. 1722 die »Kaiserliche Ostendische Kompagnie« für den Fernhandel mit Ostasien. Auf Druck Großbritanniens und der Niederlande wurde sie wenige Jahre später wieder aufgelöst. 50 Jahre danach verliefen Versuche zur Gründung kaiserlicher Kolonien im heutigen Mosambik und auf den Nikobaren-Inseln im Indischen Ozean ähnlich erfolglos.

Trotzdem gab es, wie der Historiker und jW-Autor Simon Loidl in seiner nun erschienenen Dissertation zeigt, in der Habsburgermonarchie eine intensive Debatten über den Erwerb von Kolonien. Auch kam es während des gesamten 19. Jahrhunderts zu protokolonialen Aktivitäten wie Forschungsexpeditionen, Missionstätigkeit und mehr oder weniger politisch motivierten Privatreisen. Weil diese aber nicht in die Gründung eines Kolonialreichs mündeten, wurden sie bis jetzt kaum unter kolonialgeschichtlicher Perspektive untersucht. In ihren Intentionen sind sie jedoch durchaus mit ähnlichen Aktivitäten Frankreichs, Englands oder Deutschlands vergleichbar. Nur lag in diesen Fällen der Zusammenhang mit kolonialer Großmachtpolitik auf der Hand, während sie im Fall der Habsburgermonarchie in Vergessenheit gerieten oder zumindest für lange Zeit nicht kritisch untersucht wurden.

Dabei gab es auch nach der außenpolitischen Orientierung der Habsburgermonarchie auf den Balkanraum noch Bestrebungen, »nicht nur am europäischen Festlande (…) Österreichs Landbesitz zu vergrößern«, wie es in einer zeitgenössischen Quelle heißt, sondern auch »am fernen tropischen Gestade«. In der 1894 gegründeten »Österreichisch-Ungarischen Kolonialgesellschaft« und dem zehn Jahre später entstandenen »Flottenverein« kulminierten die Debatten zu den Themen Überbevölkerung und Auswanderung, Außenhandel und – radikalisiert während des Ersten Weltkriegs – rassische Überlegenheit.

Trotz schwieriger Quellenlage – vieles ist nur lückenhaft überliefert – gelingt es Loidl, die verästelten, immer wieder aufflammenden Diskussionen in den Vereinen und Gesellschaften detailreich nachzuzeichnen. Doch so nachdrücklich die Debatten auch geführt wurden, politisches Handeln im Sinne eines tatsächlichen Versuchs, Kolonien zu erwerben, folgten ihnen nicht mehr.

Dennoch zeitigten sie Folgen. Das kolonialistische Denkmodell war in Österreich-Ungarn ebenso selbstverständlich wie bei den Kolonialgroßmächten Frankreich oder Großbritannien. Was im nachhinein von zahlreichen Apologeten der Habsburgermonarchie gerne als weiser Verzicht ausgelegt wurde und wird, war Ergebnis politischer Zufälle – und hat lange verdeckt, dass das Überlegenheitsgefühl des »weißen Mannes«, die Verachtung gegenüber den »Primitiven«, das ganze kolonialistische Dispositiv immer Teil des politischen Denkens in Österreich war.

Auch nach dem Ende der Habsburgermonarchie wurde der kolonialistisch-rassistische Diskurs ungebrochen fortgesetzt. Exemplarisch zeigt Loidl dies an der Person des 1878 geborenen Mediziners Robert Stigler. Der nahm 1911/12 an einer Uganda-Expedition teil, um dort mit rassephysiologischen Untersuchungen an Schwarzen die »Überlegenheit des weißen Mannes« zu beweisen. Anfang der 30er Jahre trat er in die damals in Österreich noch illegale NSDAP ein, wurde 1938 in Wien Universitätsprofessor und hielt Vorlesungen über Rassenhygiene. Nach 1945 wurde ein Entnazifizierungsverfahren gegen ihn eingeleitet, das aber ohne Konsequenzen blieb: Er wurde 1947 zwar ein Jahr früher als gesetzlich vorgesehen in den Ruhestand geschickt, konnte aber ungehindert weiter publizieren. Bis kurz vor seinem Tod 1975 versuchte er, das Vorhandensein physiologischer Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen wissenschaftlich zu belegen und so sein rassistisches Weltbild zu legitimieren.

Obwohl sich Loidls Untersuchung auf den historischen Sachverhalt beschränkt, macht seine Arbeit deutlich, wie weit das kolonialistische Denken in die Gegenwart Österreichs reicht und wie anschlussfähig es an aktuelle rassistische Strömungen ist. Damit bestätigt er eine These des postkolonialen Denkers Achille Mbembe, dem zufolge nicht nur die ehemaligen Kolonien, sondern auch das europäische Denken entkolonisiert werden müsse. Das zeigt auch das Beispiel Robert Stigler: In seinem Geburtsort Steyr war bis ins Jahr 2010 eine Straße nach dem Rasseforscher benannt.