Das ist nun weg

Von 1992 bis 2017 war Frank Castorf Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Kann man heute eine Bilanz ziehen? Die Voraussetzungen sind denkbar schlecht. Castorf und die mit ihm verbundenen Künstler mussten ihre Arbeit auf Druck der Berliner Kulturpolitik beenden, Nachfolger Chris Dercon hat bisher nicht die Befürchtung ausräumen können, er sei kaum mehr als ein PR-begabter Eventmanager. Kritik an der alten Volksbühne setzt sich also leicht dem Verdacht aus, den Kahlschlag zu rechtfertigen.

Davon ist das Regietrio des Dokumentarfilms »Partisan« (Sektion Panorama) weit entfernt. Castorfs Volksbühne steht in dem Film ohne einen Ansatz von Skepsis für ein Vierteljahrhundert mutiger, politischer Theaterarbeit – mit höchsten Ansprüchen an alle Mitwirkenden, ästhetisch innovativ und vor allem viel, viel aufregender als die angeblich langweiligen Stadttheater, die am Anfang der Castorf-Ära tatsächlich noch einen Stücktext einfach spielten, wie der Autor ihn geschrieben hatte.

Der Film, der mit gut zwei Stunden Dauer so überlang geraten ist wie eine Castorf-Inszenierung, ist grob an der Chronologie orientiert. Von der Übernahme des Hauses 1992 über das vom »Stücke-Zertrümmerer« Castorf schockierte Feuilleton bis zur allgemeinen Anerkennung; von dieser über den krisenhaften Leerlauf um 2005 und einen neuen künstlerischen Aufbruch bis hin zur Abwicklung – das ist die Geschichte. Aufgefüllt wird sie bruchlos mit Probenaufnahmen und Inszenierungsausschnitten, die nicht in den Ablauf passen. Über die ästhetischen Aspekte der Krise erfährt man so wenig wie über das, was sich um 2009 zum Besseren geändert haben soll.

»Partisan« gibt den Menschen an der Volksbühne Zeit zum Reden, berühmten Künstlern ebenso wie Bühnenarbeitern. So entsteht das Bild einer Gruppe, die im konflikthaften Miteinander ein ganz außergewöhnliches Theater schafft. Junge Wilde packen was an, altern gemeinsam und geben einander so etwas wie Heimat.

Unfreiwillig zeigt der Film, dass es keine Entwicklung gab, sondern nur die in der Anfangszeit gefundenen Mittel variiert wurden. Die Rhetorik war revolutionär, die Praxis konservativer als im so sehr geschmähten etablierten Theaterbetrieb. Der Gemeinschaft der Künstler entsprach ein treues Publikum, das sich an Anspielungen auf frühere Arbeiten ebenso erfreute wie etwa die Zuschauer eines der kleineren Stadttheater um 1880, die den Thronsaal in Schillers »Maria Stuart« als den schon in 15 Königsdramen zuvor verwendeten Thronsaal wiedererkannten.

Dieses wie jenes steht für eine emotionale Bindung an eine Bühne, damit an Kunstausübung, und ist insofern erfreulich. Ein Problem entsteht nur, wenn dies pseudorevolutionär verbrämt wird. Es ist ja okay, mit Staatsgeldern Theater zu machen – damit überleben Stadttheater relativ dauerhaft und die »freie« Szene projektbezogen und damit erpressbarer. Auch ist es okay, als Partisan zu operieren. Die Vorstellung jedoch, unter den herrschenden Verhältnissen 25 Jahre hochsubventioniert als Theaterpartisan diese Verhältnisse zu unterminieren, ist naiv.

Hat Castorf nur einfach wütend Werke zertrümmert? Oder hat er – wie im Film behauptet wird – traditionsbewusst die Werke gerettet, indem er den Kern des Materials aktualisierte? Indem er wichtige Passagen spielen ließ, mit anderen Texten kombinierte, alles ganz anders und heutig und videolastig auf die Bühne brachte? Die Ausschnitte, die in »Partisan« zu sehen sind, zeigen unfreiwillig das Problem. Texte werden genuschelt oder – viel häufiger – gebrüllt. Auch beim dritten Probedurchlauf bleibt der Gedanke von Schiller oder Goethe unverständlich. Groteske Einschübe ziehen ins Lächerliche, was doch historisch verstanden werden müsste und dadurch produktiv würde.

Vor allem wird das für brauchbar erklärte Material aus einem sinnvollen Verlauf gelöst. Die Volksbühnen-Ästhetik gab das Verhältnis von Handlung und Folge auf, damit von Ursache und Wirkung. Das hat Folgen für den Begriff von Geschichte und Fortschritt, denn so wurde Castorfs revolutionär gemeintes Theater zum gegenrevolutionären: pseudoradikal und konformistisch. Das ist nun weg; womit nichts Gutes über Castorfs offen konformistischen Nachfolger gesagt sein soll.