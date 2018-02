Aufruhr im Bridgeklub

»Wei äm ei in yourrr bettruhm?« (Szene aus »Touch Me Not«) Foto: © Manekino Film, Rohfilm, Pink, Agitprop, Les Films de l'Etranger

Sind sie diesmal nicht doch zuweit gegangen? Sollte das die Krönung der Ära Kosslick gewesen sein, diese Preisverleihung der durchaus denkwürdigen 68. Berlinale? Einiges kam einem zunächst noch beruhigend vertraut vor: verkokste Schunkelstunde mit der notorischen Anke Engelke, Aufruhr im Bridge-Club zockender älterer Damen mit undeutlichen Absichten, Grinsen, zurückgehaltenes Gelächter ...

Im Publikum nahm es Bill Murray in Vertretung des leider verhinderten Wes Anderson, der für seine Hunde-Animations-Fabel »Isle of Dogs« immerhin den Regiepreis erhielt, zur Kenntnis. Er setzte sich eine lustige Mütze auf und machte gute Miene zum altbekannten Spiel. Er hat schließlich schon so einiges mitgemacht. Steven Soderbergh war auch da. Wie schon so oft. Er machte sich dabei sicherlich ebenfalls so seine Gedanken über seinen Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt vom Filmgeschäft.

Alles in allem blieben die altbewährten Kräfte der letzten Tage des Kinos jedoch entspannt. Es war ja noch nichts irgendwie annähernd Aufregendes passiert. Man konnte durchschlafen wie immer oder die Stunden bis zur Eröffnung des selbstverständlich veganen Buffets zählen.

Dann aber ließ man wohlkalkuliert die Bombe fallen. Den Goldenen Bären erhielt aus den Händen des Jurypräsidenten Tom Tykwer die rumänische Dokumentarfilmregisseurin Adina Pintilie für »Touch Me Not«. Zum Bridgeklub der älteren Damen hatte sich plötzlich der Darkroom der (leider ausgesprochen geschwätzigen) Tantra-Aktivisten gesellt.

Der »radikale rumänische Experimentalfilm« (Spiegel und viele andere) hatte die Marke gesetzt, wie wacker die ZDF-Rentner-Berlinale doch praktisch über Nacht geworden war. Der Film ist allerdings weder besonders »radikal« (seine visuelle Anmutung ist zunächst die einer angeberischen Psychotherapeutenpraxis – hell und geleckt) noch übermäßig »rumänisch«. Im Projektstadium war der Film in Rumänien für nicht förderungswürdig erachtet worden (was wiederum auch nicht soviel zu sagen hat). Man machte also die Runde bei den Euro-Betteltrögen. Der Film ist eine rumänisch-bulgarisch-tschechisch-deutsch-französische Koproduktion. Die Verkehrssprache ist folglich auch eine Art Euro-Trash-Englisch.

Rumänisch wird in dem Film nicht gesprochen, zumindest nicht in dem ersten Drittel, das ich gesehen habe. Ich flüchtete aus der Vorführung ziemlich schnell, kurz nachdem die Regisseurin (als Darstellerin ihrer selbst) nach aufwendigem Aufbau einer Spiegelapparatur, die es gestattet, dass sich »Interviewer« und »Interviewte« gegenseitig durch die Kamera betrachten, ihre Hauptprotagonistin (Laura Benson) so wie eben sich selbst auf rumänglisch befragt hat, warum sie in die Privatheit eines Schlafzimmers überhaupt filmend eindringe (»Wei äm ei in yourrr bettruhm?«).

Dieses Ausmaß an Komik »experimenteller« Selbstreflexion war selbst mir zuviel (schade eigentlich, der Film, so hört man, gehe danach therapeutisch erst so richtig in die Vollen).

In der ersten Szene sieht man, wie Laura Benson einen gut gebauten, tätowierten bulgarischen Pornostecher bezahlt, um ihn beim Duschen und beim Masturbieren zu beobachten sowie ihn (kein Witz) nach dem (konkret semantischen, nicht etwa erweitert sozialen) Sinn eben seiner Tätowierungen zu befragen.

Die unmittelbaren Markierungen der Pornographie – »Money« (Anzahl und Größe der Geldscheine, Ausmaß des Vertrages) wie »Money shot« (das konkrete Abspritzen als Besiegelung des Vertrages) – umgeht der Film jedoch, deutet sie lediglich an.

Das ist natürlich doch schon ein wenig verlogen, den Zeichenschock des direkten pornographischen Bildes zu vermeiden, auf den Oberflächeneffekt dieses indirekt anvisierten Schocks jedoch keineswegs zu verzichten (während eine Bildkritik sich mittlerweile eher mit der schleichenden Normalität/Alltäglichkeit des pornographischen Bildes auseinanderzusetzen hätte).

Das Eigenartige dabei ist, dass, hätte dieser Film so Lars-von-Trier-mäßig darauf bestanden, sich damit in Szene zu setzen, wie ein bulgarischer Pornostecher zum Auftakt mal eben in die Kamera spritzt, irgendwie doch wieder alles beim Alten geblieben wäre.

Dem ist aber nicht so. Es geht gar nicht mehr um Zeichen und Schock. Es geht um Prätention und Therapie, um das Herumhantieren mit diversen »Issues« von Veganismus bis Tantra und »Intimität«. Eine der besten Kritiken des Films findet sich im Branchenblatt Variety: »Pintilie fumbles by grouping too many things together« (in etwa: Pintilie hantiert mit zu vielen Sachen auf einmal).

Und damit ist wie durch ein Wunder das ganze große Berlinale-Ding auf den Punkt gebracht. Dieses Festival ist ein gewaltiges »Fumbling« – Herumfuchteln, Hantieren, »Issues« abgreifen und wieder aus den Händen gleiten lassen. Im Rahmen des Fumblings gibt es so zwangsläufig wie zufällig auch jede Menge ganz gute Sachen zu sehen, das kann aufgrund der gewaltigen Unübersichtlichkeit des Programms gar nicht ausbleiben.

Die generelle Stoßrichtung für die nähere Zukunft hat – versehentlich? – dann Tom Tykwer noch preisgegeben: »Wir haben herausgefunden, dass wir nicht nur das würdigen wollen, was Kino kann, sondern auch das, wo es noch hingehen kann«, erklärte er das Selbstverständnis der Jury, das unter anderem zum Goldenen Bären für »Touch Me Not« geführt hat.

Denn was gibt es »noch«? Zum einen die solide Basis des Programms – die ZDF/Arte-Weltkino-Talentcampus-TV-Film-Trash-Korruption. Dafür ist der mehrfach ausgezeichnete Film »Las herederas« (Die Erbinnen) von Marcelo Martinessi über die Exzentrik der Damen aus dem Bridge-Club (das ZDF/Arte-Zielpublikum also) exemplarisch. Dieser Trash hat sogar eine verbindlich wiedererkennbare betuliche Ästhetik entwickelt: verwackelte halbnahe Einstellungen so gut wie in Ausschließlichkeit, irgendwie trübes »natürliches« Licht, ideal für schummrige TV-Abende.

Zum anderen transportieren manche »Filme« bereits offen »jenseits von Film« irgend etwas, das als »Event« werbewirksam werden kann. Im Fall von »Touch Me Not« ist es das Sexualtherapeutische als »Event«. Der jeweilige Gegenstand ist dabei durchaus austauschbar. Es könnte an Stelle des Therapeutischen jederzeit auch etwas »Politisches«, Sportives oder auch Kulinarisches sein.

Im Rahmen des Wettbewerbs der Berlinale allerdings von »Film« oder gar »Filmkunst« zu sprechen, das ist so wie einem erfolgreichen Hundekampfpromoter die Vorzüge der Orchideenzucht nahebringen zu wollen. Es bliebe durchaus im Rahmen des Möglichen, wäre aber sozial und institutionell weitgehend hoffnungslos, um nicht zu sagen abwegig.

Die Berlinale hat sich endgültig dafür entschieden, mit »Film« (im emphatischen Sinne) nur noch wenig zu tun haben zu wollen. So wie Ratten, die das sinkende Schiff verlassen und auf die Rechtzeitigkeit dieser Maßnahme hoffen.