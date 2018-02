Mit Haut und Haar

Sie widmete der russischen Revolution all ihre Kraft - und starb mit nur 30 Jahren: Larissa Reissner (1895–1926) Foto: Wikimedia Commons

Die Schriftstellerin und Publizistin Larissa Reissner war gerade 22 Jahre alt, als in Russland die Oktoberrevolution begann. Sie gehörte zu jenen russischen Intellektuellen, die sie vorbehaltlos und enthusiastisch unterstützten. Reissner schloss sich den Bolschewiki an und warf sich mit ganzer Kraft in den Strudel aus Revolution und Gegenrevolution. Sie kämpfte mit der Waffe in der Hand gegen den weißgardistischen Angriff auf Kasan an der Wolga und war an der Verteidigung von Swijaschsk beteiligt. 1919 diente sie mehrere Monate als Kommissarin des Generalstabs der Roten Flotte und nahm an vielen Kämpfen, vor allem entlang der Wolga teil. Und sie schrieb über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in leidenschaftlichen Texten mit einer poetischen, starken, bildhaften Sprache.

Ihre Kriegsreportagen, aber auch ihre Stücke über den sozialistischen Aufbau im Ural unter dem Titel »Kohle, Eisen und lebendige Maschinen« vermitteln ein Bild des hoffnungsvollen, kräftezehrenden und verlustreichen Aufbruchs jener Zeit. In ihren zahllosen, pointierten Porträts würdigte sie Menschen, die ihr in der Zeit der großen Umwälzung begegneten. Sie selbst wusste um das Unbedingte, um die notwendig beinah übermenschliche Anstrengung, die sie erfordert. In der Vorbemerkung zu ihrem Buch »Oktober«, in dem zahlreiche Texte zusammengefasst sind, heißt es: »Die Revolution pflegt ihre revolutionären Fachleute in grausamer Weise zu verbrauchen. Sie ist ein harter Herr, mit dem sich nicht von achtstündigen Arbeitstagen reden lässt oder von Schutz der Mutterschaft. Dieser Herr fordert alles – Gehirn und Willen, Nerv und Leben. (…) Noch einige wenige Jahre, und von den Sturmkolonnen, die im Oktober des Großen Jahres die soziale Revolution verkündet (…) und (…) gefochten haben, wird fast keiner mehr übrigbleiben. Denn diese ganze Schicht wird als Dung des Bodens, als Maschinenöl, als Kohle und Naphtha für die sowjetrussische Feuerung verbraucht.«

Reissners Hoffnung richtete sich auf die nachfolgende Generation, auf die »ganz Neuen, ganz Jungen, die jetzt in den schmutzigen, stickigen Auditorien der Arbeiterfakultäten sitzen«. Sie selbst konnte viele ihrer literarischen Pläne nicht mehr verwirklichen. Durch zahlreiche Krankheiten geschwächt, starb sie im Alter von nur 30 Jahren im Februar 1926 an den Folgen einer Typhuserkrankung in Moskau. Der frühe Tod der bereits sehr angesehenen Schriftstellerin und Journalistin löste nicht nur in der jungen Sowjetunion Bestürzung aus. Kurt Tucholsky würdige sie 1927 ausführlich in einer Rezension zur deutschen Erstausgabe ihres Bandes »Oktober«. Der letzte Absatz dieses Textes verdeutlicht seine ganze Wertschätzung: »Larissa Reissner: Du bist für Russland zu früh gestorben. So eine wie Dich haben wir nie gehabt. So eine wie Dich möchten wir so gerne haben. Eine, die liebt und hasst und in dem Papierkram das sieht, was er wirklich ist: Handwerkszeug. (…) Du bist eine Erfüllung gewesen und eine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem, der den Garten Gottes bis zu den Mistbeeten herunter durchwandert, scharf abmalt, die Gemälde voller Liebe aufhängt oder den Betrachtern um die Ohren schlägt. Einer, der Bescheid weiß und nicht damit prahlt. Einer, der aus seinem Wissen eine Waffe macht für uns und für die Millionen Stummer, deren Stimmen nicht gehört werden. Ein Landsknecht des Geistes.«

Zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution hat der Wiener Promedia-Verlag Reissners Aufzeichnungen neu aufgelegt. Gisela Notz hat ein lesenswertes Vorwort beigesteuert. Eine wichtige Stimme des revolutionären Russland ist mit der Publikation – vorerst – dem Vergessen entrissen.