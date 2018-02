»Und wir spielen’s immer noch!«

Foto: DERDEHMEL/Urbschat

Herr Tiedemann, Ihre Inszenierung des Bertolt-Brecht-Stücks »Die Kleinbürgerhochzeit« läuft nun im Berliner Schlosspark Theater. Sie, Frau Antoni, spielen weiterhin eine der tragenden Rollen. 17 Jahre war es am Berliner Ensemble zu sehen, bis zum Ende der Ära des Intendanten Claus Peymann. Weil man am BE Brecht spielen muss, oder steckte da mehr dahinter?

Philip Tiedemann: Das war ein Vorschlag von Claus Peymann, der mir 1999 sagte: »Mit Dreißig solltest du endlich mal einen Brecht machen!« Ich hatte Angst vor den großen Schatten und habe daher nach einem Brecht-Stück gesucht, das am BE noch nie inszeniert wurde, und siehe da, das einzige war tatsächlich »Die Kleinbürgerhochzeit«.

Carmen Maja Antoni: Es gab mal den Versuch einer »Kleinbürgerhochzeit«, der aber schon im Probenstadium abgebrochen wurde. Für dieses Stück braucht man eine Idee, und die hat Philip zusammen mit Etienne Pluss, dem Bühnenbildner, gehabt – und sie ist aufgegangen.

Tiedemann: Im Laufe der Zeit wurde die anfängliche Premierenfassung von 100 Minuten mit Lachern und ausgespielten Gags breiter und länger. Bei Proben zu Umbesetzungen haben wir es aber wieder knackiger gemacht. Gerade beim Schluss mit Braut und Bräutigam haben wir festgestellt, dass einige entbehrliche Sätze gestrichen werden konnten.

Frau Antoni, Sie haben seit der kurzen Ära von Ruth Berghaus in den 70er Jahren am Berliner Ensemble viele künstlerische Ansätze erlebt. Was hat sich da verändert?

Antoni: Darauf kann ich nicht mit einem und auch nicht mit vier Sätzen antworten. Aber ich kann sagen, dass Brecht für mich in diesen Jahren immer der aktuellste und politisch brisanteste Autor war. Und er ist spielbar, auch heute! Er hat Gesellschaftszustände aufgegriffen und dabei echte Figuren, gerade auch Frauenfiguren, geschaffen. Das sind die aufregendsten Stücke, die ich kenne, und die jeder Epoche Neues zu sagen haben.

Herr Tiedemann, wie hat sich Ihr Verhältnis zu Brecht nach der ersten Erfahrung mit der »Kleinbürgerhochzeit« entwickelt?

Tiedemann: Ich habe mehrfach Brecht inszeniert. »Der gute Mensch von Sezuan« habe ich in Düsseldorf gemacht und in Oslo auf norwegisch. »Trommeln in der Nacht«, ein anderes frühes Brecht-Stück am BE und in Chemnitz und Leipzig »Die Dreigroschenoper«. Wenn man Theatermacher ist und endlich auf Brecht stößt, dann merkt man ganz schnell, welche Qualität die Stücke haben, wie intelligent sie gebaut sind. »Sezuan« hat auch in Oslo funktioniert, weil die verhandelten Fragen so pointiert gesetzt sind, dass man es überall auf der Welt verstehen kann.

Antoni: Brechts Stücke sind klug, haben eine tolle Sprache, in die auch seine Lebenserfahrung eingeflossen ist. Die Brecht-Stücke entwickeln sich in der persönlichen Auseinandersetzung damit über einen langen Zeitraum. Ich habe z. B. an der »Courage« immer wieder neue Punkte entdeckt.

Frau Antoni, konnten Sie hier anknüpfen an die Erfahrungen, die Sie bei Benno Besson an der Volksbühne gemacht haben – dem Brecht-Kenner, der auch sehr komödiantisches Theater gemacht hat?

Antoni: Das war eine schöne Theaterzeit an der Volksbühne! Aber wir haben die Stücke dort verspielter gemacht, mit großer Phantasie. Das war eine andere Art von Theater. Ich möchte das nicht vergleichen. Für mich war die Besson-Zeit der große Start ans Theater. Da kommt jemand nach Potsdam und sagt: Die muss ich haben! Na, da fühlt man sich aber ganz schön gut, und der nennt einem gleich sechs Rollen, die man spielen soll! Da habe ich gleich Ja gesagt!

Zurück zur »Kleinbürgerhochzeit«. Das ist ja kein typischer Brecht, das ist mehr …

Antoni: … eine Jugendsünde, ja! Als wir damals mit den Proben begonnen haben, haben wir uns erst mal gegenseitig Erlebnisse bei Hochzeiten erzählt. Da kamen ja fürchterliche Geschichten zusammen, und die führten uns zu Brechts speziellem Humor, dem Spießer den Spiegel vorzuhalten. Keiner will Kleinbürger sein. Das ist schon ein kritisches Stück.

Tiedemann: Brecht hat das 1919 geschrieben, als 21jähriger. Das ist fast 100 Jahre her …

Antoni: … und wir spielen’s immer noch!

Tiedemann: Da steckt etwas drin, wo Dinge gleichbleiben oder auch in anderem Gewand wieder auftauchen! Das ist ja geradezu die Aufgabe von Theater. Man zeigt, dass Verhaltensweisen und Konstellationen nicht neu sind, wenn sie aus gleichen gesellschaftlichen Ursprüngen resultieren.