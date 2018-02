Georg Elser misst das Versteck für seine Bombe aus: »Elser – Er hätte die Welt verändert« Foto: © SWR/Lucky Bird Pictures/Bernd Schuller

Re: Junge? Mädchen? Egal!

Schweden ringt um Gleichberechtigung

Patriez möchte ihr Kind Imi geschlechtsneutral erziehen und es Imi selbst überlassen, wer und was Imi sein will. Dafür versucht sie eine Welt um Imi herum zu erschaffen, in der Sprache, Spielzeug und Kleidung frei von Geschlechterklischees sind. Das Konzept der geschlechtsneutralen Erziehung setzt kaum jemand so konsequent um wie Lotta Rajalin. Die Pädagogin hat 2010 den Stockholmer Kindergarten Egalia gegründet. Haben wir keine anderen Probleme? Sagen wir es so: Wenn alle da anfangen – und Erfolg haben –, wo sie der Schuh patriarchaler Spätkapitalismus am meisten drückt – das wäre doch was!

Arte, 19.40

Elser – Er hätte die Welt verändert

Georg Elser, Schreiner. Er baut einen Sprengsatz, den er mühevoll im Münchner Bürgerbräukeller plaziert und der während einer Rede Hitlers explodieren soll. Leider ist Hitlers Rede an diesem Abend kürzer als geplant, und die Bombe verfehlt ihn um einige Minuten. Elser wird beim Versuch, in die Schweiz zu flüchten, festgenommen. Elser: Einer für alle Zeiten. Mit Christian Friedel (Georg Elser), Katharina Schüttler (Elsa), Burghart Klaußner (Arthur Nebe). Regie: Oliver Hirschbiegel.

Arte, 20.15

Ortsreportage Raunheim, die Stadt der Kinder

Raunheim. 17.000 Menschen wohnen in der Stadt, hier kommen, bezogen auf die Einwohnerzahl, die meisten Kinder in Hessen zur Welt. In Raunheim wohnen viele Migranten und Geringverdiener. Hier gibt es Arbeit und bezahlbare Mieten. Günstiger Wohnraum zieht auch junge deutsche und kinderreiche Familien an und erleichtert das Leben. Das soziale Engagement der Stadt zahlt sich aus: Die Zahl der Schulabbrecher ist zurückgegangen, die Anzahl der Gymnasiasten stark gestiegen. Inzwischen haben achtzig Prozent der Kinder Migrationshintergrund. Die Stadt hatte diese Herausforderung schon früh angenommen.

HR, 21.45

Deutschland: Heimat. Fremdes Land

Die Auswanderer aus den einstigen Sowjetrepubliken wollten in Deutschland nicht als Außenseiter wahrgenommen werden, aber die hier geborene Generation definiert sich über ihre russischen Wurzeln.

Das Erste, 22.45