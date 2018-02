Honeymoon und Rosenkrieg

Der Kampf um die Straße: Die AfD will Pegida-Anhänger ködern, der Guru der Islamhasser soll jedoch außen vor bleiben (Dresden, Oktober 2017) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Zukunft braucht Bildung. Wer möchte dem widersprechen? Die Aussage ist so konsensfähig, dass ein eingetragener Verein dieses Namens wohl kaum Misstrauen hervorruft. Ein wichtiger Umstand, wenn sich ein solcher Verein mit einem Fragebogen zum Umgang mit und zur Bedeutung von kleinen Anfragen an alle Abgeordneten des sächsischen Landtages wendet. Zur Bildung, zumal der zukunftsfähigen, gehören Kritikfähigkeit und das eigenständige Erarbeiten von Wissen. Die nähere Zukunft wird zeigen, wie viele der Landtagsabgeordneten in diesem Sinne als gebildet gelten können und herausgefunden haben, wer sich hinter dem so unverdächtig klingenden Verein verbirgt.

Die Abgeordneten der AfD dürften kein Problem damit haben, dass als Vorsitzende ausgerechnet Madeleine Feige firmiert, eine der wesentlichen Vertreterinnen der diversen »Wellenlänge«-Gruppierungen in Sachsen und darüber hinaus. Die »Wellenlänge« ist eine jener losen aktivistischen Strukturen, die aus Pegida heraus oder an ihrem Rande entstanden sind und sich dem – wie es die NPD ausgedrückt hätte – »Kampf um die Straße« verschrieben haben. Ob es nun um Unterstützung für den aus Neustadt kommenden Friedensrichter Lothar Hoffmann geht, der bei der lokalen Pegida-ähnlichen Gruppe »Demokratischer Aufbruch Sächsische Schweiz« im Organisationsteam aktiv ist und auch schon bei der Pegida-Abspaltung »Festung Europa« sprach, oder um Redeauftritte in Karlsruhe bei der dortigen »Kagida«: Stets ist Madeleine Feige dabei. Zuletzt beim Neujahrsempfang von »Pro NRW« in Leverkusen. Mit ihr vor Ort im noblen Schloss Morsbroich Edwin Wagensveld (»Ed der Holländer«), Sprecher von Pegida Niederlande, Marco Kurz von »Der Marsch 2017« oder auch die österreichische Identitäre Amy Bianca. Gemeinsam lauschten sie den Gedichtvorträgen von Björn Clemens, ehedem stellvertretender Vorsitzender der »Republikaner«, und der früheren NPD-Funktionärin Sigrid Schüssler.

Letzte Hürde

Alles kein Grund für die AfD, sich von Madeleine Feige abzugrenzen. Denn erstens ist die »Wellenlänge« ja nicht Pegida, und nur gegenüber dieser und »Thügida« hatte die Partei im Mai 2016 einen Abgrenzungsbeschluss erlassen, zweitens ist in ihrem Verein »Zukunft braucht Bildung e. V.« ja ein AfD-Funktionär, nämlich Bernhard Wedlich, der stellvertretende Kreisvorsitzende Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, als Kassenwart die zweite öffentlich in Erscheinung tretende Person. Schlagzeilen hatte Wedlich schon mit einer anderen Gruppe produziert: einer »Anti-Antifa«, die, einheitlich gekleidet mit schwarzen Kapuzenpullis, auf dem Rücken ein Reichsadler mit Schlagring, seit Ende 2016 immer wieder bei Demonstrationen des Pegida-Spektrums in Sachsen auftauchte.

Madeleine Feige ist nur ein Beispiel. Eines dafür, auf welche Weise die Zusammenarbeit der AfD mit dem Pegida-Spektrum, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, bereits funktioniert. Offenbar ist es in der AfD schon längst Konsens, dass die »Volksbewegung aus Sachsen«, so der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen, und die AfD »natürlich Partner«, so Pegida-Kopf Lutz Bachmann, seien. Zumindest dann, wenn die jeweilige Gruppierung zwar die Ziele und Methoden der Dresdner Pegida teilt, sich aber anders nennt. Diese letzte Hürde soll jetzt ebenfalls beseitigt werden. »Wenn es in Richtung Landtagswahl geht, dann ist es vielleicht nicht klug, an dem Kooperationsverbot festzuhalten, das sagen mir auch meine Parteikollegen in Dresden«, erläutert Meuthen das bereits eingeleitete Rückzugsgefecht. Seine Parteifreunde in Sachsen ignorieren das »Kooperationsverbot« ohnehin.

Als im Mai 2016 der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider (Sachsen-Anhalt), ehemaliges Landesvorstandsmitglied der Partei in Sachsen, in Dresden bei Pegida sprach, wurde das in einem Brandbrief noch als »bewusster Affront« gegen die sächsische AfD bezeichnet. Den kurz zuvor vom Amtsgericht Dresden wegen Volksverhetzung verurteilten Lutz Bachmann nannte er bei dieser Gelegenheit einen Kandidaten für das Bundesverdienstkreuz. Öffentlich solidarisierte sich damals lediglich das Parteivorstandsmitglied André Poggenburg mit seinem Fraktionskollegen Tillschneider. Er betonte die »inhaltlichen Schnittmengen« mit Pegida«.

In der ersten Reihe

Als die Bundestagswahlen 2017 gelaufen waren, gratulierten beim dritten Geburtstag von Pegida auf dem Platz vor der Semperoper gleich fünf der soeben gewählten Bundestagsabgeordneten der AfD von der Bühne herab: Jens Maier, Heiko Hessenkemper, Ulrich Oehme, Karsten Hilse und Detlev Spangenberg. Bereits während des Wahlkampfes hatte es im Juni 2017 gemeinsame Kundgebungen von Pegida und AfD in Dresden gegeben. Dem Gratulanten Spangenberg, der 2014 von seiner Partei noch wegen seiner Vergangenheit in Organisationen der extremen Rechten als Anwärter für das Amt des Alterspräsidenten des Landtages zurückgezogen worden war, blieb es vorbehalten, für den Landesparteitag der AfD Anfang 2018 in Hoyerswerda den Antrag einzubringen, den bestehenden Abgrenzungsbeschluss seiner Partei gegenüber Personen, die in solchen Gruppen aktiv waren oder sind, auch formal aufzuweichen.

Der Antrag wurde zwar letztlich zurückgezogen. Es erschien zu diesem Zeitpunkt wohl inopportun, ein solches Zeichen zu setzen. Immerhin sorgte es schon für reichlich Aufmerksamkeit, dass die Pegida-Aushängeschilder Bachmann und Siegfried Daebritz in Hoyerswerda Station machten und den Parteitag als Gäste von der Empore verfolgten. Wenig später, beim »Politischen Aschermittwoch« der AfD in der Sächsischen Schweiz, saß Bachmann bereits in der ersten Reihe.

Doch seine Person ist die letzte Haltelinie in der AfD für jene, die sich gegen eine noch engere Zusammenarbeit im Pegida weiterhin sträuben. »Pegida ja, Bachmann nein!« lautet die Devise. So erklärte umgehend Jörg Bretschneider, Kreisvorstandsmitglied in Mittelsachsen: »Dass Herr Bachmann zwischendrin mal auf der Tribüne saß, hat kaum einer gewusst, und es hätte die meisten wohl auch nicht interessiert. Für die AfD ist der Pegida-Ansprechpartner Herr Daebritz, und der steht für Verlässlichkeit und klare Abgrenzung nach ganz rechtsaußen. Entsprechend haben sich auch die Vorstandsmitglieder geäußert, dass Pegida Dresden eine wichtige, aber nicht die einzige Vorfeldbewegung der AfD ist, ohne die der Wahlerfolg sachsenweit undenkbar gewesen wäre.« Der Einwurf legt die Annahme nahe, dass es tatsächlich wohl vorwiegend um mögliche Listenplätze für Pegida-Repräsentanten bei der Landtagswahl 2019 gehen dürfte. Der angesprochene Siegfried Daebritz, treuer Adlatus von Bachmann, hatte bereits vergeblich versucht, für die Bundestagswahl als Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Meißen nominiert zu werden, dabei aber immerhin ein Viertel der Delegiertenstimmen erhalten. Erklärtes Ziel der sächsischen AfD ist es, den Erfolg der Bundestagswahl, bei der man die CDU auf den zweiten Platz verwies, zu wiederholen. Man ist mit Recht skeptisch, ob dies im Alleingang gelingen kann, wenn gleichzeitig die in Sachsen noch immer einflussreiche Frauke Petry mit ihrer »Blauen Partei« als Konkurrenz antritt. Verbündete sind also notwendig, möglichst allerdings solche, mit denen man sich nicht kompromittiert.

Die Antwort von Pegida ist deutlich. »Pegida ohne Lutz Bachmann, das wird nicht passieren. Dies ist keine Option«, verkündet der umworbene Siegfried Däbritz. Der Rosenkrieg ist längst vorbei. Auf dem Weg zum angestrebten Honeymoon stört nur noch Lutz Bachmann. Die Frage ist nur: wie lange noch?