Anna Seghers entpolitisiert

Das Marseiller Flüchtlingsleben wirkt recht phlegmatisch: Georg (Franz Rogowski) Foto: Marco Krüger/ Schramm Film

Ist Werktreue ein Merkmal guter Romanverfilmungen? Sicher nicht. Es hat keinen Sinn, ein schon vorhandenes Kunstwerk in einem anderen Medium einfach ein zweites Mal herzustellen. Es ist zudem unmöglich; jedes Medium hat seine eigenen Gesetze.

Anna Seghers’ Roman »Transit« handelt von Flüchtlingen, die 1940 im noch nicht von Deutschen besetzten Marseille verzweifelt versuchen, Visa und Schiffstickets für die Überfahrt in ein sicheres Land zu bekommen. Wenn Christian Petzold die Geschichte in einem gegenwärtigen Frankreich spielen lässt, die willfährige einheimische Polizei mit moderner Ausrüstung auf Flüchtlingsjagd gezeigt wird, so verspricht dies eine sinnvolle Aktualisierung. Deutsche von heute auf der Flucht zu zeigen, beeinflusst vielleicht auch manche derjenigen, die geschlossene Grenzen fordern.

Nicht dass Petzold die Zeit der Handlung verlegt, ist fragwürdig, sondern dass er dies nicht konsequent tut. Immer wieder nutzt er Requisiten, die doch aus der Nazizeit zu stammen scheinen. Ein einziges Mal kommt eine Überwachungskamera in den Blick; die Bürokratie der Konsulate kennt keine Computer, und sie zu täuschen, scheint nicht allzu schwierig. So hängt der Verlauf zwischen den Zeiten, ohne dass sich eine Logik ergibt.

Das hat Einfluss auf den Hauptplot, der in äußerster Verkürzung so geht: Ein Mechaniker, der im Film Georg heißt, wird für einen berühmten Schriftsteller gehalten und bekommt darum leicht die ersehnten Papiere. Tatsächlich aber ist der Schriftsteller tot; seine Frau Marie hingegen, die davon nichts weiß, durchsucht verzweifelt die ganze Stadt und bekommt auf den Konsulaten versichert, ihr Mann sei vor kurzem dagewesen. Georg verliebt sich in die Frau und ist als lebender Toter sein eigener Konkurrent.

In der zweiten Hälfte konzentriert sich der Film ganz aufs Private. Es wird zwar oft gesagt, dass die Deutschen näherrücken – doch tatsächlich wirkt das Marseiller Flüchtlingsleben recht phlegmatisch. Was die kommunistische Autorin Seghers an politischer Einordnung gibt, fällt fast vollständig weg. Im Roman bleibt die Hauptfigur in Frankreich, lebt unter Freunden auf dem Land und bereitet sich darauf vor, gegen die Nazis zur Waffe zu greifen. Der Georg im Film jedoch sitzt nach Maries Abfahrt verloren in einem Café und erwartet gleichgültig seine Verhaftung. Petzold entpolitisiert das Werk – seine Veränderungen bedeuten keine Verbesserung.