In die Enge getrieben

»Haschrebell« und SPK-Logistiker: Alfred »Shorty« Mährländer Foto: Gerd Kroske

Er habe viele Elektroschocks verabreicht, bis ihm aufging, dass diese Behandlungsmethode »drittklassigen« Psychiatriepatienten vorbehalten war, erklärt Wolfgang Huber im Dokumentarfilm »SPK Komplex« mit zittriger Stimme. Ein Tondokument von Anfang der 70er Jahre. SPK steht für Sozialistisches Patientenkollektiv. Huber war Arzt an der Uniklinik in Heidelberg, als dieses Kollektiv dort im Februar 1970 unter seiner Leitung gegründet wurde.

Selbstorganisation im Kampf gegen die Klassenmedizin – beim Staatsschutz gingen die Alarmglocken an. Wäre das zunächst nur 52köpfige Patientenkollektiv mit seinen eher moderaten »Hegel-Arbeitskreisen« weniger erbittert bekämpft worden, hätte es sich niemals so radikalisiert, ist der Tenor des Films.

Im Juli 1972 hatte das SPK um die 500 Mitglieder und wurde – nach der Beschlagnahmung von Waffen und falschen Papieren bei einer Razzia – zur kriminellen Vereinigung erklärt. Huber und andere wurden vor Ablauf des Jahres zu Haftstrafen verurteilt. Statt individueller Vergehen musste ihnen gemäß »Terrorparagraph« 129 nur die SPK-Mitgliedschaft nachgewiesen werden. Eine Vorwegnahme der Stammheim-Prozesse, auch, was die offene Konfrontation im Gerichtssaal anging, in den Huber geschleppt werden musste. Man sieht das in »SPK Komplex«. Eine von wenigen historischen Filmaufnahmen, die Regisseur Gerd Kroske (noch bei der DEFA ausgebildet) auftreiben konnte. Immer wieder fährt die Kamera in der RBB-Produktion leere Flure oder alte Fotos ab. Visuell ist sie kein Erlebnis, ihre Brisanz macht das wett.

Die meiste Zeit reden Beteiligte, und zwar beider Seiten. Auch ein Richter, ein Polizist, ein Verfassungsschützer kommen zu Wort. Anfänglich habe ihm die Theorielastigkeit der abgehörten Telefonate zwischen SPK-Mitgliedern »Kopfschmerzen« bereitet, erinnert sich der Geheimdienstler. Im Verlauf der Überwachung seien zunehmend gröbere Ausdrücke zur »Erkennungsmelodie« geworden. Über sein weiches Gesicht huscht das Lächeln des Siegers, der die politischen Gegner erfolgreich in die Enge getrieben hat.

Zum RAF-Kommando, das im Ap ril 1975 zwei Geiseln in der BRD-Botschaft in Stockholm erschoss, gehörten zwei Ex-SPK-Mitglieder, Hanna Krabbe und Lutz Taufer. Was das gesamte SPK als »Rekrutierungsstelle« der RAF in Verruf brachte, war dann laut Kroske »eine schlechte Kolportage von Wolfgang Kraushaar und Stefan Aust«. Geprägt hatte den Begriff »Rekrutierungsstelle« ein Kronzeuge, dem später nicht einmal das BKA mehr traute.

Taufer schildert in »SPK Komplex«, wie er in den 80ern nach einem Dutzend Hungerstreiks und einem Suizidversuch in einen anderen Knast verlegt wurde. Die Mitgefangenen, mit denen er dort bekannt gemacht wurde, waren im Auschwitz-Prozess als KZ-Aufseher verurteilt worden: »So, die Isolationshaft ist gelockert, ab jetzt kannst du mit den dreien fernsehen.« Solche Pointen hielt das System für jene bereit, die im SPK nicht zuletzt gegen Nazis in Amt und Würden gekämpft hatten (ein Ordinarius an der Heidelberger Uniklinik war am T4-Euthanasieprogramm beteiligt gewesen, regiert wurde Baden-Württemberg von 1966 bis 1978 von Hitlers Marinerichter Hans Filbinger).

Wolfgang Huber trat Ende 1975 in Stammheim gemeinsam mit den RAF-Gefangenen in den Hungerstreik. Anfang 1976 wurde er entlassen und verschwand. Gerd Kroske ist den Gerüchten über seinen Verbleib ohne Erfolg nachgegangen. Einige damalige Forderungen des SPK sind in der Psychiatrie heute selbstverständlich. Elektroschocks aber erfreuen sich unter dem Kürzel EKT wachsender Beliebtheit.