Die Kinder mitnehmen

If the kids are united ... eine klassische Gerechtigkeitsparole Foto: Martin Kaufhold/TUP

»Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt / kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt«, heißt es in »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«, dem Klassiker von Franz Josef Degenhardt von 1965. In Essen liegt die Oberstadt im Süden, getrennt vom Norden durch eine Verkehrsachse: Die A 40 teilt die Stadt, in vielen Stadtteilen nördlich davon bezieht inzwischen jeder dritte »existenzsichernde Leistungen«, besonders betroffen seien Kinder und Jugendliche, heißt es auf der Website des Essener Theaters. Dort hatte am Dienstag im Grillo »Der Prinz, der Bettelknabe und das Kapital«, das neue Stück von Regisseur Volker Lösch, Premiere.

Auf der Bühne standen Jugendliche aus dem Norden und aus dem Süden. Zusammen mit professionellen Schauspielern nahmen sie das Publikum regelrecht mit: Der Innenraum ist durch eine riesige Mauer in »Süden« und »Norden« geteilt. Das klassische Bühnenbild ist aufgehoben. Über Monitore lässt sich verfolgen, was sich auf der jeweils anderen Seite tut.

Zum Beispiel Urlaub. Im Süden klingt das so: »In den Herbstferien war ich in New York, dann in den Sommerferien in Südtirol, und in den Osterferien war ich Ski fahren.« Und im Norden: »Das Schönste war, wo wir alle zusammen, als Familie, im Schloss Beck waren. Bottrop. Da, wo Movie-Park ist. Drei, vier Jahre is’ das her.«

Zunächst gibt es Schlaglichter aus dem migrantisch geprägten, abgehängten Norden: »Meine Mutter hat im Altenheim gearbeitet, ist zurzeit auf Hartz IV.« Ein proletarisches Selbstverständnis blitzt auf: »Meine Eltern waren mir immer Vorbilder. Mein Vater auf Montage, meine Mutter jobbt, zu Hause halten wir zusammen.« Aber auch: »Mein Vater ist drogenabhängig, vorgelesen hat mir höchstens meine Mutter.« Kiosk klarmachen, Kasse mitnehmen, aber Respekt haben vor den wenigen Streetworkern: »Jetzt schlag’ ich wenigstens nicht immer gleich drauf.«

Auf der anderen Seite, im Süden, in Essen-Kettwig und ähnlichen Lagen, wird der Klavierunterricht klargemacht. Und die Langweile: Counterstrike. Thomas Büchel verkörpert einen Lehrer an einer Privatschule: Bildung sei so etwas wie Investment, sichert die Karriere und so weiter, die ganze neoliberale Litanei. Floriane Kleinpaß spielt die Leiterin einer Gesamtschule im Norden und ist über das Bildungssystem erzürnt: »Das Ziel mancher Kinder: Hartz IV. Ich kann’s ihnen nicht übel nehmen, sie kennen nichts anderes.« Wie zum Hohn schallt aus dem Süden: »Wir in NRW nehmen jedes Kind mit.« Ein Zitat der Schulministerin der FDP.

Lisan Lantin, die derzeit auch in dem Lösch-Stück »Bonnopoly« überzeugt, führt durch das Stück. Es ist angelehnt an »Der Prinz und der Bettelknabe« von Mark Twain (1881), dem Lösch das Wort »Kapital« im Titel hinzugefügt hat. Der Rheinischen Post (31.1.2018) erzählte er, warum: »Der König ist im Stück ein Konzernchef – in Essen liegt es nahe, einen bekannten Discounter in den Blick zu nehmen. Auch weil dort ein Milliardenvermögen angehäuft wurde mit der Geschäftsidee, Essen für Arme anzubieten. Twain erzählt eigentlich ein sozialdemokratisches Märchen: Der König wird ein besserer König, weil er Armut versteht. Und die Armen denken weniger an Revolte, weil sie kapieren, wie schwer es ist, reich zu sein«. Inhaltlich ist das Stück von Lösch näher bei Bert Brecht als bei Mark Twain, es fehlt auch nicht das Diktum »… und der Arme sagte bleich: ›Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.‹«

Deshalb wird die Mauer mit Leitern erklommen, und die Jugendlichen tauschen ihre Kleider und Orte. Nun ist der Norden im Süden und umgekehrt. Die Bronx als kollektiver Alleinerbe eines Familienimperiums, das als »DI AL« so wenig verfremdet wird wie nötig. En passant gibt es einen Kurzlehrgang über Steuervermeidungsmodelle wie zum Beispiel die Gründung einer Familienstiftung. Eine Mutter aus dem Norden (Anke Stedingk), nun im Süden, rechnet vor, wieviel Millionen Tage sie putzen gehen müsste, um das Vermögen von 39,5 Milliarden Euro zu erarbeiten: Sie bräuchte 12.282 Leben. Die Jugend träumt zwar auch mal von den Reichen und Schönen, aber so »krass abartig viel Geld«? Kurzerhand verteilen sie das Vermögen um, mit Millionensummen für Nahverkehr, Schulen, Fahrradwege, Sozialwohnungen, Schwimmbäder und Jugendzentren. Auch die Jugend des Südens ergreift im Norden Partei und fordert mit den Supermarktangestellten eine Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und Gewinnbeteiligung.

Am Ende wird die Trennung zwischen Schauspielern und Publikum fast ganz aufgehoben: Die Zuschauer bevölkern die eigentliche Bühne, wo soziale Perspektiven verhandelt werden. »Die Zukunft liegt weitgehend in unserer Hand!« meint die Dramaturgin Christine Lang. Wenn die Jugendlichen die gleichen Lieder singen, scheint viel gewonnen, wenn – bildlich vereint gegen »DIAL Nord« und »DI AL Süd« – jene in den Blick geraten, die ein »Milliardenvermögen angehäuft« haben.

»Es ist das absolut beste Theaterstück«, sagt ein Jugendlicher aus dem Norden auf der Premierenfeier. »Also, ehrlich gesagt, auch das einzige, das ich kenne.« Vielleicht könne er da anheuern, als Techniker, endlich »aus der Scheiße raus«.