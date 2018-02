Mord und Totschlag

Die Stoßrichtung der »Freiheitskundgebung« war deutlich: Die »Roten« sollten aus Westberlin verschwinden. Gewalt war dazu ein legitimes Mittel, das legten auch die Boulevardnachrichten nahe, die Rudi Dutschke quasi mordreif schrieben – Demonstranten am 21.2.1968 vor dem Schöneberger Rathaus Foto: picture-alliance/ dpa

Bei der Schöneberger Kundgebung am 21. Februar 1968 kam es zu massiver Gewalt. Die vom Senat mobilisierten und durch die mediale Berichterstattung der vorangegangenen Wochen sowie die von Politikern von SPD und CDU gehaltenen Reden aufgehetzten Demonstranten griffen alle jene an, die ihnen dem Äußeren nach als linke Studenten oder deren Sympathisanten erschienen. Einige Beispiele aus der Presse:

Fall 1, Tagesspiegel vom 28. Februar: »Ein 33jähriger Lehrer, Schweizer Staatsbürger und seit fünf Jahren in Berlin tätig, wollte kurz vor 17 Uhr an der Dominicusstraße eine Menschengruppe fotografieren, die auf einen jungen Mann eindrang. Mit den Rufen ›Der ist aus dem Osten‹ und ›Der fotografiert für den Osten‹ stürzten sich etwa zehn Menschen auf den Lehrer und schlugen auf ihn ein. Der so Bedrängte suchte sein Heil in der Flucht und vertraute sich an der Fritz-El sas-Straße dem Schutz eines Verkehrspolizisten an, wurde aber dort noch von der Menge getreten und geschlagen. Einer der Beteiligten, ein etwa 50jähriger Mann, forderte schließlich den Film. Nach Ansicht des im Gesicht stark blutenden Lehrers konnte ihm der Polizist keine Unterstützung gewähren, was er auch selbst formulierte: ›Gehen Sie weiter, ich kann Sie nicht schützen. Sie sehen ja selbst, was hier los ist.‹«

»Kommunistenschweine«

Fall 2, Tagesspiegel vom 28. Februar: »Ein 22jähriger Jurastudent aus einem Ort in der Nähe von Helmstedt. Sein Äußeres war ebenfalls unverfänglich, denn er sei mit einem seriös-dunklen Wintermantel bekleidet gewesen. Als er während der Rede des SPD-Vorsitzenden Mattick nicht in den Beifall einstimmte, stieß sich ein Demonstrant an dem ›knallroten gestrickten Selbstbinder, den ich des Geschmacks wegen, nicht aber aus ideologischer Überzeugung trug‹. Die Entdeckung des roten Bekleidungsstücks führte zu Kommentaren wie: ›Ne rote Krawatte, det kann nur ein Student sein – der jehört nich zu uns – soll doch nach drüben gehen – verschwinde hier.‹ Der junge Mann verbat sich derartige Anspielungen und kündigte an, die Polizei holen zu wollen. Daraufhin wurde er umringt und unter Schlägen zur Dominicusstraße abgedrängt. Dort erhielt er schließlich einen Schlag mit einem Gehstock und zog sich dabei eine Platzwunde auf der Stirn zu.«

Fall 3: Aus einem Brief des Kreisschulpfarrers Gerd Böttcher an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, abgedruckt am 23. Februar in der Frankfurter Rundschau: »Es begann ganz zufällig: Einige Leute schrien: ›Schneidet ihr die Haare ab, schlagt sie tot!‹ Dann entdeckte ich ein Mädchen, das geschlagen und gestoßen wurde. Als es schon am Boden lag, wollte ich ihm zu Hilfe kommen und einige Schläger abwehren – allein mit den Worten, wir hätten doch so etwas nicht nötig. Mit dem Ruf ›Du bist auch so ein Kommunistenschwein‹ stürzten mindestens zwanzig Leute auf mich zu, schlugen auf mich ein und zerkratzten mein Gesicht. Ich wollte mich still zurückziehen. (…) Aber der Ruf ›Du Kommunistenschwein‹ genügte, meinen mühsamen Absetzversuch zur Qual werden zu lassen. Nicht mein lädiertes Gesicht bekümmerte mich, sondern die tätliche Feindseligkeit, die sich während meines ganzen Versuches, aus der Masse herauszukommen, von Menschengruppe zu Menschengruppe fortpflanzte.« Die Rettung aus der Meute verdankte Pfarrer Böttcher dem Erscheinen des Rechtsanwalts Diether Prelinger, eines CDU-Mannes, der beim Vietnam-Kongress vier Tage zuvor zum Mikrophon gegriffen und vor den Versammelten gegen die Zusammenkunft protestiert hatte (er wurde bezeichnenderweise nicht verprügelt). Als Prelinger versuchte, den Eingekesselten zu befreien, war der Helfer plötzlich der Angegriffene. »Jetzt war ich auf einmal vergessen«, berichtete Böttcher, »Leute drängelten mich fort und fielen über Herrn Prelinger her. Ich sah nur noch, wie man ihn am Hals packte und an seinem Kragen riss. Einige Leute hörten das Wort ›Rechtsanwalt‹ und fingen an zu schreien: ›Das ist der Mahler, schlagt ihn tot.‹«

Fall 4, eine Collage. Bericht der Zeit vom 1. März 1968, Autor: Kai Hermann: »Die Rufe ›Schlagt ihn tot‹, ›Lyncht ihn‹, ›Hängt ihn auf‹ untermalten noch das Geläut der Freiheitsglocke (am Rathaus Schöneberg, H. H.), als ein junger Behördenangestellter als vermeintlicher Dutschke über den Platz geprügelt wurde, in einem Polizeiwagen Zuflucht fand, den der rasende Mob dann demolierte und umzustürzen versuchte.« Bericht der Deutschen Presseagentur, zitiert in der Süddeutschen Zeitung vom 22. Februar: »Gruppen von Kundgebungsteilnehmern (machten) Jagd auf einzelne Passanten, die anderer Meinung waren. Unter anderem wurde ein junger Mann, der Widerspruch erregt hatte und vor tätlichen Angriffen in einen Laden flüchtete, dort jedoch hinausgewiesen wurde, auf der Straße von seinen Verfolgern zu Boden gerissen und geschlagen. Ein Fotoreporter, der die Prügelszene aufnehmen wollte, wurde ebenfalls angegriffen und mit Füßen getreten. Nachdem der junge Mann von der Polizei in Schutzhaft genommen und in einem Fahrzeug in Sicherheit gebracht worden war, versuchte die umstehende Menge den Wagen zu stürmen.« Bericht der Berliner Redaktion der Frankfurter Rundschau vom 23. Februar 1968: »Ein junger Mann – schmal, bleichgesichtig, Brillenträger – wurde von 20 bis 30 Demonstranten durch die in der Nähe des Schöneberger Rathauses gelegene Belziger Straße gejagt. Er flüchtete in ein Geschäft. Einer der Verfolger: ›Na, der hat schon eins gekriegt, dem hab ich in die Fresse gehauen.‹ Der Berliner Korrespondent der Zeit, Kai Hermann, der die Szene beobachtet hatte, sagte zu dem Mann: ›Wenn Sie das wirklich getan haben, dann kommen Sie mal mit zur Polizei.‹ Antwort des Schlägers: zwei Fausthiebe ins Gesicht. Kai Hermann lag am Boden, war für ein paar Augenblicke bewusstlos. ›Schlagt ihn tot‹, brüllte die Menge.« – Bericht des Berliner Tagesspiegels vom 25. Februar 1968: »Dem Präsidenten (der Polizei, H. H.) liegen (…) mehrere Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung gegen Polizeibeamte vor: darunter eine von einem Journalisten, der selbst bedroht wurde und sah, wie der Kollege Kai Hermann von der Zeit geschlagen wurde. Er bat einen Beamten um entsprechende Vorkehrungen zum Schutz bei der Arbeit. Dieser habe ihm gesagt, die Journalisten hätten es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie bedroht würden.«

Fall 5: »Der Stadtrat und Sprecher des linken SPD-Flügels, Harry Ristock – wegen seiner Teilnahme an der Vietnam-Demonstration auf der Kundgebung attackiert –, musste den Rathausplatz unter Begleitschutz vorzeitig verlassen. Er gestand, er habe dreimal in seinem Leben Todesangst gehabt: während eines Bombenangriffs, beim Einmarsch der Russen und auf dieser ›Freiheitskundgebung‹«, so Die Zeit. Auch Unterstützer Ristocks, die diesen mit Transparenten wie »Ristock, mach dich stark« zum Durchhalten auffordern wollten, wurden sofort entdeckt. »Sie waren aber nicht lange auf dem Kundgebungsplatz«, berichtete die Bild äußerst zufrieden: »Empörte Demonstranten vernichteten diese Spruchbänder und vertrieben ihre Träger aus der Menge.« Derweil verteilten junge Aktivisten der »Nationaldemokratischen Partei Deutschlands« (NPD) vor dem Rathaus unbehelligt ihre Flugblätter.

Nach der Kundgebung hatten sich zwei Demonstrationszüge in Stärke von etwa 1.000 Personen gebildet, die unter den Rufen »Nieder mit dem SDS« und »Dutschke raus aus Westberlin« durch die Straßen zogen. Eine Marschsäule bewegte sich zum Amerika-Haus, der andere Block wählte sich das Haus des SDS an der Ecke Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Straße zum Ziel. Etwa 100 Menschen versuchten es zu erstürmen. Die Polizei wehrte den Angriff ab, 20 SDS-Mitglieder, die sich vor dem Gebäude aufhielten, wurden mit Schlagstöcken in das Gebäude zurückgetrieben.

Nachhilfe in Selbstjustiz

Als Klaus Schütz im Herbst 1967 die Nachfolge von Heinrich Albertz als Regierender Bürgermeister antrat, hatte er zu der durch die anhaltenden Studentenunruhen instabilen Lage Westberlins vollmundig erklärt: »Ein Berlin ohne Universität, aber mit einer Bevölkerung, die in Ordnung zu halten ist, kann noch leben. Auf die Studenten kann ich notfalls verzichten.« Als Schütz meinte, fest genug im Sattel zu sitzen, aber die Gründung der »Kritischen Universität«, der Freispruch von Kurras sowie der gleichzeitig eröffnete Prozess gegen Fritz Teufel und die Aktionen gegen die Springer-Filialen für permanente Aufregung sorgten, erklärte er zusammen mit dem Westberliner DGB-Vorsitzenden auf dem Parteitag im Februar 1968 laut Zeit: »Die Belegschaften ganzer Betriebe stünden bereit, gen Dahlem zu ziehen. Nur mit Mühe könnten Partei und Gewerkschaften das aufgebrachte Volk noch von Gewalttaten zurückhalten.« Wer mit der Erwähnung des Stadtteils Dahlem gemeint war, wusste jeder Westberliner – die Freie Universität und deren aufreizend gemeingefährliche Studenten. »Ihr müsst diese Typen sehen«, erklärte Schütz den Parteitagsdelegierten am 11. Februar. »Ihr müsst ihnen genau ins Gesicht sehen. Dann wisst ihr, denen geht es nur darum, unsere freiheitliche Grundordnung zu zerstören.« In diesem Geist hatte der Regierende Bürgermeister am 16. Februar mit einem bürgerlichen Parteienbündnis im Rücken den Aufrührern den Krieg erklärt und die Bevölkerung ermächtigt, sich daran zu beteiligen. Zwar hatte er laut Tagesspiegel vom 17. Februar in Bezug auf die am nächsten Tag stattfindende Vietnam-Demo gewarnt: »Üben Sie keine Selbstjustiz«, aber gleichzeitig hinzugefügt: »Helfen Sie mit, Straftäter festzustellen, die Unsicherheit und Unordnung in diese Stadt bringen wollen.« Die Bild, die sich für solche juristischen Feinheiten nicht zuständig fühlte, hatte diese von Schütz gewünschte Kollaboration schon vorher und für alle verständlich so formuliert: »Man darf über das, was zur Zeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen.« Diese Maxime war Anfang Februar durch ein Foto von Rudi Dutschke und die Überschrift »Stoppt den Terror der Jung-Roten jetzt!« zum Blickfänger gemacht worden. Der Mob, der, so präpariert, bei der »Freiheitskundgebung« am 21. Februar gegen alle »Andersartigen« oder »Abweichler« tätig geworden war, wusste sich also der uneingeschränkten Unterstützung der Frontstadtregierung wie der Springer-Presse sicher. Der Zwischenruf, den eine Gruppe kritischer Sozialdemokraten ihrem Regierenden Bürgermeister einen Tag vorher hatte zukommen lassen, war da schon längst zur Makulatur geworden: »Seitdem der Antikommunismus nicht mehr zur Integration und zur Ablenkung von inneren Problemen gebraucht werden kann«, hieß es in dem offenen Brief, »wollen Sie offenbar eine Minderheit zum Objekt der Aggressionen aufbauen.«

Mediale Anleitung

Diese Strategie, die rebellierenden Studenten zum verhassten Paria zu erklären und mit der tatkräftigen Hilfe der Bevölkerung zu terrorisieren bzw., wenn möglich, langfristig aus der Stadt zu vertreiben, war am Rande der Vietnam-Demonstration erstmals erprobt worden. Dabei spielten vor allem die raffiniert-hetzerische Berichterstattung wie die plakativ-suggestive Gestaltung der im Springer-Verlag erscheinenden zwei Hauptstadtzeitungen B. Z. und Berliner Morgenpost, die von den Lokalbeilagen von Die Welt und Bild flankiert wurden, eine überragende Rolle. Die B. Z. berichtete, dass es schon am Vortag der Vietnam-Veranstaltung wiederholt »zu Tätlichkeiten zwischen Propagandisten des Kongresses und der Berliner Bevölkerung« gekommen sei. Anlass sei das Verteilen von Vietnam-Flugblättern gewesen. So seien auf dem Hermannplatz in Neukölln fünf Schüler mit »aufgebrachten Arbeitern« aneinandergeraten, wobei einer der Schüler im Gesicht verletzt worden sei. Nur die Polizei habe die beiden Gruppen trennen können. Von einem ähnlichen Zwischenfall wird auch aus Steglitz berichtet. Die Überschrift des Artikels lautet »Erste Zwischenfälle«, darunter wird in rot als zentrale Botschaft mitgeteilt: »Die Bevölkerung ist über Flugblattverteiler empört.« Auf der gegenüberliegenden Seite steht im Zentrum in Fettschrift als Hauptnachricht die Aufforderung von Schütz »Übt keine Selbstjustiz!« Die Kombination dieser inhaltlichen Aussagen und optischen Akzente ergibt in einem Dreischritt die gewünschte moralische Ambivalenz von Sollen und Dürfen: Du sollst nicht Gewalt gegen andere ausüben. Aber du bist aufgebracht und empört über die Flugblätter. Daher kommt es dazu, dass du auch Jüngeren – fünf Schülern – Prügel erteilt hast. Zwei Tage später wird diese Lektion erweitert: Eine sich über zwei Seiten erstreckende Fotocollage erinnert an die Vietnam-Demonstration. Die Hauptüberschrift lautet: »Das war den Berlinern zuviel!« Aus dieser Empörung und dem folgenden emotionalen Überdruck erklären sich drei darunter montierte Fotomotive: Auf dem einen wird Demonstranten im Handgemenge ein Plakat entrissen, dann wird eine erbeutete Vietcong-Fahne auf dem Trottoir verbrannt, und schließlich entfernen Arbeiter in einer gefährlichen Aktion zwei auf der höchsten Spitze eines Krans befestigte Vietcong-Fahnen. Das Fazit: Es ist normal, Gegner zu attackieren und deren Fahnen zu zerstören. Bild schloss den Kurs in Selbstermächtigung zur Gewalt in einem dritten Schritt so ab: Über dem fettgedruckten Zitat von Schütz: »Sie wollen unsere Städte in Unordnung bringen«, verbrennt eine Gruppe von Gegendemonstranten eine erbeutete Fahne. Der Untertitel lautet: »Beherzte Berliner ließen sich in der Joachim-Friedrich-Straße die kommunistische Demonstration nicht gefallen. Sie rissen die Fahne von den Stangen und zündeten sie an.« Das Lob für den »beherzten« Zugriff bedeutet die moralische Legitimation zur Tat: Du darfst Gewalt anwenden. Nicht nur gegen Sachen, wie die Morgenpost verriet: »Der Kommunarde Langhans erhielt Prügel von Bauarbeitern.«

Zum Lob über die »beherzten Berliner« passt auch die spontane Ehrung, die der Innensenator Kurt Neubauer den etwa hundert Demonstrationsgegnern nach Vollendung ihrer Arbeit vor dem Schöneberger Rathaus am Abend zuteil werden ließ: Laut Morgenpost habe sich der Bürgermeister für die »Demonstration am Rande« bedankt und erklärt: »Ich hoffe, Sie in der ersten Reihe zu sehen, wenn wir gemeinsam am Wochenende auf der Straße sind.« So wie sich der Schah bei seinem Staatsbesuch im Juni 1967 auf seine »Jubelperser« verlassen konnte, so rekrutierte Neubauer im Februar 1968 seine Jubeldemokraten.

Von Massen und Meuten

Elias Canetti hat bei der Untersuchung der sozialen Strukturen von Menschenmassen je nach den auslösenden Affekten fünf Typen unterschieden, von denen die Hetz- und die Fluchtmassen zu den ältesten in der Geschichte der Menschheit gehören. Die Hetzmasse definiert er dabei durch drei Kriterien: 1. Sie bilde sich im Hinblick auf ein »rasch erreichbares« und »genau bezeichnetes« Ziel; 2. Ihr rapides Anwachsen beruhe auf der »Gefahrlosigkeit des Unternehmens« aufgrund der »Wehrlosigkeit« der Opfer; 3. Die Aktion spiele sich so rasch ab, »dass man sich beeilen (müsse), um zurechtzukommen«. Die klassische Form der Hetzmasse, so Canetti, sei die Jagdmeute. Der Soziologe Wolfgang Sofsky hat diese Begriffsbestimmung auf die Gewaltformen Krieg und Terror angewendet: Meute, so definiert er, gewinnt ihre Einheit in der Verfolgung eines zumeist unterlegenen Gegners. Ihre Faszination für den, der ihr angehört, und ihre gesteigerte Gewalt nach außen gewinnt sie vor allem daraus, dass sie kein Gewissen hat: »Sie befreit den einzelnen von den Zwängen der Moral. Sie ist eine soziale Bewegung, die das Töten ohne Schuldgefühl gestattet.« Ersetzt man das Wort »Töten« durch mindere Gewaltformen wie Prügeln, Schlagen, Niederwerfen, Würgen, so können diese soziologischen Kategorien bei der Interpretation der uns interessierenden Ereignisse vom 17./18. und vom 21. Februar 1968 hilfreich sein. Das zeigt ein Bericht, den die Zeit am 23. Februar über die Vorfälle entlang der Vietnam-Demo des SDS veröffentlicht hat: »Ein organisierter Trupp von Gegendemonstranten, zum Teil mit Schlagwerkzeugen bewaffnet, prügelte unter Duldung und im Schutz einer Polizeikette auf die vorüberziehenden Demonstranten ein. Selbst als es Verletzte gab, weigerten sich die Beamten, Personalien der Schläger aufzunehmen oder auch nur die Schlaginstrumente einzuziehen. Später zog diese Gruppe, der sich einige hundert Bürger anschlossen, mit dem Ruf ›Lieber tot als rot‹ durch die Innenstadt. Sie blockierten nicht nur nach dem Vorbild der linken »Provos« den Kurfürstendamm, sondern demolierten auch Personenwagen und bedrohten Angestellte der DDR-Reichsbahn. Die Polizei teilte ihnen über Lautsprecher ihr »großes Verständnis für das Anliegen« mit. Auch als sie einzelne vermeintliche Studenten unter den Passanten tätlich angegriffen, schritt sie nicht ein.« Die geringe Zahl der Schläger im Vergleich zur Masse der Befürworter wurde durch die Beihilfe der Polizei bei der Herstellung eines rechtsfreien Raumes für die Demogegner weitgehend ausgeglichen. Dieser Jagdtrupp, der identisch war mit Neubauers »Jubeldemokraten«, dürfte das Entstehen einer durch die Propagandakampagne der Springer-Blätter heißgemachten und ohne alle Hemmungen agierenden Jagdmeute bei der Massenkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus ausgelöst haben. Jetzt standen ein paar hundert zumeist phantasierte »linke« Gegner Zehntausenden antikommunistisch-faschistoiden Befürwortern der Jubelveranstaltung gegenüber.

Der Springer-Konzern hatte durch die Februarereignisse 1968 in Berlin einen enormen Zugewinn an Macht erreicht: Es schien nun möglich zu sein, binnen kürzester Zeit Massen gegen Minderheiten zu mobilisieren und damit auch im Falle fehlender Unterstützung durch die Politik politische Ziele durchsetzen zu können. Die Beseitigung von Rudi Dutschke war ein solches Ziel: Die Konzernleitung wie die Chefredakteure der einzelnen Blätter wussten, siehe Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, dass in entscheidenden historischen Momenten durch die Ermordung von Führungsfiguren zentrale Geschichtsverläufe radikal verändert werden können. Die jederzeit medial zu erreichende Skandalisierung politischer Vorgänge und die bei Bedarf abrufbare Mobilisierung latenter Jagdmeuten machten es möglich, dass man den Mörder gar nicht zu dingen brauchte – er stellte sich bereitwillig selbst und unangemeldet zur Verfügung. Die nachgewiesenen Verantwortlichen für die Prügelattacken längs der Vietnam-Demonstration und die mutmaßlichen Anstifter auch bei dem späteren Staatsakt vor dem Schöneberger Rathaus gehörten zu DDR-Opfergruppen, westlich gesteuerten Propaganda- und Agitationsorganisationen, zu militanten Anhänger der »Jungen Union« und zur NPD. Aus diesen Kreisen kam auch der in München lebende arbeitslose Hilfsarbeiter und NPD-Anhänger Josef Bachmann. Er brauchte sich nur mit Westberliner Ortskräften zu verbünden, sich von diesen nach der Ankunft am Bahnhof Zoo in die Nähe des SDS-Zentrums chauffieren lassen, dort auf Rudi Dutschke zu warten, dann auf diesen zugehen und mit dem Ruf »Du dreckiges Kommunistenschwein« drei Schüsse auf ihn abzugeben. Das geschah am 11. April 1968 um 16.30 Uhr.

Legale Machtergreifung

Wenige Tage später, am 19. April, veröffentlichten 14 Hochschullehrer, Intellektuelle und Schriftsteller, darunter Theodor W. Adorno, Heinrich Böll, Golo Mann, Walter Jens, Eugen Kogon und Alexander Mitscherlich eine Protesterklärung gegen den Springer-Konzern: »Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat blutige Gewalt die Studenten getroffen. So isoliert die Hintergründe des Mordanschlags auf Rudi Dutschke auch scheinen mögen, sie enthüllen den Zustand unserer Gesellschaft. Angst und mangelnde Bereitschaft, die Argumente der studentischen Opposition ernst zu nehmen, haben ein Klima geschaffen, in dem die gezielte Diffamierung einer Minderheit zur Gewalttätigkeit gegen sie aufreizen muss. Dieses Klima«, so fuhr die in der Zeit veröffentlichte Anklage fort, »ist systematisch vorbereitet worden von einer Presse, die sich als Hüter der Verfassung aufführt und vorgibt, im Namen der Ordnung und der Mehrheit zu sprechen, mit dieser Ordnung aber nichts anderes meint als die Herrschaft über unmündige Massen und den Weg in einen neuen, autoritätsbestimmten Nationalismus.« Am selben Tag ergänzte Heinrich Böll im Kölner Stadtanzeiger diese Erklärung um einen wichtigen Hinweis: »Ich erkenne das politische Ziel der Studenten als richtig gewählt: In den Methoden der Ausbreitung des Springer-Konzerns und seiner Meinungsbildung erkenne ich das Modell der ›Machtergreifung‹ wieder, einer, versteht sich, legalen Machtergreifung, die offenbar von den Gesetzen und der Gesellschaft nicht nur geduldet, sondern ermöglicht wird. Deshalb ist der Ruf der Studenten nach ›Veränderung der Gesellschaft‹ weder abwegig noch demagogisch.« Dann erteilte er ihnen einen gutgemeinten Ratschlag: »Die Studenten sollten ein oder zwei Monate in Klausur gehen und sich andere, gewaltlose, aber wirksame Methoden überlegen. Gegen die offenbar zu Schärfe aufgeforderte Polizei sind sie machtlos.« Die faschistoiden Jagdmeuten hatte Böll nicht in sein Kalkül gezogen. Was schwerer wog: Wir haben seine Empfehlung damals überhaupt nicht gehört. Oder nicht hören wollen.