In der Facebook-Falle

Viele Likes, aber ganz allein? Facebook hat das Potential, Menschen vereinsamen zu lassen Foto: Beck Diefenbach/REUTERS

Früher waren sie in hohen Positionen bei Apple, Facebook und Google beschäftigt, manche von ihnen machten ein Vermögen. Heute warnen sie vor den krankmachenden Folgen der sogenannten sozialen Netzwerke und Smartphones: Computerfachleute haben unlängst in den USA das »Center for Humane Technology«, das Zentrum für menschenwürdige Technologie gegründet. Das hat die New York Times am 4. Februar berichtet.

»Technologie nimmt unseren Verstand und unsere Gesellschaft als Geisel«, warnt das Zentrum auf seiner Homepage. »Was als Wettrennen begann, unsere Aufmerksamkeit zu Geld zu machen, untergräbt nun die Pfeiler unserer Gesellschaft.« Die Demokratie sei in Gefahr. »Soziale Medien belohnen Empörung, falsche Fakten und Informationsblasen, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen.« Das führe dazu, dass wir nicht mehr erkennen, was wahr und was falsch ist.

Snapchat, Instagram, Facebook und Youtube seien keine normalen Produkte. »Sie sind Teil eines Systems, das entworfen wurde, um uns abhängig zu machen.« Das Ziel sei es, uns sieben Tage die Woche 24 Stunden online zu halten. Das mache es schwer, mental abzuschalten. Whats-App, Instagram und Facebook schlafen nie. Das Belohnungssystem der sozialen Medien verschaffe mit seinen Likes, Followers und Comments den Nutzern die Selbstbestätigung, die sie im echten Leben oft nicht oder nicht ausreichend bekämen.

Anerkennung ist eine Droge, die schnell süchtig macht. Darunter leiden die realen zwischenmenschlichen Kontakte. Abgesehen von der Religion als »Opium des Volkes« (Karl Marx) sind wohl noch nie so viele Menschen einer Sache verfallen gewesen wie dem Internet und den »sozialen Medien«. Ein Grund: Anders als LSD, Heroin und Cannabis ist das weltweite Netz immer verfügbar, dem Smartphone sei Dank.

Besonders die Jüngsten seien gefährdet, so die Protagonisten des »Center for Humane Technology«. Der frühere Facebook-Berater und -Anteilseigner Sean Parker sagte am 9. November gegenüber dem US-Technikportal The Verge: »Nur Gott weiß, was das mit dem Verstand unserer Kinder macht.« Er sei sicher, dass die Schöpfer der Online-Communities wussten, sie erschaffen etwas, von dem viele Leute nicht mehr loskommen. Er selbst habe das ebenfalls geahnt: »Du beutest eine Schwäche der menschliche Psyche aus. (…) Aber wir taten es trotzdem.« Die Selbstgeißelung mute seltsam an, »wenn man die Milliarden nimmt, die Parker gemacht hat, weil er zu den ersten Investoren bei Facebook gehörte«, kommentierte The Verge treffend.

Kinderpsychologen rufen das Unternehmen auf, die seit Dezember verfügbare App Messenger Kids wieder abzuschalten, mit der das Netzwerk Kinder unter 13 Jahren ködern will. Über Messenger Kids sollen sie mit Familienangehörigen und Freunden chatten können, aber die Eltern müssen der Kontaktaufnahme vorher zustimmen. Laut einem Beitrag des Fernsehsenders CBS vom 30. Januar meinen die Facebook-Verantwortlichen, mit der App einem dringenden Bedürfnis der Kinder nachzukommen: »Mit den Menschen, die sie lieben, in Kontakt zu stehen.« Gleichzeitig behielten die Eltern aber die Kontrolle.

Das sehen Psychologen und Elternverbände ganz anders. Im Prinzip würde Facebook die Kinder nur mit einem neuen Produkt traktieren: »Messenger Kids antwortet nicht auf ein Bedürfnis, es schafft eines. Es spricht in erster Linie Kinder an, die sonst kein eigenes Social-Media-Konto hätten«, zitierte CBS aus einem offenen Brief.

Die Netzwerke »zerstören das soziale Gefüge, mit dem die Gesellschaft funktioniert«, warnte Chamath Palihapitiya, der früher für Facebook gearbeitet hat, Anfang Dezember bei einer Podiumsdiskussion mit Studenten an der Stanford-Universität. Zu den Aktivisten des »Center for Humane Technology« gehört auch Justin Rosenstein, der den populären Like-Button von Facebook erfunden hat. Inzwischen besitzt er mit einem Kompagnon die Softwarefirma Asana.

»Sie haben dich, in jedem Moment, in dem du wach bist«, dämmerte es Roger McNamee am 4. Februar in der New York Times, der ebenfalls schon früh mit Facebook reich geworden ist, und der jetzt mit seiner Unterstützung des Zentrums »einen Fehler korrigieren will«. Den will Tim Cook, der Chefmanager von Apple, erst gar nicht machen. »Ich möchte nicht, dass mein kleiner Neffe in den sozialen Medien unterwegs ist«, gab der Kinderlose am 19. Januar im britischen Guardian preis. Es müsse auch Beschränkungen für das Benutzen der Plattformen in den Schulen geben. »Ich bin im sozialen Netzwerk nicht registriert«, sagte Cook. Nicht besonders überraschend: Auch längst nicht alle, die mit Heroin dealen, hängen persönlich an der Nadel.